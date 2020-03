Así puede hacerle el quite al dólar costoso, sobre todo si va a viajar

Por primera vez en la historia cambiaria del país, el dólar alcanzó un máximo de 3.599 pesos, nivel que no estaba en las cuentas de los analistas y mucho menos del Gobierno.

El culpable de que la divisa estadounidense esté disparada es la rapidez con la que el coronavirus se expande por el mundo, incluido Colombia, donde ayer se reportó su llegada con una persona que dio positivo, según reportó el Ministerio de Salud.



Y aunque el precio del dólar en Colombia estuvo a solo un peso de superar los 3.600 pesos, cerca de 77 pesos por encima de la tasa oficial de ayer (3.522,41 pesos), al final de la jornada los ánimos se calmaron un poco, lo que hizo que la tasa de negociación aflojara hasta los 3.587, 25 pesos



¿Cómo esquivar la fuerte alza?

Así, el costo promedio de negociación ayer se fijó en 3.584,44 pesos, según el sistema de negociación de divisas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), mientras que la Superfinanciera certificó una tasa oficial (TRM) para este fin de semana y el lunes de 3.584,58 pesos, nivel récord en el país.



En lo que va transcurrido del presente año, la divisa estadounidense se ha encarecido en cerca de 307,5 pesos, lo que se traduce en una pérdida de valor del peso frente al dólar de 9,38 por ciento. Buena parte de esta devaluación es ocasionada por la epidemia que ya ha infectado a más de 100.000 personas en 87 países y se ha cobrado la vida de al menos 3.385 individuos en el mundo.



Aunque algunos analistas estiman que esta epidemia puede durar unos pocos meses más, el temor de otros es que sea más tiempo del esperado, con lo cual los efectos sobre la economía mundial podrían ser mayores.



Con un dólar 307, 5 pesos más costoso hoy que el del inicio del año, sin duda hay sectores y personas que ya comienzan a sentir esa presión en sus finanzas, en especial el turismo, las aerolíneas, quienes tienen deudas en dólares y las personas que deben atender compromisos en el exterior y requieren de divisas para sus viajes.

Manejo de tarjetas de crédito

Para algunos expertos en finanzas personales, la opción de la tarjeta de crédito, por lo general, pocas veces resulta menos económica que el efectivo, más cuando se trata de utilizarla fuera del país, pues hay que tener en cuenta algunos costos asociados a su uso, incluso, si la persona difiere los gastos a una sola cuota.



Uno de los aspectos que deben tener en cuenta las personas a la hora de utilizar las tarjetas en el exterior es qué tasa de cambio aplicará el banco, ya que algunas franquicias aplican a los tarjetahabientes la tasa de cambio vigente el día que estos usan el plástico en el exterior, otras en cambio utilizan la tasa vigente de la fecha de corte del mes de la tarjeta del cliente.



Para Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, lo que debe hacer la persona es tener tarjetas de ambas franquicias (Visa y MasterCard) y usarlas según la expectativa que se tenga del comportamiento del dólar.



Por ejemplo, dice, “si pienso que el dólar bajará en los próximos meses, que es lo que debería ocurrir, uso la tarjeta que facture mes a mes el saldo de la deuda en dólares, ya que esa baja favorecerá los próximos pagos; pero si cree que la tasa de cambio subirá, debe utilizar la tarjeta que factura con la tasa del día que hizo la compra, porque todos los pagos que se hagan se facturan con la tasa actual y no con la futura”.



Hay alternativas que requieren de un mayor grado de conocimiento del mercado, pues se mira cuál será el comportamiento futuro de la divisa. Con esa información, si la tendencia es al alza, puede la persona endeudarse en pesos para cancelar su deuda en dólares de tarjeta.



Langebaek comenta, además, que el sector financiero ofrece algunos mecanismos de cobertura con los que, quien haya comprado el ‘dólar a futuro’, no se verá perjudicado por el alza actual.



Este mecanismo es muy usado por quienes no son generadores de divisas y tienen deudas en dólares, como los empresarios.



“También existen mecanismos naturales. Los importadores pueden desarrollar actividades de exportación, así, lo que pierden por importaciones más costosas lo ganan con mayor valor de exportaciones”, explica.

Por: Redacción Economía y Negocios