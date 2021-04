Vivienda de bajo y medio valor liderará la recuperación económica

El sector de la construcción, en especial de la vivienda, no solo obtuvo cifras récord en materia de ventas en medio de la pandemia sino que, además, continuará siendo uno de los principales motores de la reactivación económica del país, en el que la vivienda de bajo y medio valor tendrá un papel protagónico.

​

Lo dicen los analistas del BBVA Research, quienes consideran que dichas viviendas, cuyos valores están entre los 123 millones y los 460 millones de pesos, son las que más demandan los colombianos y esto tendrá efectos positivos en el empleo y en la demanda de insumos, aunque destacan que son las que menos aportan al PIB.



No obstante, en la consolidación de la recuperación económica los subsidios son una pieza fundamental para mantener el dinamismo, junto con la capacidad de generar nuevo suelo urbanizable en las ciudades, dijo Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, durante la presentación del estudio Situación Inmobiliaria de 2021, elaborado por la entidad.



El estudio muestra que en la última década en Colombia se construyeron dos millones de viviendas, de las cuales 9,1 por ciento fueron de Interés Prioritario (VIP) hoy con un valor de hasta 82 millones de pesos, el 34,6 por ciento fueron de Interés Social (VIS) con valor de hasta 123 millones de pesos, y el 56,3 por ciento No VIS cuyo valor va desde ese monto en adelante.



El 73 por ciento de las edificaciones de vivienda se hicieron en los estratos 1 a 3, siendo el estrato 3 el más representativo, señala el estudio en el que además se advierte que entre las ciudades con mayor valorización de sus predios están Bogotá, Tunja, Villavicencio y Popayán.



Las expectativas que se tienen en el sector es que la demanda potencial por compra y remodelación de vivienda VIS siga aumentando, tanto por el déficit cuantitativo como el cualitativo que aún persiste. En cambio, el mercado de inmuebles usados tiene perspectivas menos positivas por los altos tiempos de comercialización.



“Además, es posible que dado los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional destinados a los inmuebles nuevos, el ciclo de la vivienda No VIS registre una curva ascendente con mayor participación de inversionistas, afectando la comercialización de las viviendas usadas”, explicó Hernández.



Según datos de Galería Inmobiliaria en marzo los colombianos compraron 21.124 unidades VIS y No VIS en el país, alcanzando el mejor resultado a nivel histórico y señalando un crecimiento de 85 por ciento frente a igual mes del 2020.



“La vivienda sigue rompiendo récords y ratifica que el sector es líder de la recuperación. Estos resultados los lidera el segmento VIS, donde también se alcanzó el récord histórico con 14.713 unidades compradas, un crecimiento de 88 por ciento frente al mismo mes de 2020”. afirmó Jonathan Malagón, Ministro de Vivienda.



Agregó que las cifras también marcan una tendencia positiva en el segmento No VIS, donde los hogares colombianos adquirieron 6.411 unidades y se tuvo una expansión de 79 por ciento, con lo que el resultado de este mes no solo es el segundo mejor marzo de la historia para el segmento, sino que está a menos de 400 unidades de alcanzar el récord histórico.

Se reduce la oferta

Para los analistas del BBVA Research, el comportamiento de la oferta de edificaciones muestra una tendencia que es positiva para el desempeño del sector favorecida por la reducción de la oferta que hace que cada vez haya menos inventarios.



El informe revela que los costos se han visto presionados al alza por los aumentos de los precios del hierro y el acero a nivel mundial, pero se han mantenido relativamente estables por los menores incrementos de los costos asociados a la mano de obra y la maquinaria.



“Como los costos están creciendo más que los precios de la vivienda, es posible que la rentabilidad de los constructores siga siendo sensible al comportamiento de los precios de los metales en el futuro. Además, como los plazos de los proyectos se extendieron en los más recientes años, un incremento súbito de los costos tiene mayores efectos que antes sobre la estructura financiera de los constructores”, añadió Hernández.



Pero mientras la venta de vivienda en el país se dinamizó pese a la pandemia del coronavirus, esta también trajo una reducción de las ventas de oficinas, locales comerciales y bodegas, además de una disminución en el número de créditos hipotecarios nuevos.