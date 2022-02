Con la sanción presidencial de la Ley 2198, que fue promulgada el 25 de enero por el presidente Iván Duque, comenzaron a regir una serie de medidas de alivio al transporte público, uno de los sectores más afectados por la pandemia del covid-19, debido a que tuvieron que afrontar pérdida de pasajeros y reducción de rutas, entre otros efectos.



Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la Ley permite al sector transporte generar alivios para extender la continuidad de la operación, incrementar sus ingresos, incentivar la oferta de servicios y crear nuevas oportunidades de inversión, además de proveer un servicio público de calidad que es fuente de empleo, medio de sostenimiento económico de miles familias.



(Le puede interesar: ¿Por qué la gente dice que todo está caro?)

Una de las medidas definidas por la nueva norma establece que los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, colectivo, que operen a nivel metropolitano, distrital, transporte intermunicipal y mixto, matriculados antes del 31 de diciembre de 2020 y que estén dentro del tiempo de vida útil máxima o del plazo a reponer, tendrán cuatros años adicionales de operación, contados a partir del cumplimiento de su vida útil o del plazo para su reposición.



El Gobierno aclaró que esto también cobija a los vehículos matriculados antes del 31 de diciembre de 2020, que hayan cumplido su vida útil entre el 12 de marzo de 2020 y el 25 de enero del 2022.

(Lea además: Este año se entregarían más de 100 subsidios de vivienda cada día)

Otros alivios para el sector

Según el Ministerio de Transporte, la Ley también contempla cambios en los recorridos de las rutas, que permitirán aprovechar al máximo la nueva infraestructura vial con que cuenta el país.



En este caso, la modificación de una ruta existente con la finalidad de utilizar las nuevas infraestructuras viales no será considerada como nueva, si obedece a la posibilidad de aprovechar nuevas infraestructuras viales como variantes o tramos nuevos que conecten el mismo origen y destino.



Además, las empresas habilitadas que estén interesadas en ofrecer nuevas rutas podrán solicitar y obtener el respectivo permiso a partir de la evaluación, que, bajo su propio riesgo, realicen sobre la existencia de una potencial demanda.



“En todo caso, debe verificarse que hay inexistencia de oferta autorizada y que no hay superposición total o parcial con alguna ruta previamente autorizada”, precisó el Ministerio.



Los propietarios de los vehículos de transporte de pasajeros por carretera, colectivo, con radio de acción municipal, distrital y/o metropolitano, y mixto del orden nacional, ahora también pueden solicitar la totalidad de sus aportes a los fondos de reposición, con el fin de tener un ingreso mínimo por la afectación económica producto de la pandemia del coronavirus. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de realizar la reposición de los vehículos en los términos previstos en la normatividad respectiva.



Además, para quienes prestan el servicio de transporte terrestre mixto (pasajeros que transporten su mercancía o carga) es la entrada en operación de cuatro nuevos tipos de vehículos, adicionales a los previstos en el artículo 2 de la Ley 769 de 2002.



Se trata de la buseta de servicio mixto, camioneta cerrada de servicio mixto, campero y microbús de servicio mixto, lo cual permite a los transportadores ser más competitivos con una capacidad intermedia, que antes no hacía parte de esta modalidad, además de brindar un servicio más confortable para los usuarios.

Encuentre también en Economía:

Cómo lo afecta la subida de la tasa del Banco de la República

Gobierno lanza 'app' para alertar sobre todo lo que pasa con los inmuebles

'Cláusula Petro': ¿qué es y por qué se estaría usando en algunos contratos?