Cierre del contrato de concesión Autopistas del Caribe, mal mensaje a inversionistas

Como un precedente lesivo para el desarrollo vial del país y una señal desafortunada para confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, calificó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, relacionado con la terminación anticipada del contrato de la concesión 'Autopistas del Caribe' dada la imposibilidad de hacer un cierre financiero del proyecto.



Así lo hizo saber la CCI en comunicación dada a conocer este domingo, en la que además, pide un pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que confirme o aclare el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, en declaraciones dadas en Barranquilla y Cartagena.



Según lo expresado por el funcionario a medios de comunicación, debido a que la intervención de cerca de 253 kilómetros de la vía Cordialidad no logró su cierre financiero este proyecto entra en etapa de reversión.



Tras conocer el anuncio del ministro Camargo, directivas de la Concesión Autopistas del Caribe, indicaron que "la terminación de este contrato no solo afectará la infraestructura vial, sino que también tendrá consecuencias significativas en otros aspectos cruciales para los ciudadanos de la región", como el mantenimiento de la vía, la terminación de contratos con colaboradores, la culminación de contratos con proveedores y el cese de las actividades sociales, ambientales y prediales, entre otros.



William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El jefe de la cartera de Transporte le indicó a El Heraldo, que se reunirán con el concesionario para analizar cómo se desactivan algunas de las funciones u obligaciones que tenía y que "mientras se cierra el contrato quedará en un tema de mantenimiento mínimo. Es una de las tareas que tiene el nuevo presidente de la ANI”, le precisó a dicho medio de comunicación, tras agregar que dicha concesión está “consumiéndose los recursos de la ANI” y que el no cobro de peajes generó un hueco que impide seguir adelante con esa concesión.



Por su parte, el concesionario, en comunicación dada a conocer recordó que: "en el 2022, la Concesión y la ANI trabajaron en una propuesta integral para Turbaco, que contemplaba un esquema de tarifas diferenciales con valores justos y la inversión en obras de infraestructura pública por 25.000 millones de pesos".



Según mencionó esos recursos contemplaban mejoramientos de vías internas, obras hidráulicas, construcción de una vía alterna y espacios sociales, obras que un municipio de esta categoría no tiene acceso, sin embargo, pero estas fueron rechazadas por el Comité NO Más Peaje y representantes del gobierno del ex alcalde Guillermo Torres, entre otros actores.

Comerciantes y dueños de predios en la vía La Cordialidad marcharon en su momento para mostrar su inconformismo por el comienzo de las obras a la altura de San Martín, sur de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

En su comunicación la Concesión Autopistas del Caribe enfatizó que "hoy, los 4,3 billones de pesos en inversión para la región, los más de 7.000 puestos de trabajo formales en el pico de la construcción, las compras en bienes y servicios, las actividades sociales que apoyan y generan bienestar a las comunidades que son determinantes para esta región del país fueron sepultados".



Por su parte, la CCI indicó que de confirmarse la cancelación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, los usuarios de dicho corredor de carga seguirán pagando los peajes, pero no tendrán la garantía del mantenimiento y la debida operación del corredor vial ni mucho menos su ampliación a doble calzada, obras y acciones que recaería en Invías, entidad que no ha demostrado ser eficiente en el cumplimiento de esa responsabilidad.

Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la CCI.

Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO

Directivas de la CCI también dejaron claro que las dificultades para lograr el cierre financiero de dicha APP de iniciativa privada no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y Atlántico que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio y la apertura y funcionamiento de la de Arroyo de Piedra.



Desde la Cámara de la Infraestructura sus directivas recordaron, además, que el modelo de concesiones basado en el cobro de peajes como principal fuente de financiación ha demostrado ser efectivo y determinante para avanzar en la modernización de la infraestructura vial del país ante las limitaciones fiscales que tiene el Estado, pues dicho modelo garantiza el principio de equidad social porque solo quien usa la vía paga por transitar por esta y fija tarifas de acuerdo con el impacto de las distintas categorías de vehículos en su deterioro.



Insisitieron, además, en que con esa decisión del Gobierno se "lesionaría la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que han creído en el modelo de concesiones y cuya participación ha sido fundamental para la financiación de obras de la envergadura que requerimos como Nación. De otra parte, se constituiría este en un mensaje que generaría inseguridad jurídica".