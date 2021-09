Subastas, una alternativa para darle un impulso a la actividad comercial

Chatarra, maquinaria, vehículos, muebles, y en general cualquier tipo de bien que le sobre a una compañía, ya sea por desuso, cambio, renovación o daño están dejando de ser un encarte para convertirse en una fuente de ingresos rápidos y seguros que se pueden destinar a otros proyectos de las empresas, para lo cual se está acudiendo, cada vez más, al mecanismo de las subastas.



Según expertos, unas de las principales ventajas de acudir a esta figura es la facilidad de conseguir liquidez sobre algunos activos que, si bien pueden ser improductivos para quien los vende, pero que también resultan una oportunidad de negocio para quien los compra.



“Las subastas no solo benefician de esta aceleración a las empresas vendedoras, sino también a los compradores de las subastas, toda vez que una compañía que no pueda importar o comprar nueva maquinaria o tecnología tiene la opción de buscar lo usado en el mercado de las subastas industriales”, dice Martha Gómez, gerente General de Subastas y Comercio.



En 2020, a través de esta compañía (www.subastasycomercio.com) se transaron negocios por cerca de 139.000 millones de pesos, por concepto de subastas de inmuebles, vehículos, maquinaria, desintegraciones, chatarra, equipos y desmonte de plantas industriales.



Pero además, en el último año la firma aumentó en 60 por ciento el número de compradores, personas que encontraron en esta una opción de generar negocios, comprando y revendiendo o reutilizando sus adquisiciones (adjudicaciones), señalan sus directivas.



“Subastas y Comercio tiene 20 años en el mercado colombiano; durante la primera década el crecimiento fue muy conservador, entre 8 y 10 por ciento anual; pero en los últimos 10 años se ha visto un incremento acelerado, especialmente, en los últimos dos años dado que el acceso a Internet, el comercio electrónico se ha popularizado y cada vez hay un mayor número de compradores y de internautas dispuestos hacer negocios digitales, incluso en la compañía el crecimiento se podría medir por encima de una tasa de 35 por ciento anual”, advierte Gómez.



Y si bien advierte que este negocio ha venido cobrando fuerza en los últimos años, señala que a la hora de acudir a la figura para salir o adquirir algunos activos se debe tener en cuenta que en el mercado existen dos clases de subastas: las privadas y las de empresas públicas.



En las primeras, algo para tener en cuenta es que no se paga ninguna clase de impuestos, diferente al IVA que generan las ventas; para las segundas, las entidades estatales están obligadas a pagar por ley un impuesto que se denomina ‘el impuesto del remate’ que se calcula en 3 por ciento del valor final en el remate de los bienes muebles o inmuebles.