‘Impacto de las nuevas medidas de confinamiento será menor’

Sin duda las nuevas medidas de confinamiento decretadas por las autoridades tendrán un impacto negativo tanto en el consumo de los hogares como en el comercio, pero este no será tan negativo como el ocurrido el año pasado cuando se decretó la cuarentena en el país, pues según Camilo Herrera Mora, presidente de la firma de consultoría Raddar, los colombianos hemos ido aprendiendo a manejar la situación.



(También: Hogares celebraron la Navidad con menos dinero en el bolsillo)

¿Cómo le fue al gasto de los hogares en 2020?

El gasto de los hogares en 2020 tiene que ser analizado con mucho cuidado por la cantidad de situaciones extraordinarias que se presentaron. Ver dentro del dato de Raddar que hay un crecimiento del 1 por ciento, que es menos que el crecimiento poblacional, significa que la gente, en términos generales, tuvo una caída en su capacidad de compra per cápita.



Es claro que la canasta de gasto de los hogares tuvo un cambio donde los bienes durables y semidurables perdieron mucho terreno y la mayoría del gasto se concentra en alimentos y servicios públicos, donde los productos de aseo personal y del hogar tienen un crecimiento muy importante.



(Lea: Estas son las tendencias de reclutamiento laboral para el 2021)

¿Qué tanto ayudaron las jornadas sin IVA?

Fueron un dinamizador muy importante para el comercio, en la medida que permitieron que las personas tuvieran acceso a bienes durables y semidurables que de otra manera no hubieran podido obtener de manera fácil. Sobre eso hay dos comportamientos que estamos intentando mirar con juicio.



El primero, que tan pronto se plantea los días sin IVA también el comercio hace descuentos, lo cual permite dinamizar el comercio y ese gasto en bienes durables y semidurables.



Segundo, creemos, pero no lo hemos podido validar, que el hecho de no pagar el IVA es un incentivo muy importante para la gente porque es la primera vez que tienen la oportunidad de no pagar un impuesto con el que no están de acuerdo.

¿Qué explica un mayor gasto en diciembre, pero una caída en la canasta de Navidad?

El gasto en diciembre tiene un crecimiento relativamente importante frente al 2019, pero es muy inferior al crecimiento que tuvo en diciembre del 2019 frente al 2018. Claramente la desaceleración es muy fuerte, mas vale la pena mencionar que la desaceleración del gasto en 2018 y 2019 se debe principalmente a la llegada de los venezolanos y a la colocación crediticia que tuvieron los hogares en esa época.

¿Cómo cree que se comportará el gasto de los hogares en 2021?

Sin duda, los nuevos aislamientos tendrán un impacto en el gasto de los hogares y en el comercio, pero será menor; uno porque estos serán distintos a los que se dieron en marzo, abril y mayo; y segundo, porque los hogares están más preparados, son más cuidadosos, más dados a gastar menos en ciertas categorías, saben comprar productos que antes no sabían adquirir, la gente sabe realmente qué necesita y eso facilita las cosas. La llegada de la vacuna aún es muy incierta, en Radar la vemos masificada en el 2022; entonces, calculamos que este todavía es un año con covid-19 y que tenemos que aprender a comportarnos en torno a esto.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son las alzas de servicios y tarifas en este 2021?)



Por: Economía y Negocios