Petróleo trasnocha a la Opep y pone a pensar a Rusia en nuevo recorte

Los precios del crudo caían de nuevo este miércoles tras dos sesiones en que el WTI estadounidense cotizó en negativo, en un mercado petrolero cuya situación actual es "dramática" según la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).



Hacia las 09h30 GMT (4:30 a. m. hora en Colombia), el barril de crudo Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía en Londres un 4,76 %, a 18,41 dólares, tras haber cotizado a 15,98 dólares más temprano en la sesión, su nivel más bajo desde junio de 1999.

En Nueva York, el barril de WTI para entrega en junio, en su primer día como contrato de referencia tras vencer el martes el de mayo, se vendía a 11,02 dólares, o sea, un 4,75 % menos.



"El descalabro de los mercados petroleros continuó durante la noche, con una importante nueva caída del Brent", constató Michael Hewson, analista de CMC Markets. "La brecha entre el crudo estadounidense y el Brent comenzó a reducirse", añadió Naeem Aslam, pero la probabilidad de que el referente europeo caiga por debajo de cero es muy "baja", señaló.



El precio del barril de WTI para entrega en mayo, contrato que expiró el martes, había caído por primera vez el lunes, cotizando en negativo, lo que obligó a los inversores a pagar a los compradores para hacer circular su crudo en el mercado.



"El pánico se propaga entre los inversores, pero también en el seno de la OPEP+ (más países asociados no miembros del cártel)", subrayó Eugen Weinberg de Commerzbank. Varios países miembros de la OPEP y otros productores que no integran el cártel discutieron el martes durante una teleconferencia la "situación dramática" del mercado del crudo, cuyos precios están colapsando como consecuencia de la pandemia de covid-19.



En esta conferencia "informal", los participantes "reiteraron su compromiso en cuanto a ajustar su producción de crudo" según los términos del acuerdo alcanzado el 12 de abril, que impone una reducción del suministro de 9,7 millones de barriles por día (mbd) a partir de mayo, señaló la OPEP en una serie de tuits. No obstante, para Weinberg, estos recortes masivos "actualmente no son suficientes para compensar el descenso de la demanda y, por lo tanto, estabilizar al mercado petrolero".



AFP