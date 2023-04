Entre diciembre de 2022 y febrero 2023, la cantidad de mujeres ocupadas laboralmente, respecto al mismo trimestre del año anterior, aumentó en 476.000 y 123.000 dejaron de estar desempleadas. Estas cifras parecen alentadoras, sin embargo, cuando se comparan con la población masculina se expone las grandes brechas aún existentes entre ambos sexos.



Mercado laboral femenino vs masculino

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, de las más de 20 millones de mujeres en edad para trabajar menos de la mitad, solo 9'009.000 equivalente al 44,1 por ciento, trabajaron durante diciembre de 2022 y febrero de 2023. En contraste, de los más de 18 millones de hombres en edad para trabajar más de la mitad, exactamente el 69,2 por ciento equivalente a 13'056.000 hombres, estuvieron empleados.



Así está el mercado labora femenino en Colombia. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

El desempleo también siguió esta tendencia. Durante este trimestre, de las más de 10 millones de mujeres que trabajaban o estaban buscando empleo, se registraron 1'602.000 mujeres (15,1 por ciento) desempleadas. En contraparte, de los más de 14 millones de hombres que estaban trabajando o buscando empleo, 1'342.000 hombres (9,3 por ciento) estuvieron desempleados.



Aunque la cantidad de mujeres empleadas había estado creciendo durante los trimestres del último año, comparado con el anterior trimestre entre octubre y diciembre de 2022, el actual presentó una reducción de 234.000 trabajadoras. Además, comparado con la población masculina que trabaja, el mercado laboral femenino aún tiene retos por delante.

Cantidad de mujeres y hombres que trabajaron durante el último año

Razones por las que mujeres y hombres no trabajaron

Una de las cifras más preocupantes es la de actividades que desarrolla la población fuera de la fuerza laboral. Este segmento tiene en cuenta a las personas que, durante el trimestre analizado, no trabajaron porque no lo necesitaron, no pudieron o no les interesó hacerlo, por lo que se dedicaron a otras actividades.



El empleo en jóvenes también presenta incrementos, respecto al trimestre del año anterior. Foto: Guillermo Herrera. Archivo El Tiempo

De los más de 4 millones de hombres fuera de la fuerza laboral, 1.429.000 estaba estudiando, 2'038.000 desarrollaban otras actividades y solo 996.000 realizaban oficios del hogar. En contraparte, de las más de 9 millones de mujeres, más de la mitad, aproximadamente 7'130.000 realizaban también oficios del hogar, 1'319.000 estaban en otras actividades y solo 1'371.000 estaban estudiando.



Ciudades donde las mujeres tuvieron más empleos

Estas ciudades fueron las diez que más ocuparon mujeres laboralmente, de un listado de 23 ciudades y áreas metropolitanas, sin embargo, cabe añadir que otros centros urbanos también obtuvieron tasas de ocupación similares a los que encabezan la lista. Entre estos se encuentra Cúcuta, con una ocupación femenina de 44,3 por ciento; seguido de Pereira, con 44 por ciento; Manizales, con 43,7 por ciento; y Santa Marta, con 43,4 por ciento.



Mayor desempleo para mujeres

Sectores en los que trabajan más las mujeres

Maestra de matemáticas (Imagen de referencia). Foto: iStock

Según los datos, 1'831.000 mujeres trabajan en el sector de Comercio y reparación de vehículos, siendo esta la actividad que más ocupa población femenina; seguido de la Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con 1'505.000 empleadas; Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, con 1'306.000; Alojamiento y servicios de comida, con 1'039.000; y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, con 1'023.000.



Cargos que más ocupan las mujeres

El empleo femenino ha aumentado con la reactivación, pero su situación no ha mejorado de forma sustancial. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Los datos exponen que 4'032.000 mujeres trabajan como empleadas particulares; 3'393.000 lo hacen por cuenta propia; 650.000 son empleadas domésticas; 446.000 son empleadas del gobierno; 291.000 trabajan en un negocio familiar sin remuneración; 169.000 ejercen el cargo de patrón o empleador; 61.000 son jornaleras y aproximadamente 1.000 tienen otro cargo distinto.



JUAN DAVID CANO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

