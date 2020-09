Girarán auxilios a quienes les suspendieron contratos por la pandemia

El Gobierno nacional aprobó un auxilio económico de 160 mil pesos mensuales, por tres meses, para aquellos trabajadores a quienes se les haya suspendido su contrato o estuvieron en licencia no remunerada durante los meses de abril, mayo y junio, como consecuencia de la pandemia.



Este programa, creado por el Decreto 770 de 2020 y financiado con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), brinda un ingreso directo a la cuenta de los trabajadores y es un apoyo para las familias que están entrando en estado de vulnerabilidad.



Estos auxilios a los trabajadores en suspensión contractual o licencia no remunerada empezaron a entregarse el 18 de agosto de este año; los pagos iniciales se hicieron a quienes cuentan con un producto de depósito activo en establecimientos bancarios.



De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, a la fecha se han autorizado 182.855 transferencias, en tres giros; 18 mil de ellas serán abonadas la próxima semana.



El objetivo es entregar cerca de $56.000 millones a través de 350.000 transferencias para apoyar a esta población. Es importante aclarar que este auxilio no cobija a personas que ya están cubiertas con los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario o compensación del impuesto sobre las ventas (IVA).



Entre los requisitos que deben cumplir las personas que van a recibir este auxilio están: ser trabajador dependiente de un empleador que se postule y cumpla las condiciones del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); devengar hasta cuatro salarios mínimos, equivalentes a $3’511.212; haber tenido suspensión contractual o licencia no remunerada, por al menos 15 días en abril, mayo y junio y haber reportado la novedad en la planilla PILA.

Quienes quieran saber si pueden recibir esta ayuda pueden consultar en la página web del Ministerio del Trabajo a través de este enlace: https://bit.ly/34Zjjm4 Allí debe seleccionar el tipo de documento e ingresar su número. En el sitio se les informará si son beneficiarios de este auxilio o no.



La información para abril y mayo ya está disponible. Los interesados en este programa, que tengan inquietudes, pueden escribir al correo electrónico:

solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co Es necesario incluir nombre completo, tipo y número de identificación y teléfono de contacto.

