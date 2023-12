Tome nota: así se fijarán los incrementos en avalúos catastrales en 2024

El Gobierno Nacional ya tiene listo el proyecto de decreto con el incremento de los avalúos catastrales que se aplicarán desde el 1 de enero del 2024.



Allí se estipulan los porcentajes de incremento para el caso de los predios urbanos y rurales no formados y no actualizados en 2023.



El documento está disponible para su revisión a través de la página web del Departamento Nacional de Planeación.

De acuerdo con el borrador, se estipula que a partir del 1 de enero del 2024, los avalúos catastrales de predios urbanos y rurales no formados y no actualizados en 2023 tendrán reajuste de 4,51 por ciento.



Para el caso de los predios urbanos, rurales dedicados a las actividades agropecuarias, agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroindustriales, agroforestales y de infraestructura, que además no hayan sido formados y actualizados durante la vigencia 2023 tendrán un incremento de 2,55 por ciento.



El decreto, que espera la firma del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también contempla una excepción que sería aplicada únicamente a los predios ubicados en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 601 de 2000.

También están exentos del reajuste los correspondientes a catastros descentralizados, los cuales pueden calcular un Índice de Valoración Predial (IVP) diferencial para su avalúo, ya que así lo establece el artículo 190 de la Ley 1607 de 2012.



El documento, en caso de aprobarse y firmarse el decreto, aplicaría a las propiedades a partir del 1 de enero del 2024. Por lo tanto, tendría una semana para ser enviado al Ministerio de Hacienda para su revisión y sancionado finalmente por el presidente de la República.

