El aumento en el precio de la leche y varios derivados, que en el primer caso entre enero y noviembre llegó a ser más del doble de la inflación, no solo está generando afectación en el bolsillo de los consumidores, sino que provocó en los últimos días una controversia entre las empresas que procesan el líquido y los productores de los diferentes hatos del país.



Un enfrentamiento que se inició luego de que la Asociación de Procesadores de Leche (Asoleche) aseguró el martes que calcula un faltante de más de 1,6 millones de litros al día, lo que, a juicio del presidente del gremio, Juan Sebastián Bargan, es una muestra de que la producción y el acopio han caído cerca de un 15 por ciento.



Y como consecuencia de ello, el gremio proyecta que habrá un posible desabastecimiento y alzas de los precios mayores que las registradas hasta ahora, lo que puede afectar la producción de derivados.



Según el Dane, en lo corrido del año, hasta noviembre, el precio de la leche ha subido un 10,22 por ciento, es decir, 2,1 veces la inflación acumulada en 11 meses, y similar situación se ha visto con productos como la mantequilla de vaca y las margarinas y grasas vegetales y animales (véase infografía).

La leche, aunque es curiosa, también funciona como quitamanchas. Foto: iStock

Además, en octubre el precio de la leche cruda en las fincas en Boyacá y Cundinamarca pasó de 1.261 pesos por litro en septiembre a 1.308 pesos en octubre, mientras que en Antioquia y el Eje Cafetero pasó de 1.248 pesos en septiembre a 1.278 pesos en octubre.



En las regiones, los comerciantes le dijeron al Dane que los incrementos de precios obedecen a mayores costos de los insumos para la producción, como fertilizantes y medicamentos, y al exceso de lluvias, que afecta la calidad de los pastos.



Pero en medio de esta alerta, el sector de los productores, a través de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), controvierte la tesis de Asoleche y recalca que si las cifras del PIB del Dane muestran que, frente al 2020, la producción de leche creció en el primer trimestre 8,8 por ciento, 12 por ciento en el segundo y el tercer trimestre 4,2 por ciento, no hay razones para argumentar un faltante.



Agrega que la industria no procesa toda la leche que producen los ganaderos y por ello hay abundante leche fresca, suficiente para que ellos puedan abastecerse y atender el mercado interno.



“La industria sabe que de la leche que produce el sector ganadero colombiano, más de 7.400 millones de litros anuales, ellos no alcanzan a procesar más de 3.100 millones de litros de leche”, sostuvo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. Y señaló que si bien este año el volumen cae 8 por ciento frente al 2020, el período de comparación debe ser 2019 (año de normalidad), y en ese sentido el acopio entre enero y octubre de 2021 disminuyó 1,7 por ciento bienal.



Las causas son externas

Si a la luz de las cifras, evidenciadas por el Dane, la producción de leche va en aumento, las razones del encarecimiento de productos lácteos no radican en una escasez del líquido.



El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, señala que esperan terminar el año con una producción alrededor de 6.750 millones de litros. Y dice que es verdad que la industria no alcanza a acopiar más de 3.200 millones de litros al año, por lo que el interrogante está en qué pasa con esos 3.550 millones de litros restantes.

Ordeñar Foto: Archivo particular

“Seguro en gran parte se van para los que popularmente llaman los queseros, y otra, a la venta informal. Por eso sería muy importante que la industria pudiera comprar parte de esa leche, y no se estaría generando esa disminución de la que se habla”, aseguró.



También explicó que los precios al productor están alrededor de 1.350 a 1.450 pesos el litro, mientras que en 2020 este valor estaba entre 1.150 a 1.250 pesos. “Además las exportaciones de leche y sus derivados a octubre de 2021 han aumentado 106 por ciento”, señala.



A su turno, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana, señala que en articulación con el Ministerio de Agricultura han venido haciendo monitoreo, y si bien existe una reducción del acopio de leche, la situación no da para hablar de una escasez, pero hay impacto de la crisis de materias primas en el mundo.

