Hay incertidumbre por reactivación en rutas terrestres entre ciudades

A pocos días de cumplirse un mes del anuncio del Gobierno Nacional orientado al establecimiento de rutas piloto de transporte intermunicipal entre ciudades y municipios, los representantes del sector como empresas, terminales y agremiaciones señalan que los avances han sido escasos y que los viajes de largo aliento entre capitales todavía se ven bastante lejanos.

Aunque las compañías transportadoras y las terminales de transporte reiteran que han acatado la implementación de los protocolos de bioseguridad para devolverles la confianza a los usuarios a la hora de volver a viajar por carretera, advierten que consolidar rutas piloto se ha convertido en un dolor de cabeza por cuenta de las demoras para lograr acuerdos ágiles con las diferentes alcaldías.



Tatiana Serrato, directora de la Corporación Nacional de Terminales de Transporte (Conalter), señaló que la implementación de pilotos ha sido compleja debido a que ha debido dialogar con cada alcaldía para poder avanzar en el restablecimiento de rutas.



“Hay 48 terminales habilitadas, 36 están ubicadas en zonas de afectación moderada y alta de covid. Entre esas 36, hay 23 ciudades capitales yen baja afectación son solo dos ciudades capitales. Entonces, son muchos palos en la rueda por parte de autoridades locales”, manifestó.



Y de cara a la reactivación total de rutas de alto tráfico -como por ejemplo Bogotá - Cali, Bogotá - Medellín y Bogotá - Bucaramanga-, Serrato manifestó que es importante que los alcaldes de las grandes capitales tomen decisiones para permitir que las rutas de largo alcance vuelvan a circular.



“Mientras tanto, la reactivación con pilotos puede ser un proceso muy largo. Desde abril las terminales han reportado cumplimiento de los protocolos, hay un seguimiento diario”, agregó Serrato quien señaló que, pese al Decreto 1076 para que los buses entren a municipios de baja afectación por covid, hay poblaciones en las que aún no permiten la entrada de las rutas.

En cuanto a rutas piloto intermunicipales, José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), dijo que lo único que se tiene -por ahora- es un 10 por ciento del restablecimiento del servicio. “Las rutas se presentan para las personas que circulen con excepciones. No hay pilotos para todas las personas. Además, la mayor parte de las personas viaja a centros de atracción de viajes como capitales y municipios grandes donde hay alta incidencia de virus”, agregó.



Así, aunque en Colombia hay cerca de 35.000 rutas que involucran a casi 1.000 municipios, en este momento -según las cuentas de la Aditt- solo están operando 500 para personas cobijadas por las excepciones.



Sin embargo, dijo Rodríguez, pocas compañías están haciendo apenas dos despachos diarios para hacer viajes en rutas como Bogotá - Cali las cuales son abordadas por personas con permisos para moverse entre ciudades. “Los viajes largos no van a pasar ya. El ideal es que desde septiembre se dé un mayor crecimiento de viajes, al menos hasta un 50%”, agregó.



Asimismo, Mauricio Atuesta, gerente de Copetrán (una de las compañías de transporte terrestre que más viajes largos realiza), dijo que además de la piratería existente, la compañía deberá afrontar la competencia de las aerolíneas que comenzarán a volar a tarifas bajas.



“No podemos competir con 50 por ciento de ocupación en los buses en un viaje de Bogotá a la Costa. Además, muchos alcaldes no han hecho las peticiones al Gobierno para que los municipios abran puertas a las rutas”, agregó.



El gerente de Copetrán señaló que desde marzo la compañía ha dejado de facturar 98.000 millones de pesos y manifestó que se espera que la Terminal de Transporte de Bogotá haga pronto despachos con ventas electrónicas de tiquetes. Sin embargo, concluyó, “en el resto del país hay poco interés de las autoridades locales”.



Por: Portafolio.co