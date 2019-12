Así votaron en 2018 los liberales que rechazan reforma tributaria

Este viernes está incluida en la agenda de la plenaria de Cámara de Representantes la jornada de estudio y votación en último debate, de la reforma tributaria, en medio de la posición negativa anunciada por la bancada liberal, la cual, no deja de sorprender.



En la ley de financiamiento del 2018, que fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de forma, por lo que tuvo que ser tramitada de nuevo en el Congreso, este partido en el Senado tiene 14 congresistas, y 8 dijeron sí al articulado; 3 dijeron no y los 3 restantes no votaron (tal vez por no estar en el recinto).



En el caso de la Cámara, en la que el partido cuenta con 35 miembros, 23 votaron si, 6, dijeron no, y 6 no votaron. ¿Pero, qué tanta similitud tiene la reforma tributaria con la Ley de Financiamiento?

La votación en el Congreso por la Ley de financiamiento Foto: Archivo El Tiempo

Desde la perspectiva oficial, la Ley de Financiamiento es en esencia la misma reforma tributaria. Unas medidas propuestas le restan ingresos a la bolsa pública, pero la expectativa es que ayuden a impulsar la economía, de manera que por la vía del consumo de los hogares, que al haber más producción (por los estímulos a los sectores), podrán tener empleo y así, recursos para satisfacer sus necesidades.



Hay otras medidas que hacen parte del componente social agregado en la última etapa, en el que se incluye devolución de IVA, tres días sin IVA, y reducción del aporte de los pensionados al sistema de salud. Pero esto fue pedido por los ciudadanos que participan en las protestas sociales o que negocian por ellos.



Algunos analistas estiman también que la esencia del proyecto de reforma tributaria se conserva tal cual, pese a que hay algunas novedades.



Otros estiman que la votación de la reforma tributaria 2019 se ha convertido en un tema más político que técnico.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS