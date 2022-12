A Colombia no le irá tan mal en materia económica el próximo año, esto debido a que los precios del petróleo se mantendrán altos y a la tracción que trae el país, la cual será difícil que se apague de manera súbita.



Sin embargo, el país tiene grandes retos y tareas pendientes que atender, sobre todo en materia fiscal y de estabilidad social, según Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe en Bank of América, uno de los conferencistas invitados al foro ‘Perspectivas Económicas 2023: Todos por la Economía’, organizado por Corficolombiana.



¿Por cuánto tiempo más habrá un dólar fuerte?

Algunos de los principales factores que explican la fortaleza de dólar en 2022 parecen estar revirtiéndose. La inflación en Estados Unidos probablemente ya pasó el pico; china está dando pasos para relajar las políticas de confinamiento; las tropas rusas han dejado partes de Ucrania y los precios de combustibles han bajado. Nuestros estrategas proyectan que el dólar se debilitará contra el Euro en 2023, desde la paridad al cierre de 2022 hasta 1,10 dólares por euro para diciembre 2023. Contra las monedas latinoamericanas, no obstante, vemos que seguirá fortaleciéndose. El pobre desempeño que se anticipa para la región en 2023 no ayudará a sus monedas.



¿Cuál es la visión que tiene sobre Colombia para 2023?

Somos más optimistas que el consenso en crecimiento. Proyectamos que su economía crecerá 2,5 por ciento, por arriba del estimado del Banco de la República (0,5 por ciento), el Ministerio de Hacienda y el consenso de economistas encuestados por Bloomberg (1,8 por ciento).



¿Por qué ese optimismo?

Nuestro optimismo relativo se basa tres en puntos: el precio del petróleo, la tracción actual y el curioso paralelo con Perú.



Sobre el primer punto, nuestros expertos de materias primas proyectan que el Brent promediará los 100 dólares en 2023, asumiendo que las restricciones de oferta dominarán el efecto de menor demanda mundial. Es un precio promedio un poco más bajo que en 2022, pero seguiría siendo excepcionalmente alto. En los últimos 20 años solo hubo ocho en los que el Brent estuvo arriba de 70 dólares (no digo 100). En ese periodo, el crecimiento promedio del PIB de Colombia fue 5,4 por ciento, y el mínimo 3,3 por ciento.

No habrá frenazo en seco

¿Qué hace que ese factor tenga tanto peso?

En 2022 los analistas se preguntan por qué el PIB de Colombia está creciendo tanto, cerca al 8 por ciento, con un consumo privado muy fuerte. Algunos dicen son los 2-3 millones de venezolanos, el crédito que crece a tasas muy altas y las remesas que vienen desde Estados Unidos, pero pocos mencionan el petróleo. Existe la idea de que el efecto del precio del petróleo está acotado al sector petrolero, eso es incorrecto. Los precios de exportación tienen varios otros canales de transmisión al crecimiento de la economía. Tal vez el más importante es el ingreso disponible del país; no solo en el sector petrolero, sino a nivel nacional. Hay más dinero dando vueltas, más dinero para consumir e invertir. Otro canal obvio es la política fiscal. Si bien la regla fiscal de Colombia – en teoría – obliga al gobierno a ahorrar los ingresos petroleros extraordinarios, esa restricción no aplica a los regionales y locales. Y estos gobiernos reciben buena parte de los ingresos del gobierno central a través de transferencias. En 2023 tendrán sumas grandes para gastar. Y también incentivos poderosos por la proximidad de las elecciones regionales.



En cuanto a la tracción, ¿cree que esta se mantenga?

Diría que los datos en el margen siguen siendo muy fuertes. En el tercer trimestre la economía creció más de 6 por ciento anualizado (según datos desestacionalizados del Dane). Ese dinamismo, tracción, ímpetu, como lo queramos llamar, difícilmente se apagará de manera súbita. Se dice que varios indicadores se están enfriando en el último trimestre del 2022; la demanda de electricidad, las órdenes de compra de la manufactura, la confianza del consumidor, pero no todos. Los de crecimiento del empleo en octubre, por ejemplo, se ven muy buenos y esto es mucho más potente que la confianza del consumidor para predecir el consumo privado. De hecho, la confianza del consumidor suele ser un indicador bastante flojo para predecir el consumo en América Latina. Cuando una parte grande de la población vive en una situación de subsistencia (con el dinero que le entra en el día a día) y sin acceso a crédito, la confianza del consumidor se vuelve medio irrelevante.



Y, ¿por qué el paralelo con lo que pasa en Perú?

