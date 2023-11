Gobierno quiere cambiar el Fondo de Precios del Café

La situación que enfrentan las 540.000 familias cafeteras que hay en el país por cuenta de la descolgada del precio del café en los últimos meses —ayer cerró en 1,4 millones de pesos la carga de 125 kilos— fue el eje de la discusión de la apertura del 92.º Congreso Nacional Cafetero, que se llevó a cabo ayer en Bogotá.

“El punto más importante para los cafeteros es su rentabilidad. Muchos no soportan los costos de producción y nos invitan a trabajar activamente en la creación de mecanismos para soliviar esa carga. De no hacerlo atentaríamos contra la sostenibilidad futura”, advirtió el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.



En el mismo sentido, Elías Alberto Mejía, presidente del Congreso Nacional de Cafeteros, aseguró que son muchos los problemas que enfrenta la caficultura en las diferentes regiones, como escasez de agua, vivienda e infraestructura para sus empresas cafeteras o la falta de mantenimiento de las vías. Sin embargo, dijo que el precio por debajo de los costos de producción es lo peor.



“Cualquier apoyo del Gobierno al sector, en momentos de crisis, no solo es bien recibido, sino que también es multiplicado y devuelto con creces al caudal de la economía”, señaló.



Debido a esta situación y para que el café colombiano dependa menos de lo que ocurra en la cosecha de Brasil, la entidad está trabajando de la mano con los diferentes ministros y sus equipos para tomar decisiones sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC). Este es una cuenta especial de recursos que ayuda al sector a proteger el precio de la cosecha ante los altibajos del mercado internacional.

Café Foto: Laura Sepúlveda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que van a reformular cómo está la composición y la organización de este fondo, que hoy tiene 330.000 millones de pesos, los cuales provienen de recursos públicos y del aporte cafetero (0,5 centavos de dólar por libra exportada).



“El corto plazo supone una enorme dificultad. El fondo está mal financiado. Más de 200.000 millones de pesos provienen del Gobierno. Nunca se tuvo la idea de que en una bonanza o en un ‘estornudo’ de Brasil, como la que sucedió, el precio subiera y entonces se financiara mejor. Necesitamos reformularlo”, aseguró el funcionario ante los cafeteros de las regiones que asistieron al evento.



Para ello, Bonilla propuso hacer un estudio de cuánto cuesta producir café y más adelante se crearía un instrumento para mirar cómo se comportan los costos de producción.



Igualmente, dijo que espera que de las 800.000 hectáreas cafeteras que hay en la actualidad se pase a 1,2 millones, como había en el pasado, gracias al impulso de la reforma agraria.



“El objetivo es comprar tierra que hoy no se usa y que es potencialmente agrícola. Si la meta es comprar en este gobierno 1,5 millones de hectáreas, en la reforma agraria tendríamos para recuperar esas 400.000 hectáreas de café”, enfatizó el ministro.



También pidió reducir poco a poco el pasivo de la Flota Mercante Grancolombiana y recuperar las cooperativas, que “son el mejor mecanismo para neutralizar las importaciones”.

