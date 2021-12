Mientras la producción de petróleo en Colombia para noviembre tuvo un leve incremento de 0,89 por ciento a 746.845 barriles diarios en promedio frente a octubre, la del gas cayó 2,3 por ciento a los 1.101 millones de pies cúbicos por día (m. p. c. d.).



Según el Ministerio de Minas, la producción de crudo de noviembre se redujo 1,85 por ciento si se compara con igual mes del 2020, cuando el promedio fue de 760.940 b. p. d.



No obstante, el incremento en ese último mes del 2021 se debió, principalmente, a la reactivación del campo La Belleza (Plato, Magdalena) y al restablecimiento de la producción en los campos Rubiales (Puerto Gaitán, Meta), Jacana (Villa Nueva, Casanare), Tigana (Tauramena, Casanare), Platanillo (Puerto Asís, Putumayo) y Yariguí-Cantagallo (Cantagallo, Bolívar).



En los primeros 11 meses de 2021, la producción promedio de petróleo alcanzó 735.457 barriles día, lo que muestra una reducción de 6,1 por ciento frente al mismo periodo de 2020.



Por su parte, la producción de gas en noviembre tuvo un leve repunte del 0,26 por ciento frente a similar mes del 2020.



Durante los primeros 11 meses de 2021, la producción promedio de gas comercializado en Colombia registró un incremento del 4,65 por ciento, llegando a 1.083 millones de pies cúbicos por día (m. p. c. p. d.) frente a los 1.035 m. p. c. p. d. reportados en el mismo periodo del año 2020.



