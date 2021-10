La respuesta del Director del Dane al Registrador por crítica sobre censo

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, señaló que las estadísticas y resultados del Censo del 2018 son confiables y han sido contrastados con los datos que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Lo anterior, en respuesta el director de esa entidad que puso en duda que Colombia tuviera 50 millones de habitantes, pues según su director, Alexander Vega, en el país habitan 55 millones de personas.



Oviedo se declaró sorprendido con las declaraciones del registrador nacional, quien cuestionó los resultados del Censo adelantado por el Dane en el 2018 y que arrojó como resultado que en el país habitan alrededor de 50 millones de personas.



"La institucionalidad del país establece que así como la Registraduría tiene competencias en ser la autoridad electoral y de identificar a todos los colombianos, el Dane tiene la responsabilidad legal, como autoridad estadística, de certificar la población que reside habitualmente en cada una de las regiones de la división política del país, es decir, en cada uno de los 1.102 municipios del territorio", le dijo el director del Dane a los medios de comunicación.



Oviedo también se refirió al cuestionamiento de Vega sobre el número de habitantes con que cuenta Soacha, quien señaló que en ese municipio, según datos en poder de la Registraduría, son más de los 783.000 que certifica el Dane.



"Uno de los elementos que queremos dar a conocer a la opinión publica es que la dirección de residencia habitual de las personas no la tiene el Registro nacional que está llamado a identificar el luhar de nacimiento y el lugar y fecha de expedición del documento del que se está hablando. Entonces, no entendemos cómo él (Vega) puede

controvertir los datos del municipio de Soacha con la información del registro civil", insistió el director del Dane.



Y recordó que dos de cada cinco habitantes del territorio nacional, porque el Dane no solo cuenta colombianos, sino residentes habituales y por eso incluye a los más de 2,4 millones de migrantes venezolanos que residen en el país.



"Es importante resaltar si vamos a la relación que hemos tenido entre la Registraduría y el Dane el convenio de cooperación (012 del 2017) nos permite de forma permanente trabajar de manera articulada con funcionarios de esa entidad, intercambiando información del Registro nacional y del Archivo Nacional de Identificación , que fue útil para el Censo del 2018", indicó.



