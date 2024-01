'Aumento del salario mínimo no creará presiones inflacionarias': ministra del Trabajo

En entrevista, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, entrega detalles de cómo se desarrollaron las negociaciones para lograr concertar el aumento del salario mínimo para el 2024. El acuerdo finalmente no se logró y el Gobierno tuvo que fijarlo.



Dice que el incremento del 12,07 por ciento no generará presiones inflacionarias, una de las mayores preocupaciones que han planteado los empresarios, quienes proponían un alza del 11,5 por ciento.



Si bien hubo 10 acercamientos con las centrales obreras y los empresarios desde finales de noviembre para poder concertar el alza del salario mínimo del 2024, finalmente no fue posible. ¿Cuál considera que fue la mayor dificultad este año para ponerse de acuerdo?



Hubo bastante debate entre las partes que componen la mesa tripartita de concertación salarial, pero quizás nos faltó un poco de tiempo, pienso yo. Realmente estuvimos muy cerca. Hubo muchas aproximaciones y acercamientos, pero no logramos el acuerdo total.



Esperamos que las experiencias y aprendizajes de este año las podamos aplicar para el próximo. Además, ojalá que a futuro podamos sentarnos con más tiempo para tener un mayor campo de acción en las mesas de trabajo.

¿Qué tanto les separó a los sindicatos y a los empresarios en la negociación para poder llegar a ese acuerdo total?



Empezamos la negociación en rangos altos con peticiones de aumento salarial de 18 por ciento en el caso de los sindicatos y de un rango mínimo de 9,2 por ciento que luego pasó al 9,4 por ciento.



Finalmente, las centrales obreras se bajaron a un 12 por ciento y los empresarios llegaron a un 11,5 por ciento. Sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo y concertar la cifra total. Por ello, es competencia del Gobierno la determinación del aumento del mínimo con base en las variables económicas.



Lo que determinamos fue elevar el salario un 12,07 por ciento hasta los 1,3 millones de pesos y el auxilio de transporte subirlo un 15,2 por ciento para que el próximo año sea de 162.000 pesos. Creemos que estos incrementos permitirán mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.



¿Piensa que la subida de 12,07 por ciento del mínimo se podría convertir en un factor inflacionario que a lo largo del próximo año afecte el poder adquisitivo de los trabajadores, como aseguran algunos de los gremios económicos?



No, nosotros no pensamos que los salarios sean inflacionarios. Además, estamos actuando con todo el rigor de la Constitución y de la jurisprudencia, que nos dice que el salario mínimo de todas las maneras jamás podrá aumentar por debajo de la inflación. Adicional a ello, tiene que garantizar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Por tanto, no, los salarios no son inflacionarios.

Usted anunció que 88 productos y servicios no subirán de precio el próximo año de acuerdo con el aumento del mínimo. ¿Cómo esta desindexación podrá ayudar a que las personas no pierdan su poder adquisitivo en medio de la alta inflación?



Estos 88 bienes y productos desindexados se sumarán a los 116 que ya se quitaron el año pasado. Esto ayuda fundamentalmente porque al no estar dependiendo su aumento del salario mínimo, sino de una unidad de valor que tenemos que es la unidad de valor básico donde no están ni los alimentos ni los productos regularizados, va a ayudar a que el costo de vida de las personas no se eleve de acuerdo al alza del salario mínimo de cada año.