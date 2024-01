Trabajador relata cómo operan las mafias para robar cobre en campos petroleros del Meta

Un operario que trabaja en uno de los campos petroleros afectados por el robo de cobre le contó a EL TIEMPO que este delito es perpetrado por delincuentes que están organizados en mafias.



Estas, señala, se dividen en grupos pequeños para deambular por los diferentes pozos que hay en las veredas El Triunfo, Santa Helena, Porvenir y Rubiales.



Cuando identifican instalaciones donde hay materiales o equipos (cableado, filtros de armónicos o transformadores) que contengan alto potencial de cobre, vandalizan los lugares a cualquier hora, sin importar que sea de día o de noche.



El trabajador dice que los delincuentes tienen tanta experticia que apagan los equipos que están energizados y proceden a cortar las acometidas eléctricas, se roban los filtros de armónicos y vandalizan los transformadores.

Daños en equipos del campo Quifa que ejecutan los delincuentes para hurtar el cobre. Foto: Frontera Energy

"A los clústeres ellos les llaman cajeros, porque solo es cortar un pedazo de cable y ya tienen un cheque al portador. El cobre de un pedazo de cable de un metro puede estar pesando unos 800 gramos, lo que significa que con cinco metros ya se pueden obtener 200.000 pesos", comenta.



Cuando se cortan los cables que conducen electricidad, los pozos de producción se apagan y dejan de producir petróleo, situación que está dejando enormes pérdidas a las compañías afectadas. Solo en Quifa se habían perdido aproximadamente 70.000 barriles hasta octubre del año pasado.



Pero las pérdidas no solo son en producción de petróleo, pues las compañías deben incurrir en costos adicionales para reparar los pozos (hay unos más costosos que otros), contratar mano obra y pagar los repuestos y maquinaria que se requiere.



Aunque también pasa que algunos pozos no se pueden volver a activar y quedan inutilizados, luego de invertir entre 7 y 9 millones de dólares en su perforación y puesta en operación.



El cobre que se roban de los campos petroleros es trasladado a los centros de acopio más cercanos, que por lo regular están en la periferia de las veredas Santa Helena y Puerto Triunfo. Allí, los receptores canjean el material por dinero, cada kilo de cobre lo están pagando actualmente entre 30.000 y 35.000 pesos.



Después, este material es trasladado a Puerto Gaitán o hasta Villavicencio, para luego ser exportado a otros países.

El operario también cuenta que estas mafias están reclutando extranjeros venezolanos para que ejecuten los robos, aprovechando que no tienen definido su estatus migratorio y, por ende, no pueden acceder a las ofertas laborales que ofrecen las compañías en esta zona del país.



Pero no se trata solo de hurtos de cobre, sino que también se están viendo vinculados otros delitos conexos como el narcotráfico, la prostitución u homicidios por vendettas entre las mismas mafias que se registran en el casco urbano de un centro poblado llamado El Oasis.