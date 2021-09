Así vive un colombiano en condición de pobeza multidimensional

En Colombia el 18,1 por ciento de sus habitantes tienen acceso limitado a servicios de educación, salud y servicios públicos básicos, entre otros. Solo el año pasado quedaron en esa condición en Colombia unos 489.000 individuos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Según la más reciente medición del ente estadístico, en Colombia dos de cada 10 hogares no tiene acceso a internet fijo o celular, mientras que la casi totalidad (97 por ciento) carece de un computador de escritorio y en esa misma proporción, tampoco cuentan con un equipo de estos portátil.



La pandemia del covid-19 dejó en evidencia que la asistencia escolar en este segmento de la población se agravó, pues solo el 16,4 por ciento de los niños y jóvenes recibían educación, mientras que en el 2019 ese indicador estaba en 2,7 por ciento. La situación es mucho más grave en los centros poblados y rurales dispersos donde ese porcentaje aumentó a 30,1 por ciento en el 2020 frente al 4,6 por ciento de un año atrás.



Pero, ¿qué hace que un hogar en Colombia se catalogue dentro del segmento de pobreza multidimensional?



Privación por logro educativo: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es menor a 9 años de educación.



Privación por analfabetismo: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar en el que hay, al menos, una persona de 15 años y más que no sabe leer y escribir.



Privación por inasistencia escolar: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una institución educativa.



Privación por rezago escolar: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño entre 7 y 17 años con rezago escolar (número de años aprobados inferior a la norma nacional).



Privación por acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (salud, nutrición y cuidado).



Privación por trabajo infantil: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un niño entre 12 y 17 años trabajando.



Privación por desempleo de larga duración: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, una persona de la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada por más de 12 meses.



Privación por empleo formal: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un ocupado sin afiliación a pensiones.



Privación por falta de aseguramiento en salud: una persona se considera privada, si

pertenece a un hogar que tiene, al menos, una persona mayor de 5 años que no se encuentra asegurada en salud.



Privación por barreras de acceso a salud dada una necesidad: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, una persona que en los últimos 30 días tuvo una enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de salud, que no haya implicado hospitalización y que para tratar este problema no acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud.



Privación por acceso a fuente de agua mejorada: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que no cuenta con servicio de acueducto. En el caso de los hogares rurales, una persona se considera privada si el agua la obtienen de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, carrotanque, aguatero u otra fuente.



Privación por inadecuada eliminación de excretas: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que no cuenta con servicio público de alcantarillado. En el caso de los hogares rurales, cuentan con inodoro sin conexión, bajamar o no tienen servicio sanitario.



Privación por material inadecuado de pisos: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar, cuya vivienda cuenta con pisos de tierra.



Privación por material inadecuado de paredes exteriores: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar cuya vivienda cuenta con paredes de madera burda, tabla, tablón, guadua u otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o no tiene paredes. Un hogar rural se considera en privación, si su vivienda cuenta con paredes de guadua u otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o no tiene paredes.



Privación por hacinamiento crítico: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar donde hay tres o más personas por cuarto. Un hogar rural se considera en privación, si hay más de tres personas por cuarto.