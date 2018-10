Auge de precios del carbón, otra mano para las cuentas del Gobierno

Así como el petróleo le dará una ayuda extra a las finanzas públicas del país por el aumento de la cotización internacional, los precios del carbón, que en Europa tocaron hace unas semanas los 100 dólares la tonelada, también serán fuente de ingresos para el país, vía regalías e impuestos, consolidando un mayor aporte de renta minera.

Si bien por factores climáticos y otras variables la producción de este año no llegaría a las 90,8 millones de toneladas del 2017 y el volumen de las exportaciones entre enero y agosto bajó 5,2 por ciento, al ubicarse en 60,2 millones de toneladas métricas según el Dane, el auge de precios a permitido un repunte importante en el valor exportado.



De acuerdo con la entidad, en los primeros ocho meses del año el monto de carbón vendido al exterior subió 17,1 por ciento, al totalizar 5.038 millones de dólares lo que, según los analistas y agentes del sector, hace prever un incremento representativo en el pago de impuestos y generación de regalías para las regiones y municipios del país.



Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), explica que este mineral aporta cerca del 60 por ciento a la canasta de regalías y de impuestos, lo que permite prever otra alza de esa renta este año, consolidando un aumento progresivo desde el 2016.



“En el caso del carbón, ha disminuido un poco la producción pero el precio ha aumentado y en consecuencia sube el porcentaje de pago de regalías”, dijo el directivo, al explicar que esto se observará en más impuestos.

Recientemente la agencia Bloomberg revelaba que las importaciones chinas de carbón alcanzaron las 29 millones de toneladas en julio, el nivel más alto desde el 2014, mientras que la producción de electricidad del país alcanzó un record de 640.000 millones de kilovatios-hora a fines de agosto.



Y en Europa la situación no es tan diferente, pese a las políticas que están en marcha para ir reduciendo su uso e irlo cambiando por generación con fuentes renovables no convencionales, en una transición que no está siendo tan rápida como se había esperado.



“A pesar de que el precio de los créditos de carbono también ha aumentado significativamente en este continente durante los últimos meses, el carbón se está convirtiendo en una fuente de energía muy competitiva por precio”, dijo Shane Stephan, de la firma New Hope Corp., minera de carbón con sede en Ipswich (Australia), y la situación no dista mucho del panorama en Colombia.

Además, los productores colombianos también han diversificado sus exportaciones hacia destinos como India y el sudeste asiático.

Valores al alza

Según las cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el año pasado las regalías del carbón subieron 37 por ciento al sumar 1,8 billones de pesos, el mayor aporte de la actividad minera, pues los recursos que dejó el níquel fueron de 84.119 millones de pesos y los que aportaron los metales preciosos sumaron 145.946 millones de pesos.



En el caso del carbón, el aumento en las regalías fue consecuencia de un precio promedio de venta del carbón de 84 dólares la tonelada, mientras el lunes pasado, con el aumento de la cotización en Europa hasta los 100 dólares, el precio de venta del producto colombiano se cotizó en 98 dólares la tonelada en Ámsterdam (Holanda), cifra que luego de descuento del flete de unos 11 dólares lleva el precio de venta neto hasta los 87 dólares.



Asimismo, las cifras de los últimos años permiten prever, con la dinámica actual, que este año podría llegar a ser el más alto en cuanto al aporte de impuesto de renta de la industria del carbón para las finanzas de la Nación.



De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el 2015 el impuesto de renta que pagó la industria carbonífera fue de 306.272 millones de pesos, cifra que para el 2016 aumentó un 53,5 por ciento al ubicarse en 467.028 millones de pesos, año en el que el precio de venta del carbón fue de 84 dólares frente a la cotización promedio de 59 dólares en el año 2015.



Y para el 2017, según las cifras de la Dian entregadas a EL TIEMPO, el impuesto de renta de esta actividad minera saltó hasta los 1,5 billones de pesos, para un aumento del 229 por ciento frente al 2016, lo que permite prever, según los consultados, que el nivel de recursos al corte de este año también tendría un monto similar.

Producción baja en la primera mitad de año

Según la Agencia Nacional de Minería, en el primer semestre del 2018 la producción de carbón fue de 41,07 millones de toneladas, para una baja de 4,3 millones frente a la mitad del 2017.



De ese total, 15,4 millones de toneladas los aportó La Guajira, en cabeza de Cerrejón, mientras otros 15,34 millones los produjo la estadounidense Drummond, principal actor en el Cesar.



Por su parte, Prodeco, de la multinacional Glencore, produjo 5,47 millones de toneladas.



Del total producido en el primer semestre, el 93,3 por ciento se extrajo de las minas de La Guajira y el Cesar por parte de las grandes mineras.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu​