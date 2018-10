Dólar alcanza cotización más alta desde noviembre de 2016 y más datos

EL TIEMPO le cuenta, en datos, algunas de las noticias nacionales e internacionales más importantes para este miércoles 24 de octubre.

Reservas de petróleo en EE. UU. aumentan 6,3 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 6,3 millones de barriles, hasta los 422,8 millones, informó hoy el Departamento de Energía. Los analistas del sector habían pronosticado un ascenso menor de las reservas, de 3,3 millones de barriles.



En el nivel actual, las reservas de crudo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, indicó el Gobierno. Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en diciembre subió en 0,70 dólares, hasta los 67,13 dólares.



Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7.678 millones de barriles, con una subida de cerca de 63.000 barriles respecto a la semana precedente.



Por su parte, las reservas de gasolina para automoción descendieron en 4,8 millones, situándose en los 229,3 millones.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado que es potencialmente mortal. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / Archivo EL TIEMPO

80 % de pacientes con hepatitis C en Latinoamérica no están diagnosticados

En Latinoamérica solo dos de cada 10 pacientes con hepatitis C están diagnosticados, lo que evita que una mayoría que la padece pueda ser tratado de manera eficiente, indicaron hoy especialistas.



"Los grandes retos para esta enfermedad son la atención y el diagnóstico oportuno, ya que el 80 % de las personas que viven con el virus no son conscientes de su estado de infección y solo 20 % está diagnosticado", dijo la doctora Margarita Dehesa.



En conferencia de prensa, la gastroenteróloga explicó que la hepatitis C es una enfermedad del hígado que es potencialmente mortal ya que, de no ser tratada a tiempo, puede causar cirrosis hepática, insuficiencia renal y, en algunos casos, cáncer de hígado.

Las autoridades migratorias de México han deportado, por vía aérea, a 1.404 hondureños indocumentados. Foto: EFE

61.700 hondureños fueron deportados este año

Un total de 61.698 hondureños indocumentados han regresado a su país deportados en lo que va de este año, un 54,69 por ciento más que los 39.884 repatriados en el mismo periodo de 2017, informó hoy una fuente oficial.



Según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, Estados Unidos ha deportado entre enero y el 19 de octubre a 23.940 hondureños indocumentados, entre ellos 199 menores.



Las autoridades migratorias de México han deportado, por vía aérea, a 1.404 hondureños indocumentados, incluidos 803 menores, muchos de ellos no acompañados, añade el documento. Otros 36.247 hondureños, incluidos 6.590 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que 103 nacionales fueron repatriados desde países centroamericanos, según el informe.

Militares de la armada brasileña patrullando el parque Flamengo en Río de Janeiro, Brasil. Atrás se ve el cerro Pan de Azúcar. Foto: Marcelo Sayão / EFE

27.000 militares reforzarán segunda vuelta de las elecciones en Brasil

Unos 27.000 militares reforzarán la seguridad en al menos 491 localidades de todo Brasil durante la jornada electoral del domingo, cuando los brasileños escogerán su presidente en segunda vuelta en medio de la polarización entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad.



El 28 de octubre también serán elegidos los gobernadores de 14 estados de Brasil que tendrán que definir el cargo en segunda vuelta. Hasta el momento, el apoyo de tropas confirmado incluye 91 localidades en los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul y Roraima, según informó hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Dólar alcanza su cotización más alta desde noviembre de 2016

De acuerdo con información de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a esta hora el dólar sube 33 pesos y se ubica en su cotización más alta desde noviembre de 2016. La divisa estadounidense se cotizaba en un promedio de 3.143 pesos.



Durante la jornada, la divisa estadounidense ha tocado un precio mínimo de 3.112 pesos y un máximo de 3.218 pesos.



La TRM del día está definida en 3.110 pesos.

ELTIEMPO.COM - APP

Con información de Efe