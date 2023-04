Aunque grandes compañías como Warner Bros han anunciado el lanzamiento de servicios de ‘streaming’ gratuitos y en la actualidad existen plataformas como Pluto TV o Runtime que se financian con publicidad, Netflix no cede y sigue cobrando por contenido. Esta posición, sumada a sus pérdidas en el último año y la oferta saturada de servicios, ha puesto en duda su futuro financiero.



El mercado que se está peleando Netflix

Desde su fundación en 1997 y su reinvención en 2007, Netflix ha venido acaparando el mercado global del ‘streaming’. Con una cuota de 232,5 millones de suscriptores e ingresos acumulados por 31,615 millones de dólares lidera el sector en la actualidad, pero este éxito no ha sido constante.



Luego de experimentar un crecimiento sin precedentes durante la pandemia, Netflix pronosticó un aumento de 2,5 millones de suscriptores para el primer trimestre de 2022, sin embargo, perdió aproximadamente 200.000. Esta disminución desplomó sus acciones un 35 por ciento en bolsa y generó desconfianza entre algunos inversores como el estadounidense William Ackman, quien abandonó su capital de 1.100 millones de dólares, asumiendo una pérdida de más de US$400 millones.

Aunque la compañía advirtió que esperaban una caída de dos millones de suscriptores para el segundo trimestre de 2022, solo perdieron 970.000. Adicionalmente, cerraron el último trimestre con 7,6 millones de nuevos suscriptores, logrando recuperar la confianza en los mercados. Aparentemente los tiempos de gloría habían vuelto, sin embargo, en el primer trimestre de 2023 Netflix solo consiguió 1,75 millones de suscriptores, una reducción de más de 76 por ciento frente al trimestre anterior.



Esta tendencia entre altos y bajos ha marcado a la empresa durante el último año y es que con la crisis en ucrania y la creciente subida de precios, las personas se han enfocado en satisfacer sus necesidades básicas. "La comida y la electricidad son las prioridades de la gente ahora mismo, no mirar Stranger Things” dijo a CNN el analista jefe de mercado de CMC Markets, Michael Hewson.

Medidas que implementó Netflix para disminuir la crisis

La pérdida de suscriptores supuso indiscutiblemente una reducción en los ingresos, por lo que, en un esfuerzo por incrementar sus ganancias, Netflix tomó dos decisiones administrativas: estudiar la posibilidad de planes más económicos con publicidad y declarar la guerra a las cuentas compartidas.



Reed Hastings. El creador y director ejecutivo de Netflix fue vendedor de aspiradoras. Hoy la empresa cuenta con más de 80 millones de suscriptores en el mundo. Foto: Archivo particular

En noviembre de 2022, la compañía lanzó un servicio a menor precio con anuncios. El plan arrancó como un piloto en 12 países entre los que figuraban Australia, Brasil, Canadá, entre otros y tuvo un costo promedio de 6,99 dólares.



La medida fue criticada por algunos usuarios y según la plataforma experta en datos sobre suscripción, Antenna, en su mes de lanzamiento fue la opción menos popular en Estados Unidos. A pesar de las críticas, en el marco de la feria tecnológica CES 2023, Jeremi Gorman, presidenta de publicidad global de Netflix, defendió el plan y expuso su importancia para atraer anunciantes.



Luego de esta polémica, la compañía dio todos sus esfuerzos para analizar cómo ejercer un control sobre las cuentas compartidas. Según ellos, "hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas” lo que representa una fuga de capital que reduce su capacidad de inversión. Netflix es una plataforma diseñada para un solo hogar, por lo que las personas deben tener "mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta", indicó la compañía en un comunicado oficial.



Aunque esta medida también generó críticas, la compañía obtuvo ingresos durante el primer trimestre de este año por 8.162 millones de dólares y un beneficio neto de US$1.305 millones. A pesar de este indiscutible crecimiento, Netflix está arriesgando mucho con las restricciones y sus acciones han estado tambaleando durante todo el inicio de año.

Aumenta percepción negativa hacia Netflix

Con el cobro injusto del servicio e incluso la reducción del catálogo de contenido, “otras plataformas resultan más atractivas”, expresó el usuario Andrés Perdomo, quien considera que el gigante se está volviendo anticuado. Por su parte, Camila Cerón, consumidora de servicios de 'streaming', afirma que Netflix ha destacado principalmente por sus series originales, sin embargo, "otros servicios como Disney+ junto a Star+, además de ofrecer lo mismo, cuentan con un catálogo más extenso".



Desde que se anunció el lanzamiento de otros servicios como el de Disney, el de HBO e incluso el de Paramount, el gigante rojo ha venido perdiendo contenidos que antes hacían de su plataforma un ecosistema diverso de producciones. "A pesar de que hacemos un gran esfuerzo por mantener los títulos que quieres ver, algunos títulos desaparecen de Netflix por acuerdos de licencia", fue la explicación que dio la compañía en su página oficial.

