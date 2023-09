El empleo.com reveló los resultados de su encuesta salarial de Colombia en asocio de con Talent Partner, allí, 483 empresas detallaron cómo están sus equipos, qué estrategias han desarrollado al interior para la fidelización de los empleados y qué retos tendrán las áreas de gestión humana.

Beatriz Aristizábal, gerente de consultoría en Talent Advisor, firma especializada en soluciones para gestionar el talento, aseguró que el principal motivante de salir de una empresa es el jefe, seguido por el clima laboral, luego las posibilidades de crecimiento y en cuarto lugar, si está el salario.



"Las empresas cambiaron muchas dinámicas para cuidar a sus empleados, para responder con esa compensación efectiva, hay que tener beneficios que les interesan a los empleados y fidelizarlos con sus trabajos, no solo después de pandemia", dijo



El cambio más grande que han visto en las estrategias de las compañías está en la forma de gestión del talento, por la edad de las personas. "Es saber que ofrecer en cada época, qué tipo de salud le interesa a cada generación, si es mental, si es financiera, si es física, qué compromiso con el ambiente, que tipo de motivación requiere , que tipo de reconocimiento,plan, facilidad de trabajo y flexibilidad", detalló la experta.



"El 46 por ciento de la fuerza laboral de Colombia, son los millennials (desde 1981 al 1993) , siguen los generación Z (1994-2010) con el 26 por ciento, la generación X (1969-1980) es el 20 por ciento y los más mayores que son los Baby Boomers(1949-1968) son el 6 por ciento de los trabajadores. Vemos que los millennials están trabajando en cargos básicamente profesionales, como jefes y permean en todos los niveles de la escala salarial", explicó.

Los Baby Boomers en el país, están incluso en cargos de alta dirección de las empresas, cosa que no sucede con los de la generación Z, y lo máximo que logran es un cargo de gerencia media, "esto ocurre porque la población está hasta ahora profesionalizandose ya que tienen hasta 29 años. Las empresas que analizamos están distribuidas en 20 sectores y distribuimos los salarios en la mediana estadística", destacó la experta.



"Un presidente de una empresa o en los cargos de alta dirección vemos que hay salarios de 85 millones de pesos en mediana, hay también jefes seniors en los 57 millones de pesos o hay jefes desde los 9 millones de pesos, no en básicos sino en compensación efectiva mensual. En el caso de los mínimos estamos hablando de 1'600.000 a 1'800.000 hemos visto que ahí está casi el 85 por ciento de la población que trabaja", agregó.



Sobre los retos de recursos humanos en 2024, de acuerdo con el estudio,las empresas deben enfrentarse a escasez de personal, alta tasa de cambio, también el IPC y a no aplicar las medidas de retención adecuadas.



"La compensación efectiva mensual de las empresas incluye todo eso que enriquece a las personas, pagos adicionales, cesantías y primas, todo lo que sume y pueda ser diferencial en una oferta laboral debe tenerse también presenta para retener el talento", puntualizó Aristizábal.

