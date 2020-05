Vuelos internacionales desde Colombia, a partir de septiembre

A partir del 1.º de septiembre se reactiva en el país el despegue de vuelos internacionales, según lo dio a conocer anoche Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien acompañó al presidente Iván Duque en su alocución diaria, en la que presenta el balance de los avances de la emergencia ocasionada por la pandemia del covid-19 en el país.

El anuncio llega en momentos en que la industria del transporte aéreo colombiano ya cuenta con dos de sus principales jugadores en ley de bancarrota (Avianca y Latam).

Según la funcionaria, la restricción de vuelos internacionales en el país estará vigente hasta el 31 de agosto, pero desde el 1.º de septiembre se permitirá la operación de vuelos con destinos internacionales.



No obstante, la compra y venta de pasajes aéreos al extranjero será habilitada a partir del próximo 1.º de junio, mientras que para los vuelos nacionales aún no se han definido las fechas de su reactivación.



Frente a este particular, la funcionaria señaló que se continúa trabajando en los protocolos de bioseguridad, los cuales serán expedidos por el Ministerio de Salud.

Por lo pronto, tanto las agencias de viajes, las propias aerolíneas que atienden destinos en el exterior, así como algunas páginas web pueden, a partir del próximo lunes, reactivar su oferta de tiquetes, pero solo con destinos internacionales.



“Se mantiene la restricción al ingreso de viajeros internacionales hasta el 31 de agosto, que es la fecha hasta la cual se extendió la emergencia sanitaria. Eso significa que a partir del primero de septiembre se reactivaría el transporte internacional de pasajeros”, precisó Orozco.



En cuanto a los protocolos de seguridad, el Gobierno ha anticipado que antes de un vuelo (y en el momento de su arribo a la ciudad de destino) se controle la temperatura de los viajeros.



También se tiene previsto el ingreso restringido a los aeropuertos, solo entran pasajeros y quienes trabajan allí, y se solicitará el chequeo electrónico a los viajeros para evitar demoras y congestiones, entre otras medidas.



La ministra también indicó que entre el 1.º y el 30 de junio continuarán los protocolos de bioseguridad en el transporte masivo, entre los cuales se contempla un metro de distancia dentro del vehículo.



