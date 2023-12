Así va el pulso entre empresarios y sindicatos por el alza del salario mínimo del 2024

Los más de 2,5 millones de colombianos que ganan actualmente un salario mínimo en Colombia (1’160.000 pesos) tendrán que esperar unos días más para saber cuál será el incremento del próximo año.



Los representantes del Gobierno, los sindicatos y los empresarios no lograron llegar a una concertación el viernes, fecha del primer vencimiento legal para decidir de manera consensuada el alza.



(Lea también: Salario mínimo del 2024: lo que separa a sindicatos y empresarios para definir el alza)

Sin embargo, la próxima semana continuarían las reuniones extraordinarias entre las partes para poder llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias.



Aunque la discusión se podría alargar como máximo hasta el próximo 30 de diciembre, las partes le confirmaron a EL TIEMPO que esperan poder acercar posturas antes de Navidad y poder llegar a un acuerdo para que no lo determine el Gobierno vía decreto.

“Esperamos una salida negociada al salario mínimo”, manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. También el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, aseguró: “Nuestra idea es construir en medio de la diferencia. Estamos de acuerdo en hacer ese esfuerzo”.



De ser así, esta sería la décima ocasión en que la mesa de concertación salarial logra un alza concertada en los últimos 23 años. Además, se convertiría en el segundo consenso del gobierno de Gustavo Petro y de su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Por ejemplo, el alza del mínimo de 16 por ciento de 2023, que se discutió justo hace un año, también fue concertada entre las partes. Igual ocurrió cuando se reunieron con el fin de pactar los incrementos del salario para los años 2001, 2004, 2006, 2012, 2014, 2018, 2019 y 2022.



(Lea también: No hubo acuerdo sobre el alza del salario mínimo del 2024: ¿qué pasará?)

Cómo va el pulso



Nuestra propuesta ayudaría a reactivar la economía FACEBOOK

TWITTER

Hasta el momento, las centrales obreras (CUT, CGT y CYC) pidieron un aumento de 18 por ciento, es decir que el salario mínimo pase de los 1’160.000 pesos actuales a 1’368.800 pesos, más otros 165.915 pesos de auxilio de transporte.



“Nuestra propuesta ayudaría a reactivar la economía. Al aumentar el salario mínimo, los trabajadores consumen más y todo se empieza a reactivar. Lo que es primordial es que el Banco de la República no siga siendo sordo a la realidad y baje las altísimas tasas de interés”, aseguró presidente de la CUT.



En cambio, los empresarios llegaron a la mesa de concertación sin ningún número y pidieron continuar con un diálogo que tenga en cuenta las cifras técnicas. En ese sentido, hay que recordar que la base usual para la negociación es la inflación del año en curso y la evolución de la productividad.



Si bien la inflación que proyecta el Banco de la República para el cierre del 2023 está en un rango de entre 9,3 y 9,5 por ciento, hay tres datos sobre productividad para elegir: la total de los factores (-1 por ciento), la que tiene en cuenta las horas trabajadas (0,76 por ciento) y la laboral por persona (-0,7 por ciento).



Sin embargo, la norma constitucional establece que el aumento no puede estar por debajo del dato de inflación, es decir, lo más seguro es que la cifra sea de dos cifras. Por ejemplo, según analistas de Bancolombia, el mínimo podría subir un 12 por ciento y llegar a 1’300.000 pesos.



“Si no se coloca un aumento muy en la línea de la inflación, podría haber consecuencias negativas para la economía”, resaltó el presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Un alza desmedida solo desincentivará la capacidad de generar empleo FACEBOOK

TWITTER

Lo que presentaron los empresarios fue una carta en la que mostraron su preocupación por dos motivos: por la posibilidad de establecer un aumento desproporcionado en medio de un complejo panorama económico y por discutir un alza al tiempo que se busca sacar adelante en el Congreso una reforma laboral que aumenta los costos de los empresarios.



“En medio de un entorno económico complejo y retador y con el ánimo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también de cuidar la generación de empleo formal, queremos tratar de encontrar una concertación”, aseguró el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.



Lo que quieren los gremios económicos es un aumento moderado que no se convierta en la llave para la destrucción del empleo. Y es que este año la discusión del salario mínimo está marcada por el complejo panorama económico que vive el país y por la discusión paralela de la reforma laboral que, a su vez, aumenta los costos de los empresarios con mayores recargos nocturnos y dominicales.



De acuerdo con el Dane, el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0,3 por ciento frente al mismo periodo del 2022 y las proyecciones de los diferentes organismos apuntan a que el crecimiento del 2023 sea de 1 por ciento o menos.



“Con un 2024 retador, se hace indispensable hacer un llamado para que se haga un aumento del salario mínimo responsable. Un alza desmedida solo desincentivará la capacidad de generar empleo y, al tiempo, encarecerá el nivel de vida, por lo que se debe incentivar a las empresas a crear y mantener los empleos y continuar haciéndole frente a la formalización laboral”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).



Adicional a ello, las altas tasas de interés (13,25 por ciento) y la inflación todavía en dos dígitos (10,15 por ciento anual a noviembre) siguen golpeando el consumo de los hogares. También las últimas cifras del mercado laboral empezaron a mostrar un deterioro. El desempleo desestacionalizado (que corrige efectos de temporada y permite hacer comparaciones mes a mes) fue de 9,9 por ciento en octubre, por encima del 9,6 por ciento de septiembre y del 9,4 por ciento de agosto.



“Nos enfrentamos a datos recientes que presentan cifras ante las cuales se debe asumir una posición responsable por parte de quienes integramos la Mesa de Concertación”, dijeron los empresarios.



(Lea también: Salario mínimo del 2024 en Colombia: la propuesta de las centrales obreras)

Los acuerdos



Con el objetivo de que las personas no pierdan su poder adquisitivo año a año, la mesa tripartita está trabajando para desindexar del alza del salario mínimo 88 bienes y productos, que se sumarían a los 116 que ya se quitaron el año pasado. “Es decisión unánime de la mesa mantener estas políticas que empezamos a trabajar el año pasado”, señaló la ministra del Trabajo.



Entre los 204 productos que dejarían de estar atados al incremento del mínimo están las inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, las cuotas moderadoras de las EPS, el transporte intermunicipal y los seguros médicos.

Lo que cuesta el mínimo

Si bien el salario mínimo de este año es de 1’160.000 pesos, este no refleja el costo real para el empleador de contratar a alguien. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana calculó cuánto les cuesta realmente a las empresas.



Para ello es necesario tener en cuenta el auxilio de transporte, las primas, los intereses de cesantías y el aporte, el pago de vacaciones, el aporte de salud y de pensión, el seguro de riesgos laborales, el aporte a caja de compensación y la dotación de calzado y vestido.



Si contabilizamos todos estos costos adicionales, según el estudio, el costo real para un empleador de contratar a alguien por el monto de un salario mínimo (con todas las prestaciones legales) llega este año a 1’803.561 pesos. Este se denomina como el salario bruto.



Como el trabajador también tiene que hacer aportes a salud y pensión, al restarle esos aportes, el cálculo del ingreso disponible, el cual se puede denominar como salario neto, es en realidad de 1’364.439 pesos.



Y si, por ejemplo, el mínimo del 2024 subiera un 10 por ciento, es decir que llegaría a 1’276.000 pesos, el salario bruto sería de 1’983.000 y el salario neto, de 1’500.883.