En Perú el 2022 empezó con una caída muy fuerte de la confianza empresarial, por el giro político del país, pero al mismo tiempo con precios de exportación súper altos. El cobre en 4 dólares es como el petróleo en 100. La narrativa dominante era que la inversión privada caería 20 por ciento y que la economía crecería a un ritmo anémico. Nosotros desde un principio dijimos que eso era improbable en el contexto de precios de exportación tan altos. Fue uno de los aciertos que tuvimos en 2022. La inversión privada no está cayendo, sino mostrando un crecimiento ligeramente positivo. Y el PIB crece cerca del 3 por ciento. El debate económico que se está dando en Colombia nos recuerda lo que pasó allí doce meses antes.

Costos y beneficios de la tributaria

¿Cómo están viendo hoy al país desde el exterior?

Los precios de los activos financieros siguen castigados, aunque no tanto como en octubre. Las tasas de los TES están en 12 por ciento y el Eurobono que se emitió (1.600 millones de dólares) salió a una tasa mayor al 8 por ciento. Son costos de financiamiento muy altos para un país que tenía grado de inversión hace un año. Eso da una idea de la visión que tienen los inversionistas extranjeros. La reforma tributaria está ayudando a mejorar la imagen, pero todavía queda la duda sobre cómo se utilizaran los ingresos de esa reforma. Sería una señal muy positiva que el gobierno ahorre una parte significativa de los ingresos para reducir el déficit fiscal. Otro tema que podría mejorar el ánimo sería la gradualidad en la reforma energética. Permitir más exploración petrolera. Y por supuesto disipar las dudas sobre las otras reformas económicas que generan incertidumbre, como la pensional.



¿Con la tributaria se despeja el panorama del 2023?

Sin duda es mejor tenerla que no tenerla, pues mejora las perspectivas de ajuste fiscal, que probablemente sea el mayor reto macroeconómico del país. Es la razón por la que perdió el grado de inversión el año pasado. La reforma tiene beneficios y costos. El costo es que no es una reforma muy amigable para el crecimiento económico, porque aumenta la carga tributaria de las empresas y podría frenar la inversión privada. También hay un riesgo de salida capitales de gente de alto patrimonio. Sin embargo, tiene algo que no tenían las reformas anteriores, el potencial de lograr mayor cohesión social. La estabilidad social también es importante para que una economía prospere.



¿Cuáles son los principales desafíos del país?

Vemos una tarea pendiente de fortalecer la estabilidad macroeconómica. Los países latinoamericanos que se han embarcado en hacer reformas sociales sin cuidar la estabilidad macroeconómica han terminado haciendo implosión. La reforma tributaria es una señal de que eso no sucederá acá.

Desaceleración global

¿Qué tan fuerte será la caída económica global?

Esperamos que el crecimiento de la economía mundial se desacelere de 3,3 por ciento en 2022 a 2,3 por ciento en 2023. En nuestro escenario tenemos recesiones moderadas en Estados Unidos (0,4 por ciento), con caídas secuenciales entre el primer trimestre y el tercero. Para la Eurozona tenemos que el PIB crece 0,1 por ciento, con recesión técnica en el invierno (4T2022 y 1T2023), mientras que para China vemos que el crecimiento será de 3 por ciento en 2022 y 5,5 por ciento en 2023.



En medio de esa coyuntura, ¿qué tanto sufrirá Latinoamérica?

Es un candidato a la estanflación. Nuestra proyección del crecimiento económico de Latinoamérica es de 0,9 por ciento para 2023, menor a la mitad del crecimiento del PIB global, porque las economías más grandes de la región crecerían muy poco o caerían (Brasil, 0,9; México, -0,5, Argentina, 1; Chile, -1 por ciento). En inflación, pensamos que para cierre de 2023 siga por encima de los rangos de tolerancia de los bancos centrales, aunque más baja comparada con la del 2022.



¿Con el reciente dato de inflación de Estados Unidos, llegó el fin del ajuste de tasas en ese país?

No, porque el mercado laboral sigue fuerte, lo cual implica que los precios se mantienen presionados por la demanda. Además, hay preocupación sobre las expectativas de inflación. Nuestro equipo de economistas de Estados Unidos piensa que la Fed (banco central) subirá 50 puntos básicos en diciembre, 50 en febrero, y 25 en marzo. Eso llevaría el límite superior de la tasa a 5,25 por ciento.



¿El conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá presionando a la economía del planeta?

El efecto principal se da a través de los precios de las materias primas, porque Rusia y Ucrania son grandes productores de granos y combustibles. Sin embargo, los precios de materias primas ya vienen cayendo desde los niveles máximos. En Estados Unidos el galón de gasolina llego a costar 5 dólares. Ahora anda alrededor de 3,70. Los precios de los alimentos a nivel internacional también han mostrado cierto alivio. Pensamos que la inflación mundial asociada a materias primas probablemente caerá en 2023. Es importante recordar que la inflación es la variación, no el nivel. Si el nivel de precios se mantiene alto, pero deja de subir, eso hace que la inflación anual baje.



Carlos Arturo García M.