Más allá de opiniones, lo cierto es que los resultados de inicio de año pueden dejar una percepción agridulce. Aunque consiguieron menos usuarios que en el trimestre anterior, obtuvieron más ingresos. De igual forma, aunque sus medidas de control a cuentas compartidas y su servicio de 'streaming' de pago con publicidad han generado polémica, no han detenido su crecimiento.



Con todo lo anterior, ¿se puede afirmar que es falsa la posible crisis de Netflix? Antes de dar una respuesta se deben analizar otros aspectos. Si bien la empresa es líder global por número de usuarios y tiene presencia en más de 190 países, solo en 70 es el principal proveedor y en algunos mercados incluso ha venido perdiendo participación.

Así está el mercado mundial de Streaming

Para el inicio de 2023, Netflix se mantuvo como la plataforma con más suscriptores alrededor del mundo con 232,5 millones; Amazon Prime Video lo sigue de cerca, con aproximadamente 231 millones; en tercer lugar se encuentra Disney+, con 161,8 millones; en cuarto Tencent video, con aproximadamente 120 millones; y iQIYI en quinto, con 106 millones.



Aunque el gigante rojo mantuvo su puesto global y domina en los mercados de Europa, Centroamérica, gran parte de Oceanía y Suramérica, exceptuando a Brasil, al cerrar 2022 perdió el primer lugar en Estados Unidos contra Amazon Prime Video. En este mercado Netflix tiene un estimado de más de 74 millones de suscriptores, según Justwatch, mientras que Prime Video cuenta con aproximadamente 78 millones, según FlixPatrol.



Esta tendencia en la reducción de la participación de Netflix o incluso su incapacidad para dominar el mercado se replica en otros continentes. En el caso africano, el servicio francés Canal Plus fue el más exitoso en los países centrales de ese continente en 2022; la plataforma árabe Shahid lo fue en el norte; y Showmax dominó el sur, según FlixPatrol.

Servicios de streaming con más suscriptores por país en 2022 Foto: FlixPatrol

La plataforma expone que en el caso de medio oriente, países como Iraq, Arabia Saudí y Yemen tienen como principal proveedor a Shahid, por su parte Turkmenistán, Uzbekistán e incluso Rusia tienen a KinoPoisk. En el mercado asiático es la plataforma iFlix la que domina en Malasia y en China lo hace Tencent Video.

Así está el mercado colombiano de 'streaming'

A nivel local, las compañías no cuentan con datos oficiales que permitan identificar cuál es su participación real en el mercado colombiano.



Sin embargo, la empresa FlixPatrol se arriesga y estima que Netflix ocupa el primer lugar del mercado con aproximadamente 2,5 millones de suscriptores; Disney plus se ubica en segundo, con aproximadamente con 1 millón de usuario; HBO Max en tercero, con 850.000; y Amazon Prime en cuarto, con 600.000.



JustWatch, otra plataforma especializada en el mercado de 'streaming', difiere del ranking anterior y expone que aunque Netflix está en el podio, plataformas como Prime Video tienen mayor participación que Disney en Colombia. Además añaden las dinámicas de crecimiento que han venido presentando los servicios en los últimos años.



Solo en 2022 Netflix perdió el 2 por ciento de su participación en el mercado colombiano, mientras que otras como Disney+ o Star+ crecieron 2 y 3 por ciento respectivamente, según cifras de JustWatch.

Participación de mercado de los servicios de streaming en Colombia. Foto: JustWatch

El economista y especialista en datos, Julián Gómez Villamil, expone que la disminución de la participación de Netflix en el mercado colombiano responde a las dinámicas mundiales.



Luego de que la oferta de plataformas se ampliara y la creación de contenido original no fuese un referente exclusivo en el gigante rojo, se comenzó a formar algo que Gómez denomina como una competencia perfecta, en donde ninguno de los prestadores del servicio tiene poder suficiente para manipular el mercado. La disminución de la participación de Netflix es plausible en la medida que nuevos servicios comienzan a llamar la atención de los consumidores.

¿Qué le espera a Netflix en el futuro?

La compañía ya puso en marcha su control de cuentas compartidas, en el que los usuarios deberán establecer la ubicación principal de su dispositivo a través de la conexión o la dirección IP. En caso de que quieran compartir la cuenta deberán pagar un extra por cada perfil fuera del hogar. Aunque los precios van a variar en cada país, se espera que el costo sea un similar al plan base con anuncios. cabe añadir que aún no no se conoce el impacto de esta medida.



A diferencia del anterior, el plan con publicidad ya ha alcanzado grandes resultados. Según reveló Bloomberg, este obtuvo un millón de usuarios en sus primeros dos meses en Estados Unidos y algunos analistas del sector estiman que este podría terminar con 30 millones de abonados solo en ese país.

Esta es la oferta de las plataformas de streaming. Foto: iStock

Por el momento, las estrategias que ha tomado la compañía parecen funcionar, por lo que afirmar que va a desaparecer en el corto plazo puede ser equivocado. Gómez afirma que es muy difícil prever la desaparición de una mega compañía de servicios, sin embargo, si no existe una reforma que logre captar las necesidades del mercado, lo más probable es que la reducción de la participación en el mercado y el número de suscriptores sea un problema constante para Netflix.

JUAN DAVID CANO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

