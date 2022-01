Saber lo que depara el futuro ha sido una de las obsesiones permanentes de la humanidad. Desde la antigua China hasta Caldea y Babilonia, pasando por el oráculo de Delfos o los chamanes de la América prehispánica, siempre existieron personas expertas en materias de adivinación con un lugar especial en las más diversas sociedades.



Y esa costumbre persiste hasta nuestros días, así ya no involucre el uso de artes oscuras. Más allá de que una búsqueda rápida en internet demuestre que hay un gran número de pitonisas y ‘brujos’ para todos los gustos, de lo que se trata es de interpretar racionalmente las señales disponibles.



Por ello los expertos en diversos temas buscan identificar tendencias, para que tanto gobernantes como empresarios y ciudadanos del común sepan a qué atenerse en los próximos meses. Esa necesidad es todavía mayor por causa de la pandemia, que sigue siendo el principal factor de incertidumbre en los cinco continentes.



Así lo está demostrando la variante ómicron, causante de cifras récord de contagios en América del Norte y Europa. La confirmación –dada por el propio Ministerio de Salud el miércoles– respecto al comienzo de la cuarta ola en Colombia confirma que la amenaza está presente, más allá de que los datos de ocupación hospitalaria y fallecimientos sean todavía moderados.



Debido a esa circunstancia, bien podría decirse que 2022 comenzó bajo una nube oscura. La advertencia del director de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que se viene un verdadero tsunami de casos positivos, trae consigo enormes interrogantes en lo que atañe a salubridad, economía y bienestar social.



La combinación de esos tres factores influirá sobre la política, tanto en los sistemas democráticos como en los totalitarios. Incluso si el covid-19 comienza a perder vigor dentro de un tiempo corto, ya desató fuerzas que moldearán el planeta a lo largo de décadas, aunque nadie puede asegurar a ciencia cierta cuál será el desenlace.

Primero, lo primero



De manera inmediata, lo que es posible afirmar es que el covid-19 debería comenzar su retirada en un horizonte no demasiado lejano, a pesar de que la aseveración suena contraevidente en medio de la coyuntura actual. Los conocedores dicen que, no obstante la explosión de contagios, la presencia de las vacunas es y será una línea de contención cada vez más fuerte.



Como lo han mostrado los estudios disponibles, los compuestos desarrollados disminuyen de manera sustancial la probabilidad de hospitalización y muerte. Es verdad que la distribución de dosis ha privilegiado hasta la fecha a los habitantes de los países de ingreso alto y medio, pero la capacidad de producción continúa en aumento: de unos 12.000 millones de ampolletas fabricadas el año pasado a 24.000 millones en estos doce meses.



Sobre el papel, existiría la capacidad de vacunar a todos y cada uno de los mayores de cinco años antes de diciembre, incluyendo una inyección de refuerzo, aun en los más remotos confines del globo. Obviamente, hay dificultades logísticas de marca mayor que hacen muy difícil la tarea, sumada al rechazo o la indiferencia de segmentos importantes de la población en las naciones ricas.



Debido a esa circunstancia ocurrirán retrocesos ocasionales en lo que corresponde a la salud. A su vez, segmentos como el turismo se demorarán un buen tiempo antes de llegar a las estadísticas de 2019.



Pero, incluso considerando tropiezos y nuevas oleadas eventuales, la tendencia apunta hacia una mejoría. Para que tal perspectiva se confirme es indispensable mantener la guardia en alto, comenzando por las medidas de autocuidado y distanciamiento, a lo cual se suma el requisito de la cooperación internacional con el objetivo de que se cierre la brecha de la vacunación.

Inflación, el riesgo

El comportamiento reciente de los mercados de valores deja en claro que –así sucedan episodios de volatilidad– el peor temor de los inversionistas no es ómicron. Distintos sondeos muestran que el retorno de la inflación preocupa mucho más a quienes se dedican a administrar portafolios.



A pesar de que hasta noviembre el punto de vista predominante era que el fenómeno de aceleración de las alzas de precios sería temporal, los bancos centrales más importantes comienzan a creer que puede haber algo de largo aliento. De imponerse esa visión, será inevitable que suban los intereses más temprano que tarde, con el fin de que las aguas de los reajustes vuelvan a su cauce.



Y aunque recetar el remedio suena fácil, dejar atrás la época del dinero abundante y barato arriesga con acarrear trastornos de marca mayor. Para comenzar, los precios de las acciones en Wall Street y otras plazas importantes –cuyos parámetros de valoración están cerca de máximos históricos– pueden experimentar una corrección significativa.



Con razón, se escuchan más voces que aconsejan cautela. La proyección usual para 2022 es que será muy movido en lo que está relacionado con rentabilidades e inversiones, lo cual comprendería altibajos significativos en las cotizaciones de diferentes valores.



Las advertencias son todavía mayores en lo que respecta a las economías emergentes. Intereses más altos para papeles en dólares o en euros estimularían una salida de aquellos capitales que buscan refugios más seguros.

El riesgo de la deuda

Además, los países más endeudados se exponen a aumentos importantes en sus primas de riesgo si el costo de emitir bonos o contratar créditos sube en forma importante. Como la pandemia obligó a muchos a incrementar sus acreencias para cubrir gastos inesperados, la expectativa es que más de uno ‘saltará matones’, algo que se expresa, por ahora, en el comportamiento de las tasas de cambio.



Completar el panorama exige mencionar la geopolítica. Aparte de que las tensiones conocidas entre Estados Unidos y China permanecen, viene aumentando la probabilidad de una crisis de gran magnitud entre las superpotencias.



Tanto el endurecimiento de Pekín hacia los defensores de las libertades democráticas en Hong Kong como los incidentes en el área aledaña a Taiwán tienen convencidos a un número creciente de observadores de que algún incidente de tipo militar es más factible ahora. De llegar a ocurrir, las alteraciones en los flujos del comercio global serían significativas, golpeando la economía mundial.



Vladimir Putin, desde Moscú, también es motivo de desvelos. Una eventual invasión a Ucrania tendría enormes repercusiones en Europa, que depende del suministro del gas natural ruso para mantener la tranquilidad en el campo de la generación de energía.

Vientos cruzados



Las variables mencionadas muestran que un entorno internacional mucho más desafiante ensombrece el arranque de 2022. Aparte del virus, inflación e intereses al alza aparecen en el radar como dolores de cabeza mayúsculos, a los cuales se sumarían conflictos diplomáticos o armados.



Frente a una o varias eventualidades, Colombia está obligada a mejorar sus sistemas de alerta temprana para poder reaccionar a tiempo. Mantener los ojos abiertos es clave para un país que usualmente se mira al ombligo, y más en un periodo como el que ahora empieza.



No cabe duda de que la temporada electoral va a atraer todas las miradas, tanto de la opinión local como de los observadores de afuera. La posibilidad de que triunfe una propuesta populista o que se repita el escenario de polarización que se observó en la contienda presidencial de Perú y Chile es motivo de inquietud.



Como ya se vio en ambos países, el veredicto de las urnas se sintió sobre la tasa de cambio y el ánimo de los inversionistas. De tal manera, si existe la impresión de que aquí también se puede abandonar el manejo económico ortodoxo y darles paso a planteamientos radicales que comprometan la independencia del Banco de la República o la responsabilidad fiscal, el precio del dólar lo reflejaría inmediatamente.



Igual de grave sería que la demanda interna se resienta por culpa de las circunstancias políticas o de orden público. De ahí la importancia de un proceso ordenado y pacífico que desemboque en la renovación del Congreso en marzo, junto con la realización de las consultas internas para que en el tarjetón de la primera vuelta presidencial aparezca una cantidad reducida de nombres.

Los sobresaltos

De no haber grandes sobresaltos en el desarrollo del debate ni en el resultado final, estarían dadas las condiciones para que la economía colombiana continúe avanzando a buen ritmo. No está de más recordar que tras la fuerte recuperación del año pasado, las apuestas para 2022 oscilan alrededor de una expansión del cinco por ciento del producto interno bruto.

Corficolombiana sostiene que el número citado “presupone una recomposición de las fuentes de crecimiento, donde la turbina del consumo pierde potencia, pero es sustituida por la inversión privada y las exportaciones, y un resultado electoral en donde el modelo económico del país no se ve comprometido”. En lo que corresponde a la tasa de cambio, la entidad señala que “el peso podría buscar un nivel de 3.712 para cierre de 2022, después de alcanzar niveles superiores a 4.050 durante el primer trimestre”.



Esa visión no desconoce los desafíos. Así como pasa en tantos lugares, la inflación es un reto que exige respuestas a tiempo con el fin de evitar que se desborden las expectativas. En tal sentido, el Emisor seguiría con su política de aumentar la tasa de interés que les cobra a las entidades financieras por darles liquidez temporal, la cual subiría en más de dos puntos porcentuales hasta ubicarse en 5,25 por ciento en diciembre.



Tampoco se puede olvidar la situación de las finanzas públicas. Sin desconocer que los datos recientes muestran que la realidad es menos mala de lo que parecía en junio pasado, es indudable que la administración que llegue tendrá que meterles el diente a las cuentas estatales, sobre todo si aspira a cumplir las promesas de campaña o preservar programas como Ingreso Solidario.



Y aparte de lo urgente está lo importante. Todavía sigue pendiente la agenda de reformas que permitan construir una sociedad más justa e incluyente, al tiempo que se mejora la competitividad y el clima de los negocios.



Asuntos que van desde el régimen pensional hasta el tributario forman parte de una larga lista que exige soluciones viables y capacidad de construir consensos para que la ciudadanía acepte hacer sacrificios. De lo contrario, el inmovilismo de los últimos tiempos continuará imperando, alimentado por los defensores del statu quo o los promotores del desorden.



Sin embargo, asegurar que algo de ese estilo va a ocurrir es imposible. Las incógnitas que se concentran en el primer semestre son tan numerosas que las correspondientes al segundo aún se ven lejanas.



Las respuestas a cada una solo se sabrán con el paso de las semanas que vienen. Pero, sin necesidad de caer en la futurología, todo apunta a un año muy movido por la confluencia de circunstancias particulares, tanto internas como externas.

De ahí que los analistas utilicen términos de la aviación como ‘turbulencia’ y ‘vientos cruzados’ para describir lo que viene. Y aunque usualmente esos movimientos no afectan la seguridad del vuelo, vale la pena recordar que la señal de los cinturones de seguridad está encendida, por lo cual es mejor tenerlo bien ajustado y abrochado.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO