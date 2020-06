Sector edificador sigue reactivándose gradualmente

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reportó los avances en el retorno de actividades del sector constructor en las primeras semanas de reapertura, evidenciando un proceso gradual y riguroso que ha permitido retomar labores en el 50% de los proyectos que están en proceso de construcción, lo que representa 1.170 frentes de obra.

Esta reactivación del sector se ha dado en el 90% de municipios del país. Los departamentos que se han destacado en este proceso son Risaralda, que ya alcanza un 73% de las obras con retorno de actividades, Caldas con un 68% y Antioquia con un 65% de las obras.

“Estos resultados son positivos no solo porque ya son más de 110.000 familias que asegurarán su sustento, sino porque son más de 1.100 proyectos que continuarán su fase de construcción y con una respuesta responsable y comprometida de los empresarios del sector en la implementación de los protocolos de bioseguridad y con la protección de la salud pública”, afirmó Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol.

No más en la primera semana de reactivación del sector ya se evidenciaba que habría de ser un proceso gradual donde el cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel nacional y local serían la prioridad. El proceso ha sido posible gracias a la coordinación con las entidades nacionales y territoriales.

Reactivación en Bogotá

En Bogotá, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, acompañó la reapertura gradual de los proyectos. El 30 de abril estuvo en ‘Torre Ventto’, un proyecto ubicado en la carrera 4ta con calle 18 (en el centro de la ciudad), donde la Secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, le entregó el sello ‘Obra segura’ a Diego Álvarez, representante de Habitus Construcciones, por el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



De igual manera, el seis de mayo acompañó el proyecto ‘La Montaña’, una obra de vivienda de interés social de la Constructora Colpatria, ubicada en el Plan Parcial ‘La Felicidad’, en el occidente de la capital. Allí, el ministro y la Secretaría de Hábitat fueron recibidos por Andrés Largacha, presidente de la compañía edificadora, a quien le anunciaron que sería la segunda obra en recibir el reconocimiento.

Protocolos de bioseguridad

Sobre los protocolos, el jefe de la cartera de Vivienda destacó el uso de desinfectantes para el lavado de zapatos, lo mismo que la entrega de guantes y tapabocas. “Incluso, aunque la careta no es una exigencia, la Constructora Colpatria la implementó y eso hay que destacarlo como una buena práctica”, anotó Malagón, quien resaltó otras acciones como la encuesta al ingresar a la obra, que permite tener alertas sobre si el personal es asintomático o no y permite monitorear de cerca el estado de salud de los trabajadores.



Igualmente, señaló que no es solo la medición de la temperatura, sino el monitoreo con preguntas sobre síntomas en los familiares de los colaboradores, lo que permitirá ir evaluando la evolución de los trabajadores.



Recordó, además, que se debe tener un supervisor por cada 100 trabajadores, como lo está haciendo Colpatria. A medida que se vayan incorporando a las obras más trabajadores se va a demandar un mayor número de supervisores.

Malagón también resaltó el protocolo relacionado con la ropa, pues una es la del desplazamiento y otra la del trabajo. Esto significa que después de la desinfección, los colaboradores dejan guardada la que traen puesta y el empleador les proporciona la que van a usar al interior de la obra.



En conjunto, y de acuerdo con los lineamientos del presidente Iván Duque, se están reactivando las labores en los proyectos del sector edificador protegiendo miles de empleos, pero, sobre todo, salvaguardando la salud de los colaboradores.



El funcionario agregó, además, que hay un trabajo en equipo, ya que el Gobierno Nacional trazó los protocolos y estableció las reglas de juego, pero el éxito de su implementación no sería posible sin las entidades territoriales, que velan por la vigilancia.



“De esta manera estamos sentando las bases para que para junio ya tengamos reactivados más de 2.000 proyectos en el país que nos permitan mantener, en total, el empleo de más de 500 mil trabajadores del sector”, concluyó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

