Reforma tributaria está a punto de ser aprobada en plenaria de Senado

La plenaria del Senado de la República avanzó anoche en el trámite para aprobar en último debate el proyecto de ley de reforma tributaria, al punto de que al cierre de esta edición ya les había dado el visto bueno a 155 artículos de 158, lo que equivale a cerca del 98 por ciento de la iniciativa.

Dos de los artículos que se discutían hasta ese momento tienen que ver con la posibilidad de que a los pensionados de salario mínimo se les reduzca su aporte a la salud del 12 al 4 por ciento de acá al 2021.



Se debatía, además, el artículo relacionado con la industria farmacéutica para que esta pase de excluida a exenta en el régimen del IVA, lo que significa que la Dian dejaría de recibir 380.000 millones de pesos.

El avance en los demás artículos fue posible debido a la decisión de la plenaria, de aprobar el articulado en varios bloques: 89 que no tenían proposiciones; 58 con proposiciones agregadas por los parlamentarios, de los cuales 32 no tenían aval del Gobierno, y 27 con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.



También se votaron seis artículos nuevos que tenían visto bueno del Ejecutivo, cinco de los cuales recibieron la bendición de 58 senadores. Uno más se votó de forma separada.



Hay que destacar que la jornada de votación se inició en horas de la tarde, luego del estudio y la votación de 92 impedimentos presentados por los parlamentarios. Esto se hace cuando tienen algún nexo con personas o empresas que pueden resultar beneficiadas con las decisiones a las cuales se refiere la norma.(Le puede interesar: ¿Quién es responsable de retraso en trámite de reforma tributaria?)

Para ese momento, ya la plenaria de la Cámara había levantado la sesión, luego del suceso ocurrido hacia la media mañana, cuando la representante María José Pizarro, quien en su calidad de segunda vicepresidenta actuaba como presidenta, suspendió la sesión ante la ausencia del titular, Carlos Cuenca.



La decisión de Pizarro generó momentos de tensión en el recinto de la Cámara, donde -de inmediato- el representante Buenaventura León acudió al reglamento del Congreso y apeló la decisión de Pizarro, lo que fue sometido a votación -ya con la presencia de Cuenca- tras lo cual se reanudó la sesión.



El nerviosismo continuaba entre los parlamentarios y, principalmente, en el Gobierno.



El riesgo de incurrir de nuevo en un vicio de trámite que amenazara la sostenibilidad del proyecto (como ocurrió con la ley de financiamiento), esta vez por una sesión levantada y luego reanudada por votación mayoritaria, llevó finalmente a suspender la sesión y convocarla para hoy, cuando se anunciará la sesión de votación para el viernes, día en el que se aspira a votar el proyecto.

Se puede seguir deliberando, pero Pizarro no esperó la hora reglamentaria para darle tiempo a la plenaria de completar el quorum decisorio FACEBOOK

TWITTER

Según explicó Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa, ante la ausencia del presidente de la Cámara, la vicepresidenta podía iniciar el debate. En el recinto había quorum deliberatorio, mas no decisorio. En ese caso, según expresó Hoyos, “se puede seguir deliberando, pero Pizarro no esperó la hora reglamentaria para darle tiempo a la plenaria de completar el quorum decisorio”.



En consecuencia, la Cámara quedó pendiente de la aprobación de 26 artículos y al menos otros 10 nuevos.



Entre tanto, en el Senado se les daba aval a varias proposiciones que, de quedar diferentes al texto aprobado en Cámara, harían necesaria una conciliación para acoger uno de los dos textos.



(Le puede interesar: Gobierno extendió sesiones extras hasta el 23 de diciembre)



En el Senado, por ejemplo, tienen proposiciones para excluir del IVA a los libreros de Colombia. De igual manera, agregan la idea de que las cooperativas no hagan los aportes parafiscales por los empleados y que el deporte y la recreación entren en el paquete de renglones beneficiados con incentivos por ser parte de la economía naranja.



Previendo que la discusión y votación del proyecto de ley de crecimiento económico, así como la conciliación de lo aprobado en plenarias de Senado y Cámara, puedan prolongarse, el Gobierno, a través del decreto 2292 expedido este 18 de noviembre, determinó extender las sesiones extras hasta el próximo lunes 23 de diciembre.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS