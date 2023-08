Las cajas de compensación familiar como Compensar, Colsubsidio o Cafam ofrecen diferentes tipos de servicios y beneficios en educación, empleo y recreación, entre otros, principalmente a personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Además, atienden a la tercera parte de los afiliados al sistema de salud. Por ello, todo el paquete de reformas sociales que quiere sacar adelante el gobierno de Gustavo Petro les afecta directamente. En entrevista con EL TIEMPO, Adriana Guillén, presidenta del gremio que las reúne, Asocajas, habla sobre qué deberían tener estos proyectos.



¿Qué cambiaría del proyecto de reforma de la salud?



Adriana Guillén, presidenta de Asocajas. Foto: Asocajas

Desde las cajas estamos preocupados porque el proyecto es como una colcha de retazos. Además, tiene muchos vicios de forma que han impedido una deliberación democrática transparente. Incluso, los mismos congresistas no sabían qué estaban votando y hubo artículos que nunca fueron publicados en las gacetas. Para nosotros, el camino correcto era una ley estatutaria que entrara a través de las comisiones primeras del Congreso. Se necesita llevar un proyecto que realmente atienda las necesidades que hoy en día tienen los usuarios y pacientes y no se les ha escuchado. Valdría la pena hacer esfuerzos en modificaciones estructurales que sí se necesitan. La oportunidad de la atención no se va a solucionar porque tenemos una escasez de profesionales de la salud.



¿Y de la laboral que está a punto de presentarse de nuevo ante el Congreso?



Debería dar una respuesta al gran problema de la informalidad que existe en Colombia; sin embargo, la reforma anterior no respondía a esta necesidad. Mientras que el contrato de trabajo sea la llave de entrada a la protección social no vamos a lograr reducir este flagelo. Deberíamos estar hablando de un trabajo digno, sí, pero de uno que sea por horas, desde las plataformas digitales o desde cualquier lugar del mundo.

¿Cuáles son los aportes que hacen las cajas de compensación?



Las cajas operan recursos que aportan los empleadores y son un verdadero mecanismo de redistribución de ingresos. En el 2022, los aportes al sistema llegaron a 9,8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 16 por ciento frente al año anterior. Y eso fue gracias al aporte de 779.000 empresas, lo que se traslada a 10,6 millones de trabajadores afiliados.

Foto: Compensar es una de las cajas de compensación más grandes del país.

¿Cuál es el perfil de las personas afiliadas?



Las personas que ganan hasta 4 salarios mínimos pueden recibir los subsidios que ofrece el sistema de compensación familiar. Sin embargo, de los beneficiarios que tenemos hoy en día, el 76 por ciento son personas que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos.



¿Qué beneficios tienen?



El año pasado entregamos en promedio 5 millones de cuotas monetarias. Estas se dan cada mes a los beneficiarios por cada hijo menor afiliado a educación y por cada adulto mayor que depende económicamente de un trabajador. Un promedio de cuota monetaria es de 56.000 pesos, por lo que una familia puede recibir entre 100.000 y 250.000 pesos.

Las cajas tienen el mecanismo de protección al cesante. Foto: iStock

¿De qué se trata el mecanismo de protección al cesante?



El año pasado entregamos más de 190.000 auxilios de desempleo por valor de 399.000 millones de pesos. Este mecanismo no solo permite que una persona lleve su hoja de vida a las cajas de empleo sino que se pueda capacitar y formar. Contamos con 178 prestadores de servicio de empleo en 690 puntos de atención en el país. Hemos llegado a registrar 7,5 millones de hojas de vida. El 53 por ciento de ellas son de mujeres.



Ustedes también entregan subsidios de vivienda, ¿les ha afectado que miles de familias estuvieran a la espera de Mi Casa Ya?



El año pasado asignamos 1,8 billones de pesos que se extendieron a 73.000 subsidios de vivienda. Sin embargo, este año ha estado frenado porque el Ministerio de Vivienda no tenía suficientes recursos para entregar. Las personas esperan a tener ambos subsidios para poder firmar escrituras.



