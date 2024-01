Primer aumento en precio de los peajes será de 13,12 %; habrá uno más en 2024

El Gobierno Nacional ya decretó que en enero las tarifas de los 30 peajes del Invías y los 113 que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deben tener un primer incremento de 13,12 por ciento; sin embargo, aún está pendiente un segundo aumento durante el año.

Para que se haga efectiva la primera alza el Ministerio de Transporte debe emitir resoluciones específicas para cada peaje, lo cual se haría antes del 18 de enero, según el ministro William Camargo.



La razón de estos dos incrementos que deben asumir los usuarios es que esta primera tanda de enero corresponde a los peajes que no subieron el año pasado, porque el Gobierno ordenó que se congelaran para darles un alivio a los colombianos y no impactar aún más la inflación.



De esta manera, se acumularon dos alzas, contando con la que se debe hacer en el arranque de 2024 y que corresponde a la inflación que se registró en el 2023. Este dato lo dará a conocer el Dane este martes.



Como se recuerda, este subsidio que recibieron los propietarios de vehículos que utilizan las carreteras generó un hueco calculado por el Ministerio de Hacienda en 800.000 millones de pesos, pero en la adición presupuestal que aprobó el Congreso en junio del año pasado solamente se destinaron 500.000 millones de pesos para cubrir este déficit.



De acuerdo con estimaciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la inflación habría cerrado el 2023 en 9,5 por ciento –en noviembre llegaba a 10,15 por ciento–. Expertos de Corficolombiana y de Bancolombia estiman que estaría un punto porcentual por encima, en 9,6 por ciento; mientras que BBVA prevé que será de 9,7 por ciento.

Foto: El Tiempo / cortesía

Teniendo en cuenta que el primer incremento será de 13,12 por ciento, y si el segundo aumento termina siendo de 9,5 por ciento –en línea con la inflación estimada por Hacienda– el peaje Chusacá de la vía Bogotá-Girardot, que terminó el 2023 en 11.500 pesos para automóviles, llegará este año a 14.245 pesos. Es decir que terminaría acumulando un alza de 2.745 pesos, que equivale a un 23,8 por ciento.



Con los dos incrementos que tendrán los peajes durante el 2024, una persona que viaje desde Bogotá a Ibagué, teniendo en cuenta las cuatro casetas que se encuentran en el trayecto (Chusacá, Chinauta, Gualanday y Chicoral), pasará de pagar 46.000 pesos a 57.000 pesos este año, deberán asumir un incremento de 11.000 pesos.



Aún queda pendiente saber cuándo se aplicaría ese segundo ajuste. En un primer borrador de resolución del Ministerio de Transporte se había planteado que esta alza se haría efectiva a partir del 16 de enero; luego se cambió esa fecha y se dijo que a más tardar el 31 de diciembre de 2024 debería quedar listo el incremento.



El 11 de diciembre hubo un nuevo cambio y en otro proyecto de resolución se planteó que al 1.° de julio de 2024 se debería haber efectuado el incremento del año teniendo en cuenta la inflación de 2023.



Sin embargo, en la resolución que finalmente salió en firme el 29 de diciembre no quedó nada escrito sobre este segundo aumento. En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que se está “haciendo una evaluación en Hacienda para ver el impacto”, además se están buscando fuentes alternas para que ese recaudo se pueda hacer de una manera diferente y así cubrir los costos de operación y mantenimiento de las vías.



Entre tanto, una fuente de las concesiones manifestó que les habían comunicado que ese segundo incremento podría darse durante el primer semestre y antes de junio. No obstante, aún no hay nada confirmado ni tampoco claridad sobre cómo será ese proceso.



Durante el 2023, el déficit por el congelamiento de los peajes le costó al Gobierno 800.000 millones de pesos, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Este hueco debe ser asumido por todos los contribuyentes, pues finalmente la diferencia de lo que no subieron los peajes sí se les paga a los concesionarios de las carreteras.



“Serán el Gobierno y todos los colombianos –incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas– quienes terminarán respondiendo vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos”, advirtió el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, hace un año cuando se congelaron los peajes.

Peajes en Colombia. Foto: Mintransporte y EL TIEMPO

Sin embargo, concesiones consultadas por este diario dicen que todavía no han recibido un peso por lo que dejaron de recaudar en el 2023 por el congelamiento de las tarifas. Mientras que otras señalan que sí han recibido algunos pagos, pero se mantienen deudas de varios miles de millones de pesos.



Según comentarios de las concesiones consultadas, el reconocimiento de esta deuda es trimestral y a la fecha les han cancelado lo correspondiente a los tres primeros trimestres del 2023, porque para el último aún no se han radicado las respectivas “cuentas de cobro” ante la ANI.



Al ser consultada, la ANI aseguró que a la fecha se les ha reconocido a los concesionarios 113.519 millones de pesos. Estos pagos corresponden a 16 de las 38 concesiones a cargo de la entidad que no subieron sus tarifas de peajes el año pasado: IP Cambao-Manizales, Cúcuta-Pamplona, Honda-Puerto Salgar-Girardot, IP Accenorte, IP Neiva-Espinal-Girardot, Neiva-Mocoa-Santana, Autopista Conexión Pacífico 1, 2 y 3, Puerta de Hierro-Cruz del Viso, Rumichaca-Pasto, Ruta del Sol 3, IP Tercer Carril, Transversal del Sisga, IP Autopistas del Caribe y Villavicencio-Yopal.



También menciona que, según las actas radicadas por los diferentes concesionarios, está pendiente un pago por 19.943 millones de pesos que corresponden a la IP Antioquia-Bolívar, “actas que se ya se encuentran aprobadas y en proceso de pago por Fiducia”, dijo la ANI.



Así mismo, la entidad aseguró que se han pagado todas las cuentas que han radicado las concesiones, y si alguna señala que no ha recibido su pago es porque no ha hecho el trámite correspondiente.



Entre tanto, mientras se aplica el segundo incremento del año a los peajes, el hueco seguirá subiendo. Por ejemplo, un concesionario señaló que calcula que en su caso, si no se aplica el ajuste antes de mitad de año, el déficit llegaría a 10.000 millones de pesos.



Otro concesionario señala que por su lado serían más de 20.000 millones de pesos. Estos son dos casos, pero son más de 30 las concesiones que tuvieron que congelar los precios de sus peajes por orden del Gobierno Nacional.