Agregó que un fenómeno que se ha visto en el encarecimiento de la leche obedece también a que como el negocio de la producción de carne está en un buen momento, muchos ganaderos han migrado a esta actividad.



A esto se suma la compra de fertilizantes y concentrado que los productores han tenido que hacer debido a las fuertes lluvias que deterioran los pastos. Esta situación los expone a la crisis logística que hoy se vive.



Las diferencias entre la industria y los productores se iniciaron tras el ajuste del 7 por ciento al precio de la leche que se dio desde el 1.º de octubre a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, para compensar los costos por los bloqueos, el clima y el covid-19.



Hace unos días, se conoció que a Fedegán le fue negada por unanimidad una salvaguardia bilateral de la leche importada en polvo procedente de Estados Unidos, que pidió por la “afectación de la industria local debido al aumento de las importaciones”.



Pasó proyecto de insumos agrícolas

Tras una explicación del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, la plenaria del Senado le dio este jueves el último debate al proyecto de ley que crea el sistema de insumos agropecuarios en el país.



La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, busca regular el comportamiento de los insumos en las actividades agropecuarias, tomando en cuenta su incidencia en los costos de producción en el agro y en el precio de los alimentos.



Para el Gobierno, esta regulación está orientada a la seguridad alimentaria en el país y al beneficio de los campesinos.



Comercios sienten impacto de menores inventarios

Los pequeños comerciantes están siendo los principales perjudicados de la crisis en la cadena de suministro global, no solo previo a la época de Navidad, sino también para los próximos meses.



Aparte del caso de la cerveza, de la leche o de la parafina, también hay preocupación entre los empresarios del calzado, de los quesos, de los repuestos automotores, de los productos tecnológicos o de los juguetes, entre otros.

Las razones de la menor producción no obedecen tanto a menores materias primas Foto: iStock

Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aunque los comerciantes se han esforzado por tener suficientes existencias y mantener los precios para suplir las necesidades, habría escasez de algunos artículos porque los inventarios no se han podido normalizar.



En el caso de la cerveza, otro de los productos en los que se ha notado una disminución de los niveles de distribución, pero no de precios, también hay materias primas que están incidiendo, ya que hay retrasos para la importación de cebada y otros insumos de fabricación, que afectan no solo a los tenderos sino a los grandes establecimientos de comercio.



Al respecto, la ministra de Comercio, Ximena Lombana, señaló que las razones de la menor producción no obedecen tanto a menores materias primas, sino a que por los impactos del paro Bavaria dejó de producir al ritmo normal, pero ya se está poniendo al día.



Sin embargo, Cabal señala que cervezas y licores importados sí están teniendo afectación por la crisis logística mundial, y señaló que tiene un impacto inflacionario que ya se está viviendo, pero seguramente se va a extender en el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2022.



Asimismo, los queseros de Boyacá, particularmente en Paipa y Sotaquirá, calculan que en su departamento la producción y el acopio han caído de manera drástica, mientras que los aumentos de las materias primas también han afectado el sector del cuero y del calzado, renglón en el que no se encuentran materias primas ni componentes, y lo poco que hay se consigue a unos precios muy elevados.



En el caso del automotor, según José Clopatofsky, director de la revista Motor, la crisis de los contenedores ha generado en Colombia una burbuja de precios en carros usados, ya que como no hay disponibilidad de carros nuevos, los vehículos usados de modelos recientes han subido de precio ante la demanda.



La situación también ha impactado en precios de repuestos y partes, tanto para ensambladoras como para el mercado de reposición, pues las marcas están pagando tres o cuatro veces más por el valor del transporte y eso lo paga el usuario, lo que se refleja en las vitrinas.



El sector de la tecnología, que abarca computadores, celulares, dispositivos electrónicos, entre otros, también vive dificultades.

REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

redaccioneconomicas@eltiempo.com