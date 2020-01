Inversión extranjera en 2020, entre más crecimiento y retos políticos

Que la economía colombiana pueda crecer 3,6 por ciento en el 2020, el doble de Latinoamérica y más de un punto porcentual de la proyección global, según el Banco Mundial, es uno de los factores que estará jugando para atraer capitales extranjeros e inversiones directas este año.

Así, para que lleguen recursos bien para jugar en el mercado financiero o para inversiones productivas, los inversionistas pondrán en sus balanzas factores a favor como la aceleración del crecimiento de Colombia, la menor incertidumbre por la tregua comercial entre China y Estados Unidos, la manera como ese alivio puede llevar de regreso capitales a las economías emergentes, o los buenos resultados de las empresas del país, que se traducen en más dividendos para sus accionistas.



Del otro lado de la balanza está la actual coyuntura política, marcada por poca gobernabilidad, el resurgir de las manifestaciones sociales, el accionar de algunos grupos al margen de la ley y temor por el no cumplimiento de las metas del déficit fiscal, señalan los analistas.



Desde el exterior se mantienen fuertes vientos cargados de volatilidad en los mercados, una floja demanda, el estallido de fenómenos geopolíticos, como el protagonizado por Irán y Estados Unidos y el agravamiento de los problemas estructurales de la economía China.

Si bien los expertos ven favorable para el ambiente internacional la tregua comercial firmada hace dos semanas entre Estados Unidos y China, también creen que en ese frente quedan temas fundamentales que aclarar, sobre todo, en materia de controles tecnológicos de exportación y la protección a los derechos de propiedad intelectual, en los que Estados Unidos ha dado muestra de no ceder.



De la manera como se conjuguen todos los factores anteriores dependerá si se mantienen en el 2020 los buenos resultados del 2019, cuando la inversión extranjera directa (IED) registró un incremento de 19,4 por ciento y sumó 10.366 millones de pesos, superando los ingresos de los tres últimos años, según datos de la balanza cambiaria del Banco de la República.



“El 66,1 por ciento de estos recursos, 6.858 millones de dólares, fueron recibidos por el sector de petróleo e hidrocarburos, registrando un aumento de 5,1 por ciento. Los 3.508 millones restantes se destinaron a otros renglones y alcanzaron un crecimiento de 63,1 por ciento frente a 2018”, dicen los analistas del Grupo Bolívar.



En cuanto a los riesgos, en un reciente informe la calificadora Standard and Poor’s (S&P) se comenta que “los recientes episodios de inestabilidad social en varios países de América Latina, especialmente en Chile, dificultan hacer supuestos sobre la dirección de las políticas en los próximos años, lo que también podría continuar desalentando, al menos posponiendo, la inversión en la región”.



Este es, precisamente, uno de los puntos en que coinciden los analistas, quienes consideran que de la intensidad y lo prolongado de esas manifestaciones dependerá, en buena medida, sus efectos en el clima de inversión del país y, por supuesto el crecimiento económico.



“La poca gobernabilidad sumada a las manifestaciones públicas generan un ambiente de inestabilidad e incertidumbre que no gusta a los inversionistas. En esa coyuntura es muy difícil sacar adelante reformas necesarias como la pensional, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal del país. Lo anterior podría llevar a un deterioro de nuestra calificación crediticia y a una salida de capitales que afectaría negativamente los precios de los activos colombianos”, sostiene Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Ultraserfinco.

Mejora el desempeño

Aunque el presente año luce bastante retador, según los consultados, a favor de esas cifras están aspectos como el hecho de que los inversionistas extranjeros están muy desinvertidos en emergentes, pero también, el mejor desempeño económico del país y las buenas cifras que seguirán mostrando las compañías, en particular, las del sector financiero debido a la reactivación del crédito.



“El 2019 fue un buen año para inversión en obras civiles y de maquinaria y equipo, pensamos que 2020 seguirá siendo importante en estos frentes. En lo primero, los cronogramas de los concesionarios de las vías 4G sugieren que este año se alcanzarán los picos de inversión; en lo segundo, es claro que tanto la extinta Ley de Financiamiento como la nueva reforma tributaria incluyen incentivos a la inversión (descuento del IVA en la adquisición de bienes de capital y reducción de la tarifa de renta para personas jurídicas principalmente) que permitirán un buen dinamismo de estas actividades”, sostiene. Andrés Langebaek, director Ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



Uno de los retos a superar este año será en materia de rentabilidad, bajo las actuales circunstancias de incertidumbre y volatilidad.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, sostiene que este año inicia con mucho optimismo, en especial por los mercados emergentes debido a que presentan mayor valor relativo respecto a los desarrollados.



“Los inversionistas extranjeros están muy desinvertidos en emergentes, lo cual podría ser muy positivo para los mercados si llegan a aumentar su exposición”, dice.



Lo cierto es que no se esperan grandes movimientos, sobre todo por parte del banco central de Estados Unidos, que lleven a mayores valorizaciones de los activos en Colombia o la región, por lo que, por el lado de las acciones la proyección está entre 10 y 15 por ciento este año, muy por debajo del 24 por ciento del año pasado.



“Esperamos que en el 2020 el mercado continúe con su recuperación, soportado, principalmente, por la consolidación del crecimiento de utilidades y las atractivas valoraciones de todos los sectores. Con la confianza renovada, esperamos que los inversionistas extranjeros incrementen gradualmente su posición en Colombia”, consideran los economistas de BTG Pactual.



Por su parte, Julián Cortés, analista senior Macroeconómico de Alianza Valores, recomienda estar atentos en febrero, toda vez que China entrará en los índices de JP Morgan y esto supone que la ponderación de Colombia será inferior y tendría algún efecto en la entrada de los capitales extranjeros que invierten siguiendo estos índices, aunque algo del efecto esperado ya está descontado.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

​ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO

En Twitter: @CarlosGarciaM66