Así avanza el compromiso de Colombia con la innovación

El gasto en investigación y desarrollo y la sofisticación de los compradores son los factores en los que hay más trabajo por hacer para fortalecer la innovación en Colombia.

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), el país subió sus calificaciones en los pilares de capacidad de innovación y en dinamismo de los negocios, que constituyen el ecosistema de innovación. Sin embargo, en el primero de estos dos pilares, el país ocupa el puesto 77 entre los 141 países estudiados por el FEM, por debajo del puesto 57 que se ocupa en la calificación total de competitividad.



En las páginas de este informe especial se presenta un panorama de cómo el país está abordando la innovación, a partir de casos de las empresas; cómo las instituciones del Estado están brindando mecanismos para impulsar a los interesados, las iniciativas para acompañar los procesos innovadores en las regiones, y también una amplia mirada de avances concretos en diferentes sectores de la economía, como el turismo, la cultura y las artes, el sector financiero o la tecnología.



El Ecosistema Innovador que evalúa el FEM es una de las cuatro grandes categorías que componen el índice de competitividad. Las otras tres son Condiciones Básicas, Capital Humano y Mercados. Cada una de ellas está compuesta por unos pilares que en total suman doce. A su vez, cada pilar se mide mediante unas variables que corresponden a datos de percepción (30 por ciento) y datos duros (70 por ciento).



En los dos pilares del Ecosistema Innovador, Colombia obtuvo este año un puntaje de 36,4 sobre 100 en capacidad de innovación, y de 64,2 en dinamismo de los negocios. En ambos las calificaciones mejoran, y el país sube en comparación con las posiciones del año pasado.



Desde el punto de vista del FEM, en términos generales los ecosistemas de innovación están relacionados con el capital humano y la regulación de la ciencia y tecnología. Por consiguiente, para estas evaluaciones se tienen en cuenta tanto aspectos sociales relacionados con las necesidades básicas de las personas, como el comportamiento de los mercados y las habilidades del capital humano.

Estímulo a la educación

De acuerdo con el informe, el impulso de la educación continúa siendo una de las grandes falencias estructurales para el país. El gasto en investigación y desarrollo en Colombia solo alcanza un puntaje de 8,1 sobre 100, y la calidad de las instituciones de investigación, aunque es una variable de percepción, llega únicamente a un puntaje del 12,8. La meta del gobierno anterior de ubicar el gasto de inversión y desarrollo en el 1 por ciento del PIB no se ha consolidado, y en la actualidad el porcentaje de este gasto en Colombia se mantiene en el 0,6 por ciento.



En esta línea también hay una percepción entre los encuestados que denota la falta de colaboración entre las empresas y las universidades.



No obstante, recientemente en el departamento de Antioquia se consolidó una sinergia importante en el sector de la construcción. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Camacol Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana se unieron para estimular una estrategia que ejecute acciones relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como para facilitar los procesos de transferencia y planteamiento de tecnologías.



Respecto a esto, Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, anota que, con excepción de Antioquia, esta es una realidad en el país. En ese sentido, el Ministerio de Educación tiene el reto de propiciar los escenarios que acorten las brechas entre estos sectores.



Sin embargo, Colombia obtiene un puntaje de 81,1 con respecto a las publicaciones científicas, una variable dura medida a través de Scopus, una base de datos que denota el número de veces que las publicaciones han sido citadas por otro autores en sus textos. Y aunque esto es un punto a rescatar dentro del marco de innovación del país, Córdoba anota que todavía hace falta un avance significativo en cuanto a la integración con el entorno internacional, dado que en relación con la capacidad de innovación del ranking, la variable de menor puntaje (4,5) fue la de convenciones internacionales.



En consecuencia, con esto Colombia tiene un registro muy bajo en el número de patentes registradas en oficinas internacionales como las de Estados Unidos o Japón, por tanto la divulgación de los desarrollos nacionales en el mundo es muy baja.

Las debilidades

De otro lado, el FEM demuestra que parte de las debilidades para el desarrollo de la innovación en la mayoría de los países está relacionada con los vacíos regulatorios donde las políticas son insuficientes para delimitar las condiciones que determinan el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, Córdoba afirma que la falta de regulación en Colombia también obedece al comportamiento de este mercado: “Si no hay competencia en esta actividad, no van a existir incentivos y, por tanto, no va a haber regulación de ningún tipo”.



Es decir que para el caso de Colombia antes de centrar la discusión en la regulación, primero hay que estimular este mercado. En términos generales, el informe muestra que en la variable de eficiencia en el marco legal en regulaciones del pilar de Instituciones tiene un puntaje deficiente (33). Asimismo, en este pilar se indica que Colombia cayó 14 posiciones en lo referente a la protección de la propiedad intelectual.



En cuanto a la adopción de las TIC, que es un pilar situado dentro de las condiciones básicas, a pesar de que Colombia adquiere un puntaje de 100 en suscripciones a telefonía celular, y 62,3 en usuarios registrados a internet, la variable de habilidades digitales en la población activa no alcanza a 50. Esto quiere decir que a pesar de que la mayoría de personas en el país tienen contacto con dispositivos tecnológicos, no hay suficientes iniciativas que promuevan la capacitación en habilidades digitales en las empresas, y en este sentido, hay una insuficiencia del capital humano para atender el ritmo que impone la tecnología.



En el pilar de Dinamismo de los Negocios, la variable del crecimiento de las compañías innovadoras ganó ocho posiciones respecto a la medición del 2018, aunque obtiene una puntuación de 47,9 sobre 100. De acuerdo con Córdoba, en Colombia solo el 20 por ciento de las empresas de servicios y manufactura emplean recursos innovadores. Israel es el país que lidera el escalafón respecto al crecimiento de las compañías innovadoras.



El informe concluye en términos generales que un ecosistema innovador está compuesto por una serie de características que deben ser estimuladas, en primer lugar, por los Estados. Los Gobiernos deben permitir la integración de la innovación y la tecnología a la economía mediante inversiones en capital humano y estrategias para mitigar los impactos negativos de los avances tecnológicos tanto en la distribución de la economía como en la cohesión social. Se deben implementar medidas en contra de la precariedad de los trabajadores, la brecha de habilidades, la concentración excesiva del mercado y los vacíos regulatorios.



Por: Redacción Economía y Negocios