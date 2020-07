Así será la ruta para desplegar los pilotos de fracking en Colombia

La combinación entre bajos precios del petróleo y la pandemia del coronavirus implicó también un freno en la inversión exploratoria de crudo y gas en Colombia, al punto que las petroleras solicitaron trasladar inversiones por 356,7 millones de dólares y extender los tiempos de los contratos con un efecto de otros 331,9 millones de dólares.



Sin embargo, la agenda del país para iniciar el proceso de conocimiento de la tecnología de fracturamiento horizontal multietapa de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, conocida como fracking, no se ha detenido.



Así lo señaló a EL TIEMPO el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, quien explicó que una vez se publiquen las normas respectivas en julio, se abrirá una convocatoria que se adjudicaría en octubre, buscando que las licencias ambientales estén aprobadas en diciembre, para que el despliegue se inicie en 2021.



¿Cuál ha sido el efecto de la crisis en la industria, qué ajustes hubo y qué viene para el sector?



La primera tarea fue atender el diálogo con la industria para mantener la operación. Surgieron sugerencias de medidas de alivio y toma de medidas, que permitieron que el impacto en la industria fuera mínimo. Diría que fue bien amortiguado.



Obviamente las empresas tuvieron que bajar los niveles de inversión, cerrar algunos pozos, pero en buena medida la actividad continuó. Es normal que cuando no hay inversión y mantenimiento, los pozos decaigan en su producción. Se cerraron unos 50 pozos, que eran pequeños y marginales y que no implican más de 20.000 o 30.000 barriles por día. La producción bajó de más de 880.000 barriles por día a un mínimo de cerca de 700.000 barriles en junio, pero ya está comenzando a recuperarse.



¿Cuánto suman las medidas de alivio?



En garantías de cumplimiento hay 18 ya aprobadas, por un monto de 30 millones de dólares. Por otra parte, el total de las inversiones en exploración y producción en estudio para acogimiento a las medidas es de 331,9 millones de dólares, relacionados con las solicitudes de extensión (de tiempo en las fases de los contratos –acuerdo 02 de 2020–).



Por ahora, lo que pasa para 2021 son 12 pozos exploratorios, uno en perforación, por 131 millones de dólares y 251 kilómetros equivalentes en sísmica, por 7 millones de dólares, para 138 millones de dólares.



Hay otros 18 pozos en análisis, con inversiones por 132,9 millones de dólares y 659 kilómetros equivalentes en sísmica, por 16 millones de dólares, para 148,9 millones de dólares. A eso se le suman los 356,75 millones de dólares en solicitudes de traslado de inversiones.



¿Cuál será el impacto de la crisis en la iniciación de los pilotos de fracking?



Se harán el otro año, pero este año, inclusive con las condiciones actuales, se ha avanzado en el cronograma, liderado por la Presidencia de la República y que involucra a varias instituciones. Las actividades claves fueron la norma ambiental, la norma técnica del Ministerio y la administrativa de la ANH. Ya están publicadas para comentarios y se adoptarán en julio.



Con esta normativa vamos a hacer una convocatoria pública para los proyectos piloto, que son contratos especiales para proyectos de investigación, exclusivamente. Una vez las empresas tengan los términos de referencia para la licencia ambiental decidirán en firme si hacen los pilotos o no.



Una vez sale la convocatoria, en octubre se seleccionan y más o menos hasta diciembre se espera que se aprueben las licencias ambientales, y el año entrante es el despliegue. Y las empresas interesadas han manifestado que su interés continúa. Hay al menos cuatro.



¿Les han expresado el monto de las inversiones?



No sabemos, pero estamos hablando de unos 100 millones de dólares en promedio por proyecto. Las inversiones que más pesan son las de las líneas de base ambientales, hídricas, de salud; hay centro de transparencia y monitoreos. Es un proyecto importante.



¿Implicará consultas previas?



Sí. Hay que hacer consultas. Todo eso se va a hacer.



¿Son optimistas en que la gente los deje hacer?



Sí. Hay razón para el optimismo. Después de toda la consulta que se ha hecho, previo a la consulta formal, se les han dado las seguridades y la tranquilidad a las comunidades de que ellas van a estar totalmente involucradas, de que toda la información va a ser puesta a su disposición y que se van a asegurar beneficios tangibles para ellos.



¿Como cuáles?



Por ejemplo, los criterios para asignar los proyectos. Además de que sean empresas con capacidad y experiencia, el criterio principal es el porcentaje que se dedique a programas en beneficio de las comunidades, y el segundo, en caso de que haya varios proyectos por una misma área o que haya más de cuatro propuestas –porque hay un límite de cuatro–, es el porcentaje de inversión que se hace con contenido local, para reflejar que el enfoque de este experimento es cuáles van a ser los efectos en las comunidades, cómo se mitigan los riesgos y cómo se aseguran que se beneficien, según los resultados de los estudios previos.



¿Si hay cuatro cupos, es una competencia con base en aspectos sociales y ambientales?



Más que un proceso competitivo es un proceso de selección, abierto. Sabemos que hay cuatro empresas que han manifestado estar interesadas, pero nadie garantiza que todas vayan a participar. Vamos a lanzar la convocatoria y ellos pueden proponer uno, dos o tres proyectos y puede que se presenten o no. Entonces, si hay más de cuatro proyectos, en una primera selección se le adjudicaría uno a cada empresa. Pero si solo tres empresas se presentan y cada una tiene dos proyectos, habrá que asignarle uno a cada una y el cuarto habrá que seleccionarlo con esos criterios.



¿Un extranjero que no esté en Colombia se puede asociar con una empresa que opere en el país?



El piloto está restringido a las empresas que se precalifiquen. Si llegan y precalifican, pueden participar individualmente o en consorcio. Es algo que no está definido, pero es la propuesta que está en circulación y eso se define en los próximos días en un consejo extraordinario de la agencia, donde se tendrán en cuenta las recomendaciones que se han hecho.



¿La crisis mundial cambió el atractivo del país para atraer inversión petrolera?



Creo que estamos muy bien. La competitividad es el atractivo geológico, la seguridad jurídica, el tipo del contrato, las condiciones fiscales y la seguridad física, el tema de comunidades y las licencias. Nadie está mejor que nosotros. La verdad estamos de primeros en América Latina. Así lo veo y podemos ser más competitivos, pero eso no significa dar mejores condiciones económicas. Personalmente, y esto lo decide el Consejo Directivo, veo que somos muy competitivos y debemos revisar la oferta por ajustes diferentes a la participación en la producción, como los obstáculos que no permiten que se despliegue la inversión.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO