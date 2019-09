El efecto en Colombia del ataque al corazón petrolero del mundo

La escalada en el precio del petróleo, luego del ataque el sábado a dos plantas de la petrolera Aramco, la empresa estatal de Arabia Saudí, principal productor del planeta, podría tener un efecto a corto plazo en el valor del crudo, llevándolo a 80 dólares por barril, lo que favorecería los ingresos colombianos por cuenta de las regalías y las rentas que Ecopetrol le genera al Estado.



De hecho, la acción de la petrolera colombiana repuntó ayer en 3,45 por ciento y cerró en 3.000 pesos.



En términos fiscales, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calcula que el aporte que le daría a la bolsa pública cada dólar de incremento en el precio del crudo sería de 400.000 millones de pesos para el próximo año.

De ahí que se mantenga la expectativa de lo que pasará con los precios internacionales del petróleo, tras la subida ayer, hasta casi 20 por ciento, como consecuencia del ataque al campo petrolero saudí Khurais.

Sin desconocer que se trata de la afectación de la producción de crudo más grande de la historia, voceros de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) consideraron que “el alza en los precios es una situación de coyuntura que, para Colombia, resulta favorable –por ahora–, suponiendo que los precios no se corrijan a la baja en el corto plazo”.



En el mismo sentido, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, estima que, al disminuirse la oferta mundial, las exportaciones colombianas serían las beneficiadas.



De esa manera, el sorpresivo repunte del precio del petróleo mantiene al mundo en ascuas y a Colombia, a la expectativa, por un posible efecto conveniente en medio de un presupuesto para el 2020 con un faltante cercano a los 9 billones de pesos.



El fuerzo en las instalaciones de Aramco comenzó después del impactos proporcionados por los drones. Foto: Reuters

Pero más allá del efecto del alza del precio del petróleo en las finanzas del país, lo cierto es que el panorama mundial del crudo quedó envuelto en una fuerte tensión, pues el ataque llevó al recorte de la producción de Aramco en 5,7 millones de barriles por día, y atizó el nerviosismo ante una posible reducción del suministro.

Bolsas del mundo reaccionan

Es por eso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el uso de reservas de emergencia de su país para garantizar suministros estables en el mundo e intentar así tranquilizar los mercados, que se encuentran en medio de un ambiente tenso, en el que Arabia Saudí habla de investigaciones por los ataques y Estados Unidos señala a Irán como presunto responsable, pero dice que no quiere ir a una guerra.



Lo cierto es que el remezón se sintió en todos lados. El barril de referencia Brent subió en el mercado de Londres 14,6 por ciento, con un precio de cierre de 69,02 dólares, luego de que durante la jornada de ayer experimentó alzas cercanas al 20 por ciento. Se trató del mayor aumento porcentual intradía en más de tres décadas.



Mientras tanto, en Nueva York, el precio del barril de WTI aumentó 14,7 por ciento, hasta los 62,90 dólares.



Y en varias bolsas hubo la consiguiente desinflada. Wall Street, por ejemplo, cerró en rojo, con un retroceso del índice Dow Jones de 0,52 por ciento, principalmente por descensos pronunciados de compañías aéreas como American Airlines o Jetblue.



Entre tanto, el S&P 500 perdió 9,43 puntos, equivalentes a un descenso de 0,31 por ciento. El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, tuvo el menor desgaste, con un descenso del 0,28 por ciento.



En Colombia, por el contrario, el Colcap tuvo un comportamiento positivo, con una variación de 1,27 por ciento, explicada, en parte, por el repunte de la acción de Ecopetrol y porque, aparte de Avianca, que fue la que más bajó (5,28 %), no hay más aerolíneas cotizando en bolsa.



Precisamente, con un petróleo caro, la mayor incertidumbre se genera en el sector del transporte aéreo, que es altamente demandante de combustible. Y también, según la Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles (Fedispetrol), podría impactar en el precio de la gasolina, que está amarrado a los precios internacionales del crudo.

Arabia Saudí intenta restablecer producción de petróleo tras ataque con drones Arabia Saudí intenta restablecer producción de petróleo tras ataque con drones Lo que se sabe de los ataques.

Dólar no se queda quieto

Las monedas del mundo no escaparon al coletazo. Principalmente las de los países importadores de petróleo se resintieron. Las de Turquía e India bajaban, y el yen japonés, una opción favorita de los inversores en busca de seguridad, subía un 0,2 por ciento, a 107,85 yenes por dólar. El franco suizo trepaba frente al euro, pero solo un 0,1 por ciento.



El peso colombiano, por su parte, frente al dólar borró las ganancias de inicios de sesión y cerró casi plano en comparación con la sesión anterior. Desde una tasa representativa del mercado (TRM), de 3.356,15 pesos, la divisa estadounidense empezó el lunes cotizándose en 3.352 pesos, pero luego fue variando hasta cerrar la jornada en 3.365,26 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia. Con ello, el peso registró una depreciación diaria de 0,003 por ciento frente al dólar.



Según Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, el hecho de que el dólar haya ganado casi 10 pesos “se debe a que los ataques que sucedieron en Aramco han generado un incremento en la aversión al riesgo, y a pesar de que el petróleo subió significativamente, los inversionistas están refugiándose en activos seguros como el dólar”.

Por su Parte, Mario Acosta, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Ultrabursátiles, coincidió en que hoy fue un día raro porque lo normal es que una subida del precio del petróleo genere una apreciación del peso colombiano, no lo contrario.



"Lo que primó en el comportamiento del dólar fue la aversión al riesgo y la incertidumbre causada por los ataques en Arabia Saudita, despertando el apetito por activos refugio como el dólar y caídas en activos de mayor riesgo como el peso colombiano. Lo anterior no quiere decir que el petróleo ya no sea relevante para el comportamiento de los activos colombianos, simplemente el contexto fue atípico y otros factores incidieron más en los movimientos de capital", precisó el experto.

