El llamado de Asoinfis para hacer parte de la reactivación en regiones

Desde un encuentro ejecutivo en la ciudad de Bogotá, los miembros del Consejo Directivo de los Institutos Financieros de Desarrollo del país, hicieron un llamado al presidente Iván Duque y al ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, con el propósito que se estudie la petición de permitirles actuar como aliados estratégicos de la reactivación económica y que se les otorgue mayores herramientas, incluyéndoles en un plan de reactivación especial.



Partiendo de la base que la empresa privada no está prestando dinero a los hospitales, debido a la falta de garantías y teniendo en cuenta que los Infis si lo hacen

El presidente de Asoinfis, Giovanny Ramírez, aclaró que no se está pidiendo inyección de recursos para el funcionamiento de los Infis, sino concertar estrategias que permitan generar instrumentos para la ampliación de la cobertura de servicios e irrigar los recursos de fomento y desarrollo a más municipios del territorio nacional dentro de su papel en la reactivación económica. Una de las peticiones principales que han hecho es solventar las entidades territoriales con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).



Explicó que los Infis por más de 50 años han fomentado el desarrollo en las regiones, y que son entidades que no reciben recursos del Gobierno Nacional y que no buscan utilidades, sino seguir aportándole a las regiones "Partiendo de la base que la empresa privada no está prestando dinero a los hospitales, debido a la falta de garantías y teniendo en cuenta que los Infis si lo hacen; lo que planteamos es que estos institutos reciban los giros directos de las EPS, porque en la crisis somos quienes hemos dado la mano con recursos a los hospitales", explicó Giovanny Ramírez, presidente de Asoinfis.



Otro de los puntos que expone el presidente de la asociación, es que el Gobierno no permite que a los Institutos lleguen las transferencias que se realizan a las regiones. Agregó que a través de los Infis el Gobierno podría controlar la inversión correcta que se hace a los territorios para que así se pueda adelantar liquidez con recursos de los Infis, mientras el Gobierno Nacional gira la plata demorada".



También presentó como alternativa que estas instituciones financieras puedan apoyar la reactivación económica con créditos a través de las organizaciones privadas, puesto que los Infis no le pueden prestar a los privados ,"sería importante que también a las entidades descentralizadas y a los municipios se les pueda hacer créditos blandos, quitándole algunas restricciones que tienen, por ejemplo los institutos que no tienen calificación triple A (AAA), no pueden manejar excedentes de liquidez", aclaró Giovanny Ramírez, presidente de Asoinfis.



Ya hay tres Infis destacados con la máxima calificación de riesgo crediticio Triple A y que son vigilados por la Superintendencia Financiera

Resaltó que la asociación de institutos no solo centra su actividad en el otorgamiento de créditos, sino que también son generadores de grandes proyectos que llevan desarrollo a la región y que durante la pandemia su labor ha sido fundamental para el mantenimiento de las entidades. Es importante la labor de estas instituciones y los servicios que se ofrecen, un ejemplo es que se están gestionando y ejecutando proyectos de regalías en las regiones como en el agro, el sector minero, industrial y en infraestructura vial.



Giovanny Ramírez dijo que los Institutos están altamente capacitados y calificados para dar soluciones a las entidades territoriales y también brindarles fácil acceso a créditos blandos que no sean asfixiantes y con indicadores muy altos, cómo los que actualmente se están brindando, aclaro que, "ya hay tres Infis destacados con la máxima calificación de riesgo crediticio Triple A y que son vigilados por la Superintendencia Financiera, es decir que están ranqueados como cualquier banco del país y además son generadores de productividad en nuestras regiones".



Por último, manifestó que con este llamado buscan que en la reunión con el ministro de Hacienda se pueda llegar a acuerdos que les incluyan en los planes y estrategias como aliados del Gobierno para ampliar la cobertura de la reactivación económica en el país.



