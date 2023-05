Pese a los continuos llamados de las autoridades a través de distintos medios, y a poco más de un mes de vencer el plazo, 4’107.200 colombianos no han renovado su licencia de conducción.

El plazo, según lo ordenó la Corte Constitucional, expira el próximo 20 de junio y ya no habrá una nueva prórroga. Con corte al pasado lunes 8 de mayo, tan solo 521.409 conductores han cumplido con ese requisito este año.



Las personas que deben renovar la licencia de conducción son aquellas a quienes se les venció entre el 1 y el 31 de enero de 2022. A estos más de cinco millones de ciudadanos, a través de la Ley 2161, el Congreso les dio una ‘gabela’ de dos años para poder seguir manejando con el pase vencido, pero la Corte redujo ese plazo a un año, que es el que expira en 43 días.

También se deben renovar las licencias que no tienen fecha de vencimiento, o si en el documento aparece la leyenda ‘vigencia indefinida’.



Es importante destacar que si un ciudadano verifica que su licencia de conducción no hace parte de las cubiertas por la Ley 2161, debe renovarla de acuerdo con la fecha de vencimiento que indica su licencia en la parte posterior. También se puede verificar el vencimiento en la consulta por Documento de Identidad dispuesta en la página www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona.

En el último año cerca del 42 por ciento de los conductores muertos por siniestros viales no tenían licencia de conducción. Foto: iStock

Por último, recuerde que si las autoridades de tránsito lo sorprenden manejando con la licencia de conducción vencida le impondrán un comparendo que conlleva una multa de 309.336 pesos y le inmovilizarán el vehículo.



Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, reveló que en el último año cerca del 42 por ciento de los conductores muertos por siniestros viales no tenían licencia de conducción.



Y se determinó que el 20 por ciento de los fallecidos del año anterior que no tenían licencia de conducción, ya habían recibido al menos un comparendo por no tener este documento.

El mayor número de conductores fallecidos por esta práctica se concentra en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, César, Cauca, Bolívar, Huila y Magdalena.



“Con este estudio queremos hacer un llamado de conciencia y corresponsabilidad por el cuidado de la vida propia y la de los demás en las vías del país. Es prioridad que las personas comprendan la importancia de portar y renovar este documento, dijo Lina Huari Mateus, directora general (e) de la ANSV.

VEHÍCULOS

