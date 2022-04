Salomón Kalmanovitz inicia su relato de las memorias destacando que hay muy pocas biografías de miembros de la comunidad judía en Colombia, “Soy pues uno de los pocos intelectuales que surgieron de la comunidad judía colombiana, aunque hay muchos profesionales de la salud, la arquitectura y las ingenierías, científicos y periodistas culturales, más de un economista, todos agradecidos con un país que nos permitió cultivar una buena vida”, dice.

Así mismo destaca que en los años finales de su vida, haciendo enormes esfuerzos de memoria, hace un balance de ella: “Esta es una historia también de mi familia, de mi comunidad y un poco de Colombia”.



Puede leer: Aerolíneas: estas son las más baratas de Colombia, según Trabber

La familia

Mi papá llegó a Barranquilla hacia 1930. Lo deduzco porque mi mamá desembarcó en 1937 y él ya estaba establecido en su cacharrería de la Calle de las Vacas. Ella venía a consumar un matrimonio arreglado con un señor que tenía un retraso mental del que ella no sabía nada. Al descubrirlo, estuvo dispuesta a devolverse a Polonia, pero conoció a mi papá en la casa de unos amigos lituanos y le gustó su apariencia: era alto, de ojos azules y, además, ostentaba una buena posición económica.



Mi papá le reembolsó a la familia del pretendiente el boleto del barco y se quedó con ella. Se casaron en la casa de los Kowalsky, pioneros de la colonia judía en Barranquilla, que fueron siempre muy amigos de mis padres. En ese momento debía haber en la ciudad unas 150 familias judías; los solteros debían importar sus novias, que les conseguían sus allegados o casamenteras en Europa.



Entre esas familias también había sefarditas, originarias del norte de África, que hablaban ladino, un antiguo dialecto español, y eran culturalmente bastante distintos a los ashkenazi judíos del este europeo.



La mayor parte de la población judía europea que no pudo emigrar a América o Europa Occidental fue exterminada por los nazis a partir de 1941, lo que se denominó la Shoa, la catástrofe o el holocausto. Se calcula que fueron asesinados seis millones de judíos más otros cinco millones entre polacos comunistas o de partidos liberales, prisioneros rusos, gitanos, homosexuales y discapacitados.



Entre los judíos era usual que los papás de la novia ofrecieran una dote, de acuerdo con su riqueza, para financiar la nueva vida de la pareja. Era también una forma de defensa de la mujer, pues, en caso de ser maltratada, su familia podía reclamar la devolución de la dote. Mi mamá, huérfana, no tenía dote alguna y su única opción fue viajar a la lejana América a casarse con un pretendiente desconocido que asumiera los costos del viaje, generalmente negociado por una casamentera que acordaba los términos del arreglo (en yidish, del shidaj). Resultó paradójico que se salvara del Holocausto por no tener una familia acomodada que ofreciera su dote. Solo uno de los hermanastros de mi mamá sobrevivió y emigró a Estados Unidos, donde se reencontraron cincuenta años después; los otros murieron en los campos de concentración.



Le puede interesar: ¿A quién golpea con mayor fuerza una inflación tan alta como la actual?



Mis primeros años

Guardo una foto de estudio en la que estoy sobre una alfombra. Debo tener unos seis meses de edad, pero ya tengo el ceño fruncido. A los ocho días de nacidos, los judíos sufrimos la circuncisión, el berit milá, un ritual que simboliza el pacto de obediencia entre Dios y Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando el Todopoderoso se lo demandó. Es algo así como pagar la vida a cambio de un pellejito. Era una operación que aprendían a hacer los rabinos o sus asistentes, aunque en ese entonces en Barranquilla no había recursos para contratarlos y esas labores las ejercían los ancianos de la tribu.



Era una operación sencilla que utilizaba un aparato que apartaba el prepucio de la cabeza del pene y lo cortaba con un bisturí. Al bebé le daban vino para que la borrachera le aminorara el dolor del corte. Es un procedimiento que tiene la ventaja de facilitar la limpieza del pene y evitar cierto tipo de infecciones.



Para mí, el trauma debió haber quedado en lo más profundo del inconsciente y me habría generado un complejo de castración.



Muchos años más tarde sentí ganas de gritar “devuélvanme mi prepucio”, cuando ya me había desprendido de muchos de los preceptos y prohibiciones de mi difícil religión.



Vivíamos en un barrio de clase media llamado Bellavista, en la mitad de la cuadra, en una casa modesta pero cómoda, con antejardín y una terraza con su verja que antecedía la puerta de entrada. En las dos esquinas de la cuadra había casas grandes, algo más lujosas. La calle era empinada, y en la siguiente cuadra, un poco más hundida, quedaba el Colegio del Prado.



Mi papá tenía un carro marca Pontiac, que se alcanza a discernir en una vieja foto en la que él posa junto a mi mamá y mi hermana al lado del vehículo. Un día armé un arco primitivo con su cuerda e improvisé una flecha con un palito que saqué de un arbusto del antejardín y se la disparé a un obrero que arreglaba algo del techo, afectándole un ojo, no sé si de manera permanente, por lo cual recibí una paliza de mi papá.



Más noticias: Empleo: Grupo Argos tiene 524 vacantes y así puede aplicar a una de estas



Justo frente a nuestra casa vivía un señor mayor que nos contaba historias de cacería y nos asustaba con los peligros que entrañaban los animales salvajes que pululaban por los montes cercanos a la ciudad. Sobre la esquina vivía un niño algo mayor que yo, de madre panameña y que encontré muchos años después viviendo en Nueva York, casado con una pintora colombiana. Guardo una foto con todos los vecinos colgados de la verja de su casa.

Mis colegios

El Colegio del Prado tenía el kínder integrado para niños y niñas. La rectora era la señorita Mayi, que había tratado de ser monja, lo cual no fue posible porque ya un hermano suyo se había ordenado sacerdote. Uno de sus logros fue visitar el Vaticano y su comitiva fue recibida por el papa en persona. Mi mamá decidió enviar primero a mi hermana a esa peligrosa institución y después a mí también, para no tenerme en casa.



Me tocó con la profesora Alicia, que me puso en la última fila del salón, detrás de la cual había una estatua de la misma Virgen María sobre un atril. Yo era muy inquieto y una vez me recosté en mi sillita hacia atrás, me fui contra el atril y tumbé la Virgen, que estalló en mil pedazos. La profesora Alicia me pegó una tremenda bofetada y exclamó: “Judío tenía que ser”. Fue mi primer choque de conciencia de que pertenecía a una perseguida religión. Dijeron que mi hermana era un ángel, pero yo era el diablo en persona, aunque ella me hizo sentir su solidaridad y me consolaba. Ese es uno de los pocos recuerdos que guardo de mi quinto año de vida. Fui expulsado, afortunadamente, y terminé yendo más adelante al colegio judío, que estaba comenzando y donde me consintieron mucho.



Tardé mucho en comenzar a hablar. A los tres años mi mamá, preocupada, me llevó al médico, quien tiró una cuchara grande contra el piso que me hizo sobresaltar y comencé a berrear.



Dijo que muy pronto iba a hablar más de la cuenta, pronóstico que nunca se cumplió.



Pensaba mucho antes de hablar cuando estaba con amigos y, cuando ya estaba listo para decir algo, la conversación había avanzado hacia un nuevo tópico y me quedaba callado. A veces lograba armar una frase contundente, sarcástica o irónica, que lograba articular y ya en la adolescencia mis amigos me llamaban “cicuta”. Ese impedimento también de alguna manera me llevó a expresarme por escrito: era consciente de que siempre me quedaban muchas cosas sin decir.



En la nueva casa teníamos vecinos que asistían al Colegio Parrish. Yo me sentía inferior porque no hablaba inglés, no me vestía igual —mientras ellos iban de jean de marca, yo seguía con pantalones cortos de dril—, ni tenía bicicleta, ni otros de los lujos que ellos exhibían. Recuerdo al hoy obeso senador Gerlein, que vivía a una cuadra de la casa, maniobrando con una sola mano un Ford último modelo, muy ufano. Lo tildábamos de “hazañoso”, exhibicionista en lenguaje costeño.



Frente a la casa vivían los Muvdi, una familia originaria del Líbano, cuyo padre había perdido una pierna y caminaba con dificultad, apoyado en muletas. Le gustaba mucho el cine y se había comprado un proyector por el que pasaba películas en la sala, que contaba con un gran ventanal resguardado por unos barrotes delgados. Los niños y las empleadas domésticas del vecindario nos pegábamos a ellos para ver filmes, algo que no parecía molestarlo. Las películas eran de vaqueros o de soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, en blanco y negro. Al lado vivían los Tchira, una familia sefardita que había vivido en Estados Unidos, hablaba inglés y sus dos hijas, muy bonitas por cierto, y un hijo eran amigos de mi hermana, mas no míos.



Lea también: Don Jediondo deberá pagar sus deudas pendientes



Estudié en el Colegio Hebreo hasta cuarto de primaria y, a pesar de que llegaba hasta quinto, opté por transferirme al Colegio Americano, que era presbiteriano, en 1953. Debía tener diez años y ya me sentía atrapado en la comunidad judía, queriendo conocer y ser recibido por la sociedad colombiana.



Como todavía el Colegio Hebreo no contaba con bachillerato, las familias judías enviaban a sus hijos a este colegio protestante porque era más respetuoso con las distintas confesiones que los colegios católicos, donde era obligatorio asistir a misa y había alguno que otro cura o monja interesados en salvar nuestras almas condenadas.



Mi papá me llevaba al colegio en el Hudson por la mañana y me recogía para almorzar. Y el recorrido se repetía por la tarde, después de tomar una siesta de media hora. En cierto momento se dañó la puerta delantera del pasajero, haciendo que se abriera con dificultad, así que él le abría y cerraba la puerta a mi mamá, pero a mí me mandaba al asiento trasero. A los compañeros del colegio les parecía raro y se burlaban, diciendo que mi papá era mi chofer.



El Colegio Americano era de clase media baja y ofrecía becas a los fieles más pobres, así que era una atmósfera diversa y a veces violenta. Era uno de los mejores colegios de la ciudad, con buenos maestros y un pastor protestante que nos enseñaba Historia incluyendo los hechos de violencia sucedidos de 1948 en adelante, ya que habían asesinado y perseguido a sus feligreses. Ese tipo de historia no la enseñaban en los colegios regentados por curas, como el Biffi o el San José, y menos en los de monjas para niñas como La Presentación.

También puede leer:

Así opera el nuevo crédito para adquirir vivienda del Banco Agrario ¿Está pensando en estudiar en el exterior?

Salomón Kalmanovitz