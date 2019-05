Un recorrido por la ‘fábrica’ de la co-innovación de Cisco, en Brasil.

Las palabras emprendimiento e innovación cada vez toman más relevancia en el ámbito laboral y productivo del mundo. La segunda, se suele confundir con el hecho de inventar cosas y, aunque a veces el resultado termina siendo esto precisamente, no siempre la innovación conlleva a la invención de algún producto o servicio.

De hecho, la innovación es vista por muchas empresas actualmente como la clave para sobrevivir a todos los retos que supone un mundo globalizado y altamente tecnificado, cuyo mercado ofrece un sinfín de posibilidades para los clientes potenciales. Por ello, parte de las metodologías de la innovación se centran en identificar las necesidades o dolores de cada uno de los actores entorno a un producto o servicio y así vislumbrar una propuesta de valor que logre atenderlos y/o logre crear nuevos modelos de negocios.



Dicho proceso no es del todo fácil y el alcanzar un concepto no es el final del camino, menos si este considera la implementación de nuevas tecnologías para factores como la seguridad, el manejo de datos, entre otros pilares fundamentales. De esto es consciente Cisco, la empresa líder mundial en TI y red, y para ello tiene sus centros de co-innovación (COI) en el mundo.



Uno de ellos, el único en la región, está ubicado en Rio de Janeiro, Brasil. Allí Cisco trabaja de la mano con clientes, socios, gobiernos, startups, instituciones académicas, aceleradoras y desarrolladores locales y globales para implementar avances que permitan nuevos modelos de negocios, propuestas de valor, soluciones y servicios.



En el COI de Rio de Janeiro, Cisco, junto a sus clientes y socios, identifica las prioridades, diseña prototipos y realiza pruebas de concepto. Cuando se logra una propuesta de valor y esta es validada por el cliente, utiliza su red de socios para atender al mercado a gran escala, lo cual facilita que todo el proceso de innovación no se quede solamente en ideas o pruebas piloto.



A su vez, la empresa también cuenta con espacios de prueba de algunas de las soluciones innovadoras que ha conseguido con el fin de mostrar su implementación práctica y su capacidad de mejorar la vida de las personas.

Por otra parte, Cisco también ofrece talleres con especialistas de Brasil y el mundo que exploran alternativas de solución a problemas específicos de sus clientes.



Igualmente ofrece capacitación para los desarrolladores que quieran implementar en sus aplicaciones productos y servicios mediante las plataformas de Cisco a través de su programa DevNet. Para impulsar la relación con startups, Cisco lanzó en marzo un brazo para invertir en el área, llamado Decibel.

Cuatro innovaciones con el sello y apoyo de Cisco

Durante una visita al COI por parte de periodistas y analistas de América Latina, se presentaron cuatro proyectos de startups que están siendo desarrolladas e implementadas con Cisco. Entre ellos están:

Phygitall

Esta empresa está trabajando actualmente con Cisco para mejorar la gestión de activos de una empresa. Uno de los ejemplos presentados consistía en la posibilidad que tienen actualmente para rastrear con alta precisión la ubicación de los activos que son transportados desde las selva de Brasil, a pesar de la falta de conexión a Internet de banda ancha. Para ello, Phygitall utiliza las soluciones LoRa de Cisco, las cuales permiten las implementaciones de IoT que requieren bajas tasas de datos. La información es enviada conforme los vagones pasan por los rieles, gracias al pequeño tamaño de los datos que se envían casi de manera inmediata.

Eyllo

Las gafas inteligentes han dado mucho de qué hablar, principalmente por el tema de la seguridad de los datos y la privacidad de las personas. Sin embargo, esta empresa considera que este elemento es adecuado para realizar trabajos que requieran del conocimiento de expertos que no están disponibles en ese momento. Una de las dolencias identificadas por Eyllo es que las empresas están contratanto un ámplio personal técnico, pero que muchos de estos empleados tienen conocimientos especializados para atender todos los casos.



Así que, al utilizar sus lentes inteligentes, pueden leer un código QR que desplegará un video con las instrucciones necesarias o podrá comunicarse y compartir su punto de vista en tiempo real con un experto sentado en cualquier lugar del mundo.

OneGrid

El consumo energético puede ser una preocupación para muchos hogares, pero para instituciones, este rubro puede significar grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, una universidad debe contemplar el consumo de la luz de los salones, el de los computadores, proyectores y demás recursos de los que disponga. Contratar a personas para que gestionene todo esto podría ser un trabajo dispendioso y poco fructífero, pero ¿qué tal si todo es gestionado desde un computador o dispositivo móvil con base a la data obtenida por una serie de sensores? Esa es la propuesta de OneGrid, la cual combina información con la luminosidad de los salones, la temperatura, horarios de clase y presencia humana para gestionar eficazmente los recursos y así reducir el consumo inncesario de energía.

Instale Tecnología

La propuesta de valor que tiene esta empresa es el rastreo y status en tiempo real de las maquinarias pesadas utilizadas principalmente en la minería. Con esto, buscan reducir el consumo de combustible, aumentar la eficiencia, aumentar la seguridad, mejorar la administración de los equipos, entre otras bondades.

Apoyos fiscales como impulso para la innovación

El COI de Rio de Janeiro fue el segundo de su tipo en el mundo, ¿pero por qué Cisco se interesó por este país como hogar de su Centro de Co-innovación? Probablemente una de las respuestas sea la ley federal que busca impulsar la innovación, pues las empresas que invierten 4 por ciento de sus ganancias en desarrollo e innovación obtienen un benecio fiscal.



“Por ejemplo, si tiene que pagar 20 por ciento va a pagar 15 por ciento de impuestos, pero en contrapartida debe invertir 4% en investigación y desarrollo”, explicó Eugenio Pimienta, líder del Centro de Innovación de Cisco Brasil.



Para Pimienta, contar con políticas públicas o planes que ayuden al crecimiento local y el buen uso de los recursos que generan conocimiento es muy importante. Además destaca el impacto social que tienen, pues fomentan a la capacitación y estudio, pero también le ofrecen mejores oportunidades a los profesionales.

NICOLÁS CORTÉS MEJÍA

*Invitación por Cisco