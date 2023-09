La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está dispuesta a recuperar 15 billones de pesos el próximo año, que se encuentran de momento 'embolatados', pues hacen parte de litigios y procesos judiciales que la entidad viene adelantando desde hace algún tiempo con el fin de incorporarlos a su gestión y ponerlos a disposición de la Nación. La meta es reducir los tiempos de esos procesos de unos ocho años a unos solo, a través de conciliaciones con los involucrados.



No será una tarea fácil, pero a través de una reforma del estatuto de arbitraje se podrá lograr, le dijo a EL TIEMPO Luis Carlos Reyes, director de la Dian, quien agregó que en este momento adelantar el proceso de presentar un proyecto de reforma a dicho estatuto está en manos de los ministerios de Justicia o Hacienda, pues la entidad que él dirige "no tiene iniciativa legislativa".



Y ante la premura que tiene el Gobierno de que esos 15 billones de pesos ingresen pronto a las arcas de la Nación, toda vez que quedaron incorporados al Presupuesto General del 2024, algo que ha sido criticado por varios legisladores, el funcionario dijo que desconoce si un proyecto de esa naturaleza alcance a pasar en la presente legislatura pues la decisión tramitarlo en el menor tiempo posible está en manos de esas cartera, que saben de la importancia y urgencia del mismo.



Sin embargo, Reyes confía en que ese ajuste normativo se hará, por lo que en su oponión no es cierto que el presupuesto del año entrante, por cuenta de ese recaudo pendiente, esté desfinanciado.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian Foto: Dian

"La Dian tiene recaudo por litigios todos los años y de una manera muy efectiva. Lo que se propone para que sea mucho más rápido, en el término de un año, es que se resuelvan a través de un mecanismo de arbitraje puesto que el proceso en los tribunales, en lo contencioso-administrativo y en el Consejo de Estado puede tomar hasta 8 años o incluso más. La propuesta que se esbozó en el MFMP es buscar las medidas legislativas para crear ese tipo de arbitraje", explicó Reyes.



El funcionario agregó que en la actualidad la Dian tiene recursos por recuperar en litigios por alrededor de 30 billones de pesos, pero como los supuestos de ingresos por ese concepto son conservadores han previsto recaudar un monto menor. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se establece que la Nación recibiría cerca de 15 billones de pesos en 2024 (lo que representa 0,9 por ciento del PIB); y otros 0,6 y 0,3 por ciento del PIB en 2025 y 2026, respectivamente.



Al referirse a los dineros que se recuperarían por concepto de evasión y elusión, y que suman unos 13 billones de pesos, el director del ente tributario señaló que para ello la entidad se ha fortalecido tanto legal como materialmente.



"De un lado, se fortaleció con los tipos penales que ahora castigan con cárcel por el impuesto de renta, y antes no era un delito que pudiera llevarlo a uno a prisión", precisó.



Y dijo además, que está la ampliación de la planta de la entidad a 10.207 funcionarios, proceso que ha permitido ya la incorporación de los primeros funcionarios. "Hace unos días se realizó un concurso que nos permitirá incorporar al resto, y entre finales de este año y principios del próximo estarán entrando todos los nuevos funcionarios", indicó Reyes.

Unos 4,8 millones de contribuyentes están obligados a presentar su declaración de renta este año hasta el próximo 19 de octubre.

Según datos proporcionados por el director, en este momento hay identificados unos 165.000 morosos solo en renta que deben 600.000 millones de pesos.



En ese frente 4,8 millones de contribuyentes están obligados a presentar su declaración de renta este año hasta el próximo 19 de octubre. De ese total, esperan que alrededor de la mitad, unos 2,4 millones de personas, paguen realmente.



La Dian no sabe con certeza cuánto es el monto que los contribuyentes dejan de cancelar por cuenta de la evasión y elusión, por lo que lo primero que están haciendo es fortalecer el análisis estadístico para medir hacia atrás estas cifras "estamos construyendo una serie de tiempo", dijo el funcionario.