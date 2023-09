Pese a que más de 1,3 millones de personas en Colombia lograron superar la línea de pobreza monetaria el año pasado, la población que aún continúa por debajo de esa línea supera los 18,3 millones de individuos, según lo acaba de informar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que indicó que a nivel nacional en ese último año la reducción fue de 3,1 puntos porcentuales al pasar de 39,7 por ciento en 2021 a 36,6 por ciento un año después. En las cabeceras municipales la caída fue de 3,2 puntos porcentuales hasta el 33,8 por ciento, y en los centros poblados y rural disperso de 2,6 por ciento hasta el 45,9 por ciento.



Según lo explicado por Piedad Urdinola, se considera que una persona en situación de pobreza monetaria es aquellas cuyos ingresos el año pasado no superaban los 396.864 pesos, al tiempo que señaló que tratándose de un hogar, esa línea se fijó para el año pasado en 1'587.456 pesos, si se tiene en cuenta un hogar conformado por cuatro personas con ingresos de ese nivel.



"La línea de pobreza monetaria per cápita nacional en 2021 fue 351.480 pesos; en el caso de un hogar de cuatro personas llegó a 1'405.920 pesos", precisó la funcionaria al señalar que se hizo una revisión de esa cifra.



Según lo reportado por el Dane, al mirar cómo fue el comportamiento de la pobreza monetaria el año pasado por ciudades, aquellas que experimentaron mayor pobreza monetaria fueron Quibdó con el 62,3 por ciento, seguida de Sincelejo, con 49,5 por cienti, mientras que en el otro extremo se ubicaron Manizales y su área metropolitana (A. M.) y Cali (A. M.) con el 20,6 y el 24 por ciento.



Pobreza extrema

Una persona en Colombia que tenga ingresos mensuales por debajo de los 198.698 pesos estaba en situación de pobreza extrema el año pasado en el país. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El Dane también reveló los resultados de las personas en el país que están en condición de pobreza extrema e indicó que esta había presentado un muy leve crecimiento (0,1 por ciento) el año pasado frente al registro del 2021, al pasar de 13,7 a 13,8 por ciento entre ambos periodos.



Y mientras esa condición se redujo en las cabeceras municipales, país de 11,3 a 11 por ciento en ese último año, en los centros poblados y rural disperso el repunte fue notable, 1,7 puntos porcentuales hasta el 23,3 por ciento.



Lo anterior significa, según el ente estadístico nacional, que una persona en Colombia que tenga ingresos mensuales por debajo de los 198.698 pesos está en esa situación; y en el caso de un hogar de cuatro personas esa línea se estableció en 794.792 pesos.



El año pasado, cerca de 131.000 habitantes en Colombia quedarpn en situación de pobreza monetaria extrema, según el Dane, población que, en consecuencia se incrementó hasta los 6'904.501 personas.