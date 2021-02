Producción manufacturera colombiana se contrajo un 8 % en el 2020

Una fuerte contracción del 8 por ciento registró la producción industrial colombiana el año pasado frente al 1,4 por ciento alcanzado en el 2019. El dato, que acaba de revelar el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) arroja una señal clara de lo que pudo ser el desempeño de la economía el año passado en medio de los efectos negativos que trajo la pandemia.



Durante el año pasado las actividades que más sufrieron en medio de la crisis económica fueron las que se dedican a la elaboración de bebidas, la refinación y mezcla de combustibles, la confección de prendas de vestir, la fabricación de productos minerales no metálicos y las industrias básicas de hierro y minerales, cuya contracción fue del 56 por ciento, indicó el ente estadístico oficial.



Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que el estimador temprano de la actividad manufacturera espera en enero de 2021 una contracción de -2,7 por ciento. “Eso significa que el mes de enero, con las medidas sanitarias particulares que se tomaron en las primeras semanas, habrá una contracción”, indicó.



No obstante, en diciembre la producción manufacturera fue de 1,5 por ciento, respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, las ventas reales tuvieron una contracción de 1,2 por ciento. “Es decir, hubo una producción que se enfocó en la acumulación de inventario”, explicó el director del Dane.



"Desde el comienzo de la pandemia es la primera vez que tenemos una variación positiva, pero todavía tenemos que el crecimiento de las ventas está en el eje negativo", agregó.



Por otra parte, el personal ocupado en el sector manufacturero se ubicó en -4,8 por ciento. "De ese 1,5 por ciento lo que estamos viendo es que un punto completo lo aportaron tres actividades fundamentales: Elaboración de otros productos alimenticios, la fabricación de productos minerales no metálicos y la fabricación de productos elaborados de metal", agregó Oviedo.



Por otro lado, las actividades que más restaron a la producción fueron la elaboración de bebidas y las industrias básicas de hierro.



