La posibilidad de que en la próxima reforma a la salud en la que está trabajando la ministra Carolina Corcho se eliminen las EPS no soluciona los problemas estructurales que tiene el sistema en Colombia.



Así lo expresó Adriana Guillén, presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), gremio que reúne al 40 por ciento de los afilados al sistema.



“Al eliminar a ese actor no se atacan los problemas estructurales del sistema de la salud, que los tiene y que todos tenemos que trabajar en ello. Por ejemplo, la suficiencia de la UPC o el tema de acceso”, aseguró Guillén, en la versión 32 de su congreso en Cartagena.

Además, hizo un llamado al Gobierno para que trabajen juntos. “Es cierto que el mercado se está descremando, hay unas EPS que no tienen unas capacidades técnicas ni financieras para seguir operando y poco a poco esas EPS han salido pero quedan otras que lo han hecho muy bien, que sí tienen ese músculo financiero y técnico, pero al eliminar ese actor no estás atacando los problemas estructurales del sistema de la salud”, aseguró.



Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, en el Congreso del gremio en Cartagena.

Ayer la ministra Corcho indicó que el país tiene un déficit fiscal y el presupuesto que se ha propuesto para la Salud no está todavía aprobado. Aclaró que en el Ministerio existe un déficit de 5,5 billones de pesos que dejó la administración anterior y que deben realizarse ajustes.



Por ejemplo, en compras de pruebas para covid-19 se gastó, según el Minsalud, 3,16 billones de pesos, lo que dejó una necesidad de caja este año de 750.000 millones de pesos.