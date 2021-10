En Bolívar debutan generadores para zonas sin luz

Un sistema de autogeneración eléctrica con baterías comenzará a funcionar en Colombia, en la zona rural del municipio de Sandovalito (Bolívar).



El sistema integra paneles solares, electrónica de potencia, almacenamiento y prepago de manera compacta para suministrar energía de manera permanente en lugares que no están interconectados.



Esta fuente, denominada Arca, fue desarrollada por las empresas españolas Solartia e IED, focalizadas, en energía y electrónica, respectivamente. El avance usa generadores autónomos con la idea de que operen a bajo costo, tengan durabilidad, poco mantenimiento y sean de energías renovables.



La innovación responde al hecho de que en Colombia, hay unos 500.000 hogares -con 1,5 millones de personas- sin acceso a la electricidad.

Dichas cifras del Ministerio de Minas y Energía representan también, 3,4 por ciento de los hogares y 3,1 por ciento de la población total.



La solución está diseñada para ser instalada en cualquier emplazamiento sin personal cualificado. La electrónica encapsulada del generador garantiza durabilidad y la protección frente a la humedad y agentes climáticos adversos, mientras que la plataforma de comunicación facilita el prepago y la transmisión de datos.



El presidente de IED, Inigo Ayerra, asegura que la innovación va más allá de ser un generador con almacenamiento porque el sistema de información está diseñado para comunicarse con el usuario final y monitorear el comportamiento.

Sistema para superar obstáculos en Colombia

Además, considera que Colombia es el país idóneo para que se pueda aprovechar todas las capacidades, por ubicarse en una orografía compleja.



Por su parte, el presidente de Solartia, José Emilio Mendivil Olite, dice que la innovación planteada va a suponer un impulso en cuanto al mejoramiento, acceso a la energía y por ende de la calidad de vida de las personas. Además, prevé que de forma global contribuirá a reducir la pobreza, a preservar el medio ambiente e incluso a promover la igualdad de género.



Los dos directivos, representantes del sector eléctrico, funcionarios y analistas disertarán los próximos 28 y 29 de octubre, en el Hotel W Bogotá, acerca del uso de Arca como herramienta y así acelerar el acceso en ZNI.

Detalles del funcionamiento

El generador se instala afuera de la casa y no necesita mano de obra especializada, aunque deber ser en una zona iluminada por el sol. Posteriormente, la energía fotovoltáica se transmite a los bombillos LED.



Arca también incluye un generador y un home box (unidad con entradas y salidas para indicar consumo y otros mensajes). El aparato además debe estar conectado al generador solar.



La forma de obtener Arca tendrá que ser siempre a través de los mecanismos establecidos para llevar energía a las zonas no interconectadasI: licitaciones del IPSE o si no una socialización con alcaldía y habitantes que derive en la formulación de un proyecto a presentar ante la UPME para asignación de fondos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge); el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (Fazni); el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer), y Todos Somos Pacífico.