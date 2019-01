Dian, lista para destapar su plan de modernización

Para dentro de unas semanas está previsto el lanzamiento del plan de transformación de la Dian, la entidad que tiene este año la misión de recaudar 157 billones de pesos conforme la meta establecida, lo que, en parte, está soportado en la modernización de la entidad, según quedó esbozado en la ley de financiamiento del 2018.

De hecho, de la plata de recaudo prevista en la pasada reforma tributaria (ley de financiamiento), al menos 2 billones de pesos provendrían, en el 2019, de una mayor eficiencia, como resultado de las primeras puntadas de la mencionada modernización, que va de la mano con más control de la evasión.



La ley de financiamiento establece que no solo se levanta la restricción en el crecimiento de gastos de personal que viene desde el año 2000, de manera que la Dian pueda ampliar su planta de personal y fortalecerse institucionalmente, sino que le otorga facultades al Presidente –por 6 meses– para expedir decretos con fuerza de ley, con el propósito de crear un sistema específico de carrera administrativa para la entidad recaudadora.

La expectativa por los decretos reglamentarios que tendrán que salir para estos efectos, antes de junio, mantiene en vilo a los trabajadores, toda vez que en la ley de financiamiento se menciona una nueva regulación en la gestión y administración del talento humano, que atañe tanto al ingreso del personal como a la permanencia y el retiro.



Gabriela Barriga Lesmes, directora de gestión de recursos y administración económica de la Dian, indicó que, si bien es cierto que se trabaja en la transformación del talento humano, “con la reorganización no estamos hablando de despidos. La nueva estructura de la Dian implica alinearse con la modernización de la entidad”.

Inclusive, enfatizó, “estamos adelantando un modelo de relacionamiento sindical” para que la reestructuración se haga a través del diálogo con todos los actores.

Ya empezó

Los estudios técnicos –hasta ahora conocidos– que anteceden la idea de modernización de la Dian dan cuenta de que se requieren 17.700 funcionarios para que la entidad quede a tono con otras similares en países con más eficiencia en el ingreso tributario. En la actualidad hay 9.993, según confirmó Barriga.

Juntando estos números con la austeridad en el gasto, algunos expertos estiman que el incremento del personal de la Dian sería de al menos 6.000 trabajadores adicionales, lo cual permitiría vincular 1.500 por año durante el cuatrienio de este gobierno.



De hecho, de acuerdo con lo expresado por la directora de gestión de recursos, en diciembre pasado ya se dio un gran paso cuando se procedió a la vinculación de 796 personas, a través de resolución de nombramiento.



El grueso de ese personal, según confirmó la funcionaria, está orientado a las áreas de fiscalización y grandes contribuyentes. Esto último, en línea con lo señalado en la exposición de motivos de la ley de financiamiento: “Los grandes contribuyentes representan una proporción importante del recaudo de impuestos. Este tipo de agentes son de gran importancia para el recaudo. Por esto, para su correcto control, administración y recaudo se propone la creación de una administración de grandes contribuyentes dentro de la Dian”.

¿Y la plata?

Aún no está claro el financiamiento de todo este plan, que, además, va de la mano con la introducción de tecnologías más avanzadas.



“Seguimos en el trabajo de la consecución de los recursos”, indicó el director de la entidad, José Andrés Romero.



No obstante, una carta conocida por EL TIEMPO da cuenta de que el Gobierno estaría pensando en un crédito inicial de alrededor de 150 millones de dólares ($ 450.000 millones), que solicitaría al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el arranque de la modernización de la Dian. Por ahora, el presupuesto asignado para la Dian en el 2019 es de 1,56 billones de pesos.



La planta de personal de la entidad, que le permite al Estado contar con la mayor parte de su financiamiento, tiene 5.160 trabajadores de carrera administrativa; 4.680 empleados estarían en provisionalidad; 66, en libre nombramiento y remoción, mientras que aún se conservan algunos supernumerarios.



El relevo generacional en la Dian es un hecho. No en vano, para la contratación de los empleados incorporados hasta diciembre pasado establecieron convenios con las universidades. Esto, según indicó Barriga, “para que nos entregaran los mejores perfiles”.

Sobre la nómina de prepensionados que tiene la entidad, la funcionaria dijo: “No estamos considerando hacer uso de cargos que tienen que ver con prepensionados”. Pero los sindicatos señalaron que en el primer semestre estarían por pensionarse 123 personas, que ya tienen resolución y harían su retiro entre marzo, abril y mayo.



Para Barriga, entre tanto, el robustecimiento apunta a que “la Dian sea una entidad de servicio al ciudadano”.



En el cronograma está previsto que en febrero se expidan algunos de los decretos reglamentarios de ley, mientras que hasta junio, el Presidente deberá usar sus facultades para el plan de carrera y reorganización. Finalmente, sobre uno de los puntos que preocupan a los trabajadores, el salarial, Barriga expresó: “En términos de sueldos, no se están considerando cambios”.

¿Tendrá junta directiva?

Si para la transformación de la Dian les hacen caso a las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios que sesionó en 2016, la entidad recaudadora pasaría a contar con una junta directiva, como toda empresa.



Esto aún es una incógnita, pero el equipo de expertos, en su momento, argumentaron que “las administraciones tributarias han migrado hacia un concepto empresarial. Se recomienda crear una junta directiva integrada por un delegado del Presidente, el ministro de Hacienda, el director del DNP y tres miembros independientes nombrados por el Presidente”.



La comisión también propuso transformar a la Dian en una agencia estatal.



