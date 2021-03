‘No hemos parado nuestra expansión’: Aerorental

Con sus clientes buscando ahorrar al máximo en la pandemia, uno de los aprendizajes de la compañía Aerorental fue adaptar su esquema de negocios para trabajar en proyectos de corto plazo; y aunque debió hacer pausa, no abandonó su objetivo de llegar al mercado de la región Caribe en 2020, pese a la crisis.



(Le puede interesar: ‘Este año vamos a invertir $ 399.000 millones’: Air-e).

Camilo Escobar, presidente ejecutivo de la firma, explica que tras el impacto de 2020, ahora en 2021 la meta es crecer entre 22 por ciento y 25 por ciento.

Camilo Escobar, presidente ejecutivo de Aerorental Foto: Archivo particular

¿Cómo se adaptaron a la crisis de 2020?

Nos sentamos con el grupo directivo a definir la nueva meta. Y como vimos muy difícil crecer, teníamos que esforzarnos en no decrecer y en lograr los mismos ingresos de 2019. Trabajamos en la reducción de costos fijos como arrendamientos, transporte, mensajería y otros que no se necesitaban en su momento porque nadie estaba trabajando.



Pero así como se estaban cerrando sectores, había otros que se estaban abriendo. Sobre estas máquinas con las que trabajamos, normalmente la gente piensa que son para construcción e infraestructura, pero sirven para todo lo que se haga en alturas, por encima de un metro y medio. Nos las han alquilado para hacer grafitis o murales. El reto era entender los sectores que se estaban abriendo.

¿Qué aspectos cambiaron?

Hacemos alquileres a largo plazo que operativamente nos funcionan mejor, pero era darnos cuenta de que la economía estaba buscando alquileres a corto plazo porque no había tanto efectivo. Si antes de la pandemia pensaban en proyectos de largo plazo, en la pandemia eran proyectos de dos semanas. Era lo que había, lo que teníamos que coger sobre la mesa, y teníamos que adaptarnos.

¿Qué sectores nuevos lograron abrir?

No hubo un nuevo sector como tal, pero sectores que teníamos trabajados empezaron a crecer. Increíblemente, el de la aviación creció. Trabajamos con una aerolínea muy grande, que sabiendo que en algún momento esto se iba a acabar, era el momento perfecto para hacerles mantenimiento a sus aviones.



(Además: Lo que se juega Colombia con la reforma tributaria).



Para 2020 teníamos pensado iniciar la sede norte en Barranquilla, pero la primera decisión fue esperar. A medida que pasaron las semanas y meses, nos dimos cuenta de que cuanto más pudiéramos cubrir a nuestros clientes, eso nos ayudaba mucho.

¿Por qué prevén subir la flota de equipos en 25 por ciento?

La pandemia golpeó muchas cosas, pero generó una conciencia de los empresarios para ver los sectores esenciales, que nunca pararon, como la salud, el retail y el sector energético. En retail tenemos una parte de nuestros ingresos; en salud, muy poco, y el sector energético creció mucho, y nos enfocamos mucho en esos sectores.



Nuestra sede de la Costa, así como está enfocada para atender toda la industria, también lo está para atender esta zona que se presta mucho para las energías no renovables. Hay proyectos eólicos muy grandes en La Guajira y solares en Cesar, Atlántico y Bolívar, y allí podemos aportar.

¿Qué crecimiento en ventas ven para 2021?

Entre un 22 y un 25 por ciento. Es una apuesta no solo de positivismo, sino porque confiamos en que ya comenzó la vacunación y eso va a generar estabilidad, y los mercados comienzan a entender eso.



(También: BID cierra su asamblea con una ambiciosa agenda de reactivación).



No hemos parado nuestra expansión. Este año vamos a comenzar con nuestra sede en los Llanos Orientales, muy enfocada en hidrocarburos. Pero hay proyectos de otra índole, estratégicos, que se han pensado para no depender tanto de esta materia prima. Hace dos o tres años, Villavicencio era la ciudad con mayor crecimiento en el país, y estas apuestas son con las que queremos crecer.

¿Cuánto aumentará la planta de empleados?

En este año, cumpliendo ese crecimiento, debemos aumentar en planta en algo muy parecido. Tenemos una línea de negocio en la que no solo damos las máquinas, sino el servicio del operador, y ha crecido mucho.



Cuando llegó la pandemia, decreció mucho y sufrimos unos meses, pero afortunadamente se comenzó a recuperar con estrategias de mercadeo, buscando, más que mantener el ingreso, mantener a estas personas que nos han acompañado por este tiempo. En este momento esta línea está full y estamos contratando operadores.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Encuentre también en Economía:

Transición energética: El futuro ya llegó

Cuentas claras: el mes en el que se volvió a dar reversa

Escritura digital, le contamos cómo hacer ese trámite desde casa