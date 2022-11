El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que este primero de diciembre no entrará en vigencia el descuento del 50 por ciento que se anunció en días pasados para el Soat de las motos de bajo cilindraje, taxis, buses urbanos y microbuses de servicio público urbano e intermunicipal.



Explicó que el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera aún están haciendo ajustes para que pueda establecerse este descuento. "Esperábamos comenzar el primero de diciembre, pero Hacienda está terminando de hacer los últimos ajustes y podría demorarse dos o tres días más", dijo.



El ministro también manifestó que tiene "una molestia y bastante grande" porque las aseguradoras siguen en una operación tortuga para la entrega de las pólizas, lo que ha hecho muy difícil la adquisición de las mismas en las últimas semanas.



Por lo tanto, en la tarde de este miércoles se emitirá una circular con varias medidas para que la Policía de Tránsito no imponga multas ni inmovilice vehículos que aún no cuenten con el Soat. Igualmente, se va a tramitar un proyecto de ley, con carácter urgente, para facilitar que se tomen "medidas drásticas de fondo" para resolver la problemática actual.



"El Estado debe reconocer que es una problemática que no se deriva de los ciudadanos. La justicia social debe primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando", aseguró.



El descuento del Soat se implementará con el fin de enfrentar la evasión en la compra de esta póliza y prevenir el fraude. Según cálculos preliminares, alrededor de nueve millones de motos accederían a esta rebaja en el precio.