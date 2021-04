¿Cómo enfrentarán las petroleras las campañas 'anti-fracking'?

Para Alexandra Hernández, vicepresidenta de Asuntos Económicos de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el esquema de transparencia de los proyectos piloto de fracking que ejecutarán las petroleras Ecopetrol y ExxonMobil en Puerto Wilches (Santander) será fundamental para que, por fuera de la desinformación que se maneja en las redes sociales, se determinen los impactos reales de esta técnica.



Por su parte, John Padilla, director para Latinoamérica de la firma de consultoría IPD, señala que las instituciones y las empresas deben identificar las necesidades sociales, económicas y ambientales a través del diálogo y la comunicación a nivel local y nacional con los jóvenes, las universidades, los ambientalistas y sectores políticos.



“Si el medioambiente es tan importante para muchos y es un recurso fundamental para el país, hay que entenderlo de verdad, mirando cómo mejorarlo y usar los recursos que hay para el bienestar de todos y no de algunos”, recalca.



Según Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), una vez se realicen los pilotos y se cumplan los objetivos, hay que desplegar una fuerte campaña de comunicación y pedagogía porque las campañas ‘antifracking’, que vienen de países a los que no les conviene que la técnica se desarrolle, “tienen una maquinaria estructurada, bien aceitada y recursos suficientes”.



“Vienen especialmente de Europa, que tiene mucho potencial de yacimientos no convencionales en Ucrania, Polonia, Francia, España, el Reino Unido y Holanda. Imaginen lo que le pasaría a Rusia si Europa produce su propio gas”, puntualizó.



“Los pilotos no son tanto para demostrar la técnica, sino para ver si el país se irá por la línea de ser objetivo con base en la ciencia o si se va a ir por la línea de la política, los mitos, las exageraciones y las influencias externas”, dicen los expertos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS