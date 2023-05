Édgar Elizalde vive en Bogotá y hace dos años compró un apartamento en Terrazas de Molinos de Zabdi Construcciones. Para los 140 millones de pesos que le cuesta, entregó sus ahorros, pidió un crédito hipotecario y aplicó a los subsidios de su caja de compensación familiar y de Mi Casa Ya.



Todo iba bien, pero a raíz de la pandemia la fecha de entrega se retrasó para agosto de 2022, justo cuando se acabó la plata para seguir entregando subsidios del programa del Gobierno. La constructora le dio plazo hasta enero de 2023, pero las condiciones para recibir este subsidio cambiaron.

“Estamos desde hace más de dos años inscritos, con unas condiciones que fueron aprobadas y quedamos en estado ‘habilitado’; ahora nos vienen a cambiar las características simplemente porque el Gobierno cambió”, le contó Édgar a EL TIEMPO.



Como no tenía la clasificación del Sisbén IVA, pidió la encuesta el pasado 16 de febrero. En la Secretaría de Planeación de Bogotá aseguran que se demoran entre dos y tres semanas para hacerlas, pero Édgar llevaba más de dos meses esperando.



“Realmente esto se ha vuelto un dolor de cabeza. Es terrible estar todos los días a la espera de saber si uno va a poder cumplir su sueño. Y si definitivamente no se puede, es perder lo que uno con tanto esfuerzo trató de conseguir”, manifiesta.



Al ser consultada por este caso, la Secretaría de Planeación de Bogotá agilizó el trámite y le realizó la encuesta a Édgar hace unos días. Ahora la entidad financiera debe esperar que el Ministerio de Vivienda se tome un mes para actualizar la información y así poder hacer la marcación.



Sin embargo, la constructora le dio un ultimátum y le dijo que, si no recibía el subsidio pronto, debía conseguir los recursos por otro lado o, de lo contrario, tendría que desistir de la compra y perder sus ahorros.



La situación de Édgar es el reflejo de lo que están viviendo miles de familias en el país. Los cambios a Mi Casa Ya tienen en el limbo el sueño de tener casa propia de quienes pusieron su fe en este programa, pero otros han corrido con peor suerte y la falta de recursos en el 2022 para hacer asignaciones llevaron a que las personas tomaran otras opciones más costosas para no perder los ahorros de toda la vida.

Mi Casa Ya es un programa, a través del cual el Gobierno del Cambio entrega subsidios para comprar vivienda nueva a los hogares más vulnerables. Foto: iStock

Es el caso de Leidy Arango. Hace dos años adquirió un apartamento en Zipaquirá con AR Construcciones por 147 millones de pesos. Para cubrir este valor, optó por las mismas alternativas que Édgar.



En agosto de 2022, cuando el Gobierno anunció que se habían acabado los subsidios, le pidió prórrogas a la constructora y aunque “nunca ha sido muy flexible en los tiempos de espera”, ante la insistencia de Leidy logró tener un tiempo de espera, pero la plata de Mi Casa Ya nunca llegó.



Para diciembre ya le habían dicho que tenía que desistir del subsidio o hacían efectiva la cláusula de desistimiento. Leidy cuenta que recurrió a todos los bancos para que le prestaran, no los 70 millones de pesos que necesitaba inicialmente, sino 90 millones de pesos porque ya no contaba con Mi Casa Ya.



“Había buscado en los bancos, que me prestaran más, pero ningún banco, por mi sueldo y por ser madre cabeza de familia, me iba a prestar más; recurrí a todos los bancos”, asegura.



Al final, como solo logró que Bancolombia le prestara 74 millones de pesos, Leidy decidió acudir a un ‘gota a gota’ para tener el dinero que le faltaba. Para pagar este préstamo de 16 millones de pesos pactó cuotas de 400.000 pesos semanales y cada mes tiene que pagar 800.000 pesos de intereses hasta que salde la deuda.



Luego de firmar escrituras en marzo pasado, los recursos de Mi Casa Ya volvieron y Leidy puede solicitarlo; sin embargo, AR Construcciones no ha autorizado el cambio que se requiere en las escrituras para que finalmente le puedan desembolsar el subsidio y así pagarle al ‘gota a gota’.



“El banco tiene toda la voluntad de colaborar, pero la constructora no. También me quedé sin el beneficio a la tasa de interés porque eso va de la mano de Mi Casa Ya”, dice.EL TIEMPO le consultó al Ministerio de Vivienda su posición sobre estos casos y los problemas que están teniendo las familias con los cambios a Mi Casa Ya, pero luego de 15 días de espera no hubo una respuesta.

El efecto en las constructoras

Foto: Alexis Múnera. Archivo EL TIEMPO

El sector de la construcción también está preocupado por los cambios que tuvo Mi Casa Ya, porque generan dos problemas importantes, según Luis Aurelio Díaz, presidente de Oikos. El primero es que la mayoría de las personas con la clasificación del Sisbén que ahora se exige no tienen la posibilidad de acceder a créditos a largo plazo con los bancos.



“No habría cierre financiero, están buscando un rango muy bajo, lo cual está bien, pero lamentablemente no va de la mano con lo que el sector financiero busca para otorgar un crédito”, agrega.



El segundo, asegura, es que el Sisbén no cuenta con la infraestructura suficiente para hacer las encuestas que se requieren para clasificar a todos los colombianos que están comprando vivienda.



Otro efecto que habrá es que se va a reducir de manera importante el mercado de vivienda y, por ende, el sector se contraerá durante un tiempo.



El presidente de Oikos manifiesta que, hoy en día, al no haber claridad sobre el subsidio de Mi Casa Ya, las constructoras están vendiendo viviendas solo con el subsidio que otorgan las cajas de compensación familiar.



El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, señala que los desistimientos de compra han aumentado 24 por ciento, en el primer trimestre del año y “claramente eso está muy relacionado con la urgencia y la necesidad de resolver el desembolso de los subsidios para que los hogares puedan continuar con su proceso de compra”.



Además, manifiesta que se debe tener en cuenta que el 90 por ciento de los constructores de vivienda de interés social son pequeñas y medianas empresas, que tienen unos cierres financieros “muy complejos”, y que en la medida en que se demore el desembolso de los recursos de Mi Casa Ya, se pueden ver afectadas las utilidades de los proyectos.



Datos de la Superintendencia de Sociedades indican que en 2022 las constructoras abrieron 458 procesos de reorganización y liquidación debido a las altas tasas de interés, la dificultad de acceso a subsidios y los elevados precios de insumos para la construcción provenientes del exterior, que han llevado al incremento en los desistimientos.



“Es muy importante que el Gobierno dinamice el giro de los subsidios de Mi Casa Ya, que los bancos restablezcan las aprobaciones de créditos hipotecarios y que se unan esfuerzos en procura del mantenimiento del sector”, aseguró Angélica Gómez, presidenta de Pien S.A.S. Estructuradores Fiduciarios.



El Gobierno reactivó el programa solo en abril pasado y en ese primer mes autorizó el otorgamiento de 5.677 subsidios para la compra de vivienda nueva; de estos, 2.787 ya han sido asignados mediante resolución.



El Ministerio de Vivienda dice que continuará asignando semanalmente subsidios hasta agotar los recursos disponibles.

‘Llevamos tres años en esto’

Vive en Tuluá donde compro su vivienda con Mi Casa Ya Foto: Cortesía

Yaneth Quiroga vive en Tuluá, donde compró una casa que comenzó a pagar en el 2020 y para hacerlo también aplicó a Mi Casa Ya. Pasó de costarle 116,9 millones a 125 millones de pesos porque Esdiez Constructora le cobró 8 millones de pesos más por aplazar la entrega para el 2023, esperando la plata que le deben dar de este subsidio.

“Llevamos tres años en esto. Quién va a querer perder sus ahorros, son los ahorros de toda la vida. Por mi mente no pasa la idea de desistir y por eso he dado la lucha hasta este momento”, dice Yaneth.



Con los cambios que le hizo el Gobierno a Mi Casa Ya tuvo que pedir una reclasificación del Sisbén. Luego de dos meses de espera, de interponer una tutela y tres encuestas –las dos primeras le salieron rechazadas– por fin le dieron los resultados. Ahora el problema es que el Ministerio de Vivienda no ha actualizado los datos y su estado es “interesado, no cumple”, a pesar de ser B1 y cumplir con todos los requisitos.



El ministerio le dice que esta actualización la debe hacer el banco, pero Bancolombia asegura que es una tarea del ministerio. Por ahora, a Yaneth solo le queda tener paciencia y esperar que el Gobierno le pueda cumplir y no perder los ahorros de toda su vida.

‘La transición ha sido desastrosa’

Isaac Díaz Orozco vive en Montería y su casa le costó 126 millones de pesos. Foto: Cortesía

Otro de los casos que conoció EL TIEMPO es el de Isaac Díaz Orozco, quien decidió no esperar más por el subsidio de Mi Casa Ya y ahora está disfrutando de su casa propia en Montería. Se la compró a la Comercializadora VM S.A.S. por 126 millones de pesos.



La constructora le daba espera a Isaac para que en el 2023 recibiera el subsidio, pero tenía que pagar 20 millones de pesos más porque el valor de su vivienda se incrementaría con el cambio de año.



“Si las cosas hubiesen sido claras con Mi Casa Ya, yo hubiera tomado esta opción. La transición del subsidio ha sido desastrosa”, asegura.



Sin embargo, no fue así. Como no tenía capacidad de endeudamiento adicional y no podía pedirle al banco más de los 80 millones de pesos que tenía aprobado, la solución que encontró fue pasar su crédito hipotecario de pesos a UVR para llegar a los 90 millones de pesos, pagaderos a 20 años. Los 10 millones de pesos que le faltaron los cubrió con recursos propios.



Ha pagado dos cuotas y el monto del préstamo está aumentando como espuma, ahora debe casi 95 millones de pesos. “Estoy asustado”, dice. Todavía tiene la opción de pasar su deuda a pesos, pero las cuotas mensuales se le duplicarían y no tiene cómo asumir ese valor.

