El segundo intento para el inicio de la discusión del proyecto de reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado de la República, ayer, no fue fácil.



Buena parte de la jornada, citada para las 9 de la mañana del jueves, se fue en discusiones sobre la legalidad en la forma como fue convocada la sesión y las recusaciones que a lo largo de la jornada fueron llegando en contra de varios legisladores.



Así, transcurridas más de siete horas, desde el momento en que se logró conformar el quórum decisorio (11 de la mañana) para dar inicio al debate del articulado de uno de los proyectos clave para el país, esa discusión se mantuvo congelada.



La sesión se reinició con la votación sobre los impedimentos y luego de más de nueve horas de discusión, la Comisión Séptima del Senado aprobó ayer la ponencia para primer debate del proyecto de ley y citó para el martes una nueva sesión.



Y es que la jornada no inició bien, pues algunos senadores denunciaron vicios en la forma en que fue convocada la sesión, lo cual se hizo al filo de la media noche del miércoles (11:59 p. m.) y utilizando canales inadecuados, como un grupo de chat, cuando la norma exige que sea por los conductos regulares establecidos, como el correo de la corporación.



Jose Alirio Barrera y Honorio Miguel Henríquez, del Centro Democrático, fueron enfáticos, además, en requerirle al presidente de la Comisión VII, Fabián Díaz, del Partido Alianza Verde, y al secretario de la misma, las certificaciones de horas y autorizaciones para haber realizado la citación de la comisión en las condiciones en que se llevó a cabo.



Superado ese obstáculo, la sesión volvió a enredarse por el tema de las recusaciones, frente a lo cual se solicitó la consulta de la Comisión de Ética del Senado para que aclarara las dudas surgidas, pero Piedad Córdoba, senadora por el Pacto Histórico, dijo que a esa hora era más fácil encontrar petróleo allí que a los miembros de esa comisión.



Lo que sucedió con la pensional prueba que el Congreso, a pesar del insistente llamado del presidente Petro para que se aprueben las reformas con el argumento de que es mandato popular, se siguen enredando más.



Esta semana los avances de las reformas laboral, pensional y de la salud fueron mínimos. La laboral no fue citada ningún día en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



No es ético, no es serio, dilatar y dilatar cuando

En cuanto a la pensional, si bien se comenta que es la más consensuada, lo ocurrido ayer deja en evidencia que esto no sería tan cierto. Y en la de la salud, que está en su segundo de cuatro debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, aún no terminan de votar impedimentos.



Esta situación provocó que el presidente del Congreso, Alexander López, hiciera un duro reclamo a la Comisión VII del Senado. "No es ético, no es serio, dilatar y dilatar cuando el país está reclamando decisiones", aseguró.



Y pidió fijar posiciones: "Si se hunde, listo, avanzamos, el Gobierno y nuestra bancada mirará qué hacer el próximo 20 de julio, pero miremos qué hacer. Lo que queremos son los debates. Discutamos".



Al Gobierno le quedan 6 días hábiles para que se aprueben sus reformas, lo cual no alcanza por lo que el escenario clave serán las sesiones extraordinarias